Rao bán căn nhà riêng trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) vì không còn nhu cầu sử dụng, anh Thuận, chủ sở hữu ngôi nhà cho biết, phải giảm bớt mức giá kỳ vọng để sang nhượng nhanh trong bối cảnh thanh khoản thị trường BĐS yếu. Anh cho biết, đầu năm rồi giá một căn nhà riêng diện tích nhỏ hơn, nằm sâu trong khu hẻm này đã chào bán gần 11 tỷ đồng. Hiện giờ, căn nhà của anh diện tích đất hơn 290m2, vị trí gần đường chính, mặt bằng vuông vức giá phải 14-15 tỷ đồn nhưng cũng chỉ có thể rao giá 12 tỷ đồng và còn đang phải thương lượng với bên mua.

“Giá nhà lên xuống tùy thuộc vào nhu cầu bên bán bên mua, giờ mà đưa giá cao là không kiếm được khách. Tôi cũng đã thương lượng nhiều lần mới đi được đến mức thống nhất là 11,5 tỷ đồng, chứ ban đầu nhiều khách mua còn ép xuống có 10 tỷ đồng”, anh Thuận chia sẻ.

Giá rao bán nhiều căn nhà riêng, nhà mặt tiền đường đang có xu hướng giảm so với cao điểm 2020-2021.

Cũng đang rao bán một căn nhà riêng TP.HCM nằm trên khu vực quận 9 cũ để đi định cư nước ngoài, chị Thu Uyên (38 tuổi) cho biết, so với mức giá mà chị từng tham khảo các công ty môi giới cách đây 1 năm, giá sang nhượng căn nhà của chị hiện giảm hơn 20%. “Căn nhà này là tài sản từ thời ông bà để lại, vào năm 2021 gia đình tôi từng tính bán và lúc đó hỏi giá là tầm tầm 26 tỷ đồng. Vì chưa xong thủ tục nên kéo dài đến giờ bán lại thì bên môi giới tư vấn chỉ còn khoảng 21 tỷ đồng. Bán ra lúc này thì xác định giá không cao, mình lại còn cần bán nhanh nên phải chấp nhận thực tế không bằng năm trước” chị Uyên cho hay.

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, nhiều chủ nhà có nhu cầu sang nhượng nhà riêng, nhà phố tại TP.HCM trong giai đoạn này đều có xu hướng giảm giá bán để tìm kiếm người mua trong bối cảnh dòng tiền đổ vào nhà đất đang gặp khó. Theo chia sẻ từ một số sàn môi giới chào bán nhà riêng, nhà phố tại nội thành, mức giá sang nhượng giai đoạn này giảm từ 10-15% so với cao điểm. Một số quận ngoại thành như Tân Phú, quận quận 12, Nhà Bè, quận 9 (cũ), hầu hết các giao dịch sang nhượng đều có giá thấp hơn thời điểm đầu năm 2022.

Cụ thể, một căn nhà cấp 4 trên mặt tiền đường Dương Đình Hội, diện tích 7x22m đang chào bán giá 14 tỷ đồng từ cuối năm 2022, mức giá này đã giảm gần 15% so với đầu năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khách mua. Tương tự, trên khu vực đường Hoàng Hữu Nam, một căn nhà mặt tiền diện tích 210m2 từng được định giá 24 tỷ đồng hiện đang chào bán giá 18 tỷ đồng nhưng vẫn chưa sang nhượng thành công. Ở tuyến đường lớn khác cùng thuộc khu vực quận 9 là Đỗ Xuân Hợp và Nguyễn Xiển, hỏi thăm giá vài căn nhà đang rao bán cho thấy, giá giảm từ 10-20% tùy căn so với mức định giá năm 2021. Không chỉ những tuyến đường lớn, một số nhà riêng trong hẻm đang rao bán trên các tuyến giao thông nhỏ hơn như Phước Long, Phước Bình, Long Trường, Lò Lu… cũng ghi nhận mức giá thấp hơn ít nhất 10% so với thời điểm đầu năm 2022 khi ký gửi sàn môi giới sang nhượng giúp.

Chia sẻ về biến động giá nhà liền thổ trong nội thành, lãnh đạo một sàn môi giới tại quận 3, TP.HCM cho biết, đây là động thái không bất ngờ trong bối cảnh thị trường BĐS đang khó khăn toàn diện. Nhà riêng, nhà phố, nhất là nhà phố trên các tuyến đường lớn luôn có giá bán rất cao, kén khách mua. Hầu hết người mua nhà nội thành đều phải có tài chính trên mức khá giả và nguồn tiền rảnh rỗi lớn. Nếu trước đây còn có thể tính chuyện “trúng mánh” với các chiêu bài mua nhà phố sang tay nhanh thì giờ không mấy ai dám liều lĩnh số tiền lớn như vậy để lướt sóng nhà phố.

Là tài sản đòi hỏi dòng tiền đầu tư lớn nên nhà riêng, nhà phố cũng chịu ảnh hưởng khi thanh khoản thị trường sụt giảm.

“Không có phân khúc BĐS nào miễn dịch với sức ảnh hưởng từ thanh khoản thị trường lúc này. Vốn là câu chuyện khó nhất của người mua nhà hiện nay nên nhà riêng, nhà phố càng không dễ kiếm khách khi đòi hỏi số tiền đầu tư lớn. Lúc này không ai dám tính chuyện dùng đòn bẩy tài chính, đi vay số tiền lớn để đầu tư nhà phố. Người mua hiện gói gọn lại trong nhóm mua ở thực, đầu tư kinh doanh hay có nhiều tiền cần tích lũy và tính toán kiếm lời trong dài hạn. Vì vậy việc giá nhà bớt nóng khi lượng khách đầu tư giảm là chuyện tất yếu”.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, trong 5 năm trở lại đây giá nhà riêng, nhà phố đã tăng quá nóng, có nhiều khu vực tăng gấp đôi, gấp ba theo sốt đất và mức tăng giá của căn hộ chung cư. Hiện tại, hầu hết các BĐS đều đã giảm nhiệt, giá có chiều hướng đi xuống, nhất là ở giao dịch thứ cấp. Vậy nên nhà riêng nội thành, sản phẩm vốn chỉ mua đi bán lại ở thị trường thứ cấp tất yếu phải điều chỉnh theo sức mua và nhu cầu thị trường. Chuyên gia cho rằng, các chủ nhà cần rao bán lúc này phải chấp nhận điều chỉnh giá và chuẩn bị tâm lý thương lượng cũng như đừng nên hét giá cao. Còn với người đi mua, lợi thế thuộc về nhóm khách có dòng tài chính mạnh, tính đường dài hạn thay vì đi vay quá nhiều hay muốn lướt sóng trong ngắn hạn.

Phương Uyên

Xem thêm: