Giá nhà đất Long An tăng mạnh

Theo báo cáo thị trường tháng 5/2022 của Batdongsan.com.vn , giá đất nền rao bán tại tỉnh Long An tăng 20% so với cùng kỳ và thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất lên đến 60 triệu đồng/m2. Long An cũng là một trong số hai tỉnh thành miền Nam ghi nhận giá và nhu cầu tìm mua BĐS tăng trong tháng 5 vừa qua.

Tìm hiểu thực tế thị trường cho thấy, giá chào bán đất nền tại các địa phương thuộc tỉnh Long An là Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và TP. Tân An đều đang tăng trung bình từ 10-15% so với cùng kỳ 2021. Cụ thể, giá nhiều lô đất nền diện tích từ 90-120m2 tại huyện Đức Hòa hiện đang được rao bán từ 1,1-1,5 tỷ đồng, tăng từ 150-200 triệu đồng/nền so với mức rao bán năm 2021. Các nền đất thổ cư tự do thuộc khu vực có tầm giá 7-9 triệu đồng/m2 hiện đã tăng lên mức từ 9,5-13 triệu đồng/m2.

Tương tự, đất nền, đất thổ cư tại khu vực huyện Cần Giuộc có giá rao bán trung bình vào khoảng 9-15 triệu đồng/m2, tăng 1-1,2 triệu đồng/m2 so với cuối năm trước. Nhiều lô đất thổ cư trong khu dân cư có giá tăng từ 15-20%, một số dự án triển khai từ 1-2 năm trước đang ghi nhận giá bán tăng gần 25-30% sau khi hoàn thiện pháp lý và ra được sổ hồng giao dịch. Huyện Bến Lức cũng có giá đất nền tăng nhẹ, hiện neo ở mức từ 11-14 triệu đồng/m2 với các nền đất tự do. Các lô đất nền dự án diện tích từ 100-120m2 có tầm giá từ 1,2 -1,5 tỷ đồng rao bán chạy và ghi nhận thanh khoản tốt.

Bên cạnh đất nền, dòng sản phẩm nhà liền thổ tại Long An với tầm giá bán dao động từ 1,9-3 tỷ đồng được giao dịch nhiều. Giá biệt thự, nhà phố thương mại tại Long An hiện rơi vào tầm từ 35-55 triệu đồng/m2, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2021. Đặc biệt, giá nhà liền thổ thuộc những vùng nằm giáp ranh TP.HCM hay trên các tuyến hạ tầng lớn đang và sắp triển khai có xu hướng tăng giá khá nhanh, nhiều khu vực tăng gần 20-25% so với quý 1/2021.

Tìm hiểu thêm về giao dịch tại một số dự án nổi bật tại thị trường Long An cho thấy, giá bán đều có xu hướng tăng mạnh trong quý 2/2022. Đơn cử như nhà phố dự án KĐT Waterpoint của CĐT Nam Long chào bán vào quý 2/2021 có mức giá thấp nhất từ 4,5 tỷ đồng cho nhà phố thương mại, và từ 5,1 tỷ đồng với biệt thự song lập. Hiện tại, các sản phẩm này đang được sang nhượng lại với tầm giá từ 5,5 tỷ đồng với nhà phố và 6,5 tỷ đồng với biệt thự song lập. Riêng loại hình Grand Villa đang rao bán với tầm giá từ 18-23 tỷ đồng/căn, tầm giá chưa từng xuất hiện tại Long An nhưng vẫn ghi nhận sức mua tốt. Các sản phẩm tại khu đô thị này đều ghi nhận mức giá tăng trung bình khoảng 20-25%.

Tương tự, giá bán các nhà phố thương mại tại dự án The Sol City (Đức Hòa) cũng được giao dịch mức giá từ 44-55 triệu đồng/m2, nhà phố liền kề có tầm giá từ 32-35 triệu đồng/m2, tăng gần 10-15% so với giá gốc chủ đầu tư chào bán thời điểm đầu năm 2021. Hay dự án Long Hưng Residence từng có giá bán từ mức 6,8-11 triệu đồng/m2 thời điểm 2020 hiện đang được rao bán với giá từ 13-18,5 triệu đồng/m2. Mức giá tăng mạnh do có thông tin dự án này đã hoàn thiện pháp lý. Một dự án khác trên địa bàn huyện Cần Giuộc là Five Eco City từng chào bán giá chỉ từ 15-23 triệu đồng/m2 vào năm 2021 hiện đang giao dịch xoay quanh khoảng 17-27 triệu đồng/m2. Với các nền biệt thự, nhà phố song lập, giá đang giao dịch quanh mức từ 40-46 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do để đất nền vùng ven có được sức hút và mức giá như vậy là ở việc hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng khả năng kết nối vùng và Long An là một địa phương có những lợi thế trên. Theo UBND tỉnh Long An, giai đoạn 2021-2030, dự kiến tổng nhu cầu vốn để phát triển hạ tầng tại địa bàn khoảng 13.000 tỷ đồng, trong đó, có nhiều công trình lớn, giữ vị trí quan trọng trong việc tạo sự kết nối từ các khu, cụm công nghiệp đến TP.HCM, cảng quốc tế Long An như đường Tân Tập – Long Hậu, đường Lương Hòa-Bình Chánh, trục động lực Đức Hòa…

Ngoài đồng bộ hạ tầng, Long An còn có chiến lược thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương cũng như kéo thêm dòng người lao động. Năm 2021, đây là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.124 dự án, vốn đăng ký 9.334,5 triệu USD, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD. Thị trường BĐS Long An đang ghi nhận được sự đánh giá tích cực từ khách hàng đầu tư cũng như khách hàng mua ở nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án nhà ở có quy hoạch bài bản, đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, các hệ thống tiện ích dần được đưa vào vận hành để không chỉ phục vụ cư dân sinh sống tại đó mà còn trở thành điểm đến mới cho cư dân trong vùng, giúp gia tăng giá trị bền vững cho thị trường.

Phương Uyên