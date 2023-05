Giá Nhà Sài Gòn Đang Tăng Hay Giảm?

Chi phí đất, vật tư, nhân công, pháp lý, lãi vay đều tăng, nhu cầu lớn cộng thêm nạn đầu cơ thao túng khiến giá nhà tại TP.HCM không ngừng đội lên cao.

Chia sẻ về thanh khoản của thị trường BĐS TP.HCM trong quý 1/2023, bà Trang Lê, Giám đốc thị trường của JLL Việt Nam cho biết, phân khúc căn hộ ghi nhận gần 3.000 căn hộ chào bán mới và 2.800 căn được tiêu thụ. Tuy nhiên, 90% nguồn cung và 87% số lượng căn bán được trong quý vừa qua đều đến từ một dự án đại đô thị đã tổ chức tiền mở bán từ quý 4/2021 trước khi mở bán chính thức trong quý này. Vì vậy, nếu như không tính dự án trên thì cả nguồn cung và lượng giao dịch căn hộ quý 1 sụt giảm mạnh so với các năm trước. Tâm lý người mua suy yếu, lãi suất cao kéo theo triển vọng thị trường thấp cùng với thiếu sản phẩm mới chào bán là yếu tố chính khiến lực cầu giảm mạnh.

Thanh khoản thấp gần như chưa ảnh hưởng đến giá bán căn hộ trong quý vừa qua. Phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang có giá sơ cấp giảm 9,3% so với quý trước. Chủ yếu do nguồn cung chính từ đại đô thị trên điều chỉnh tầm giá giảm so với mặt bằng chung khiến giá bình quân giảm theo. Loại hình trung cấp, bình dân vẫn giữ giá đi ngang. CĐT chọn đưa ra nhiều ưu đãi, thanh toán linh hoạt để thu hút người mua thay vì giảm giá. Thậm chí ở thị trường thứ cấp, giácũng chỉ giảm nhẹ 0,4% so với quý trước.