Giá nhà tại Mỹ tăng 11% do thiếu hụt nguồn cung

Cụ thể, giá nhà trung bình ở Mỹ trong tháng trước chạm mốc 328.400 USD, tăng hơn 32.000 USD so với 1 năm trước, ngay cả khi lực lượng lao động nước này đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo số liệu của công ty bất động sản Redfin, nguồn cung nhà chào bán trong tháng 8/2020 ít hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn đến sự cạnh tranh khá quyết liệt giữa những người mua nhà, lợi thế thị trường đang nghiêng về phía người bán.



Giá nhà tại Mỹ tăng mạnh do tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu mua nhà vẫn duy trì ở mức cao. Ảnh: Getty Images

Doanh số bán nhà cũng tăng nhanh trong tháng 8, với hơn 585.000 giao dịch đã được chốt thành công, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, theo dữ liệu của Redfin. Trong khi đó, doanh số nhà chờ bán (những ngôi nhà đã có người mua nhưng quá trình giao dịch chưa hoàn thành, đang chờ xử lý) thậm chí còn tăng mạnh hơn, vọt lên 30% so với tháng 8 năm ngoái. Số lượng tin rao bán nhà mới xuất hiện trong tháng cũng tăng nhẹ.

Ông Taylor Marr, chuyên gia kinh tế của Redfin nhận định: “Nguồn cung nhà bán đang bị thắt chặt hơn bao giờ hết, trong khi giá nhà đang tăng lên với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm qua.”

Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, người mua nhà có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn nhất nước Mỹ, đổ về các khu vực ngoại ô lân cận, đẩy giá nhà đất ở các khu vực này tăng vọt. Đơn cử, giá nhà trung bình ở Bridgeport, bang Connecticut, nằm trong vành đai giao thông của thành phố New York, đã vượt mốc 500.000 USD trong tháng 8, tăng 30% so với năm ngoái. Trong khi đó, giá nhà trung bình ở New York chỉ nhích lên chưa đến 3%, theo số liệu của Redfin. Một ví dụ khác là Lake County, bang Illinois, nằm ở phía bắc thành phố Chicago. Nơi này đã chứng kiến giá nhà tăng lên hơn 24% so với tháng 8 năm ngoái do các hoạt động “săn” nhà ở các vùng lân cận Chicago.

Giá rao bán nhà cũng đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, theo một báo cáo khác của realtor.com. Cụ thể, giá rao bán nhà trung bình trong tuần từ ngày 5/9-12/9 trên website nhà đất này tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả khi người mua rất muốn tận dụng lãi suất thế chấp đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, giá nhà vẫn đang nằm ngoài tầm với của nhiều người. Rất nhiều người tìm mua nhà đang cảm thấy ngột ngạt vì dịch bệnh, thiên tai khiến họ càng bị hạn chế về lựa chọn nhà ở vốn đã ít ỏi từ trước.

Người mua nhà ở Mỹ khó có thể kỳ vọng nguồn cung nhà sẽ cải thiện đáng kể trong thời gian tới vì thời tiết lạnh và mùa lễ hội cũng khiến người bán ngần ngại hơn trong việc rao bán nhà. Nếu nhu cầu vẫn tăng mạnh, sự mất cân bằng cung-cầu nhiều khả năng sẽ gây thêm nhiều bất lợi cho người muốn mua nhà. Hiện tại, tìm được một ngôi nhà ưng ý đã khó, chưa nói đến việc phải cạnh tranh với những người khác.

Lan Chi