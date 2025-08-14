Giá Nhà Tăng Quá Cao, Nhà Không Sổ Đắt Hàng

Việc giá nhà tăng quá cao khiến những dự án chung cư chưa sổ, từng lùm xùm về pháp lý trở nên đắt khách và ghi nhận giao dịch tăng mạnh trong những tháng gần đây. Nhiều người mua đã từ bỏ các tiêu chí về pháp lý- vốn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi mua bất động sản để có chốn an cư tại Hà Nội.

Căn Hộ Lùm Xùm Pháp Lý Vẫn Tăng Giá Mạnh

Trên thực tế, dù chưa có sổ, thậm chí còn lùm xùm các vấn đề chất lượng, quản lý vận hành nhưng các dự án này vẫn nằm trong đà tăng giá mạnh của thị trường chung cư Hà Nội . Tuy nhiên, chính bởi các “điểm yếu” trên nên mặt bằng giá chỉ bằng 2/3 so với các dự án đã có pháp lý rõ ràng.

Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng khiến người mua tìm đến những căn hộ không sổ để giao dịch. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Đơn cử, tại phường Thanh Xuân, dự án Mỹ Sơn Tower nằm trên đường Nguyễn Huy Tưởng là dự án chưa có sổ, từng diễn ra nhiều vụ biểu tình của cư dân về các vấn đề an ninh, chất lượng cơ sở vật chất xuống cấp nhưng giá bán của dự án này cũng tăng mạnh thời gian qua. Từ mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2 của hơn 2 năm trước, hiện giá bán mỗi m2 tại dự án đã chạm mức 55-60 triệu đồng/m2. Tương tự, cũng không có sổ và cùng thuộc khu vực với Mỹ Sơn Tower, căn hộ tại dự án Golden West đang có giá rao bán trung bình 58-65 triệu đồng/m2, trong khi năm 2022, giá rao bán tại đây cũng chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2. Mức giá ở thời điểm hiện tại của hai dự án này chỉ bằng 2/3 so với mức giá trung bình từ 90-120 triệu đồng/m2 của các dự án đã có sổ cùng thuộc phường Thanh Xuân.

Tại xã Đại Thanh, những căn hộ giao dịch bằng hợp đồng mua bán (chưa có sổ) thuộc dự án Đại Thanh có giá bán chỉ khoảng 30 triệu đồng/m2, trong khi các căn đã có sổ giá rao bán dao động 45-50 triệu đồng/m2. Năm 2022, giá bán các căn hộ tại đây chỉ khoảng 15-17 triệu đồng/m2. Hay tại dự án Xa La thuộc phường Hà Đông, các căn hộ đã có sổ đỏ, giá giao dịch dao động 50-55 triệu đồng/m2 nhưng những căn giao dịch bằng hợp đồng mua bán, giá bán chỉ dao động khoảng 40 triệu đồng/m2. Mức giá này cũng đã tăng gấp đôi so với hai năm trước đó. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với các dự án không sổ thuộc phường Hoàng Mai, phường Từ Liêm.

Người Mua Săn Đón

Báo cáo thị trường bất động sản của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ghi nhận giá bán trung bình căn hộ tại Hà Nội trong quý 2/2025 đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7,7% so với quý trước. Đây chỉ là mức giá trung bình, còn trên thực tế, từ đầu năm đến nay, các dự án sơ cấp có mức giá bán trên 100 triệu đồng/m2 tăng mạnh và áp đảo thị trường. Trong bối cảnh giá chung cư liên tục tăng, đặc biệt các dự án đã có sổ đều thiết lập mức giá cao ngất ngưởng, nhiều người mua ở thực đã chấp nhận mua các dự án chưa có sổ, pháp lý và chất lượng vận hành còn nhiều bất cập. Theo các môi giới, những căn hộ chưa sổ được nhiều người tìm mua do lợi thế giá mềm khi giá chung cư liên tục tăng cao.

Đà tăng giá của chung cư Hà Nội vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Anh Nguyễn Long Hùng hiện đang là đầu bếp tại một khách sạn ở Hà Nội cho biết, cách đây 2 tuần, vợ chồng anh đã cọc một căn hộ không có sổ tại phường Thanh Xuân. Căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án này có giá khoảng 3,5 tỷ, trong khi cùng khu vực những căn hộ 2 ngủ rẻ nhất có sổ đỏ là 5 tỷ. Mức giá 3,5 tỷ mà gia đình anh Hùng mua đã phải vay ngân hàng tới 70% và có sự trợ giúp của người thân. Chia sẻ về quyết định mua nhà không sổ, anh Hùng cho biết, nếu chịu khó đi xa về phường Hà Đông, phường Từ Liêm, gia đình anh có thể mua được nhà có sổ với số tiền đó. Tuy nhiên, hơn chục năm qua, hai vợ chồng thuê trọ, đi làm và con cái đều học tại phường Thanh Xuân, đã quen với sự tiện lợi và môi trường sống nên anh không muốn chuyển đi nơi khác xa hơn. Tại khu vực trung tâm, tài chính của hai vợ chồng anh không thể cố thêm nên buộc phải chọn mua nhà chưa có sổ.

Chị Trần Thị Mười, hiện đang thuê trọ tại Đông Ngạc cho biết, vợ chồng chị cũng đang tìm mua căn hộ không có sổ ở xã Đại Thanh bởi chỉ tại đây mới có những căn hộ 2 phòng ngủ 1 vệ sinh giá chưa đến 2 tỷ đồng. Vợ chồng chị Mười cho biết, gia đình chị đợi mãi nhưng không thấy giá nhà giảm mà ngày càng tăng cao nên rất sốt ruột. Trong khi kinh tế quá eo hẹp, nếu vợ chồng chị mua căn có sổ thì vượt quá khả năng, chỉ có thể chọn mua căn không có sổ. “Vợ chồng tôi không đặt nặng chuyện nhà phải có sổ, vì nhà có sổ thì giá cao không mua được, càng đợi giá nhà càng tăng. Chúng tôi chọng mua căn không sổ vì giá rẻ và quyết mua luôn trong tháng nay, trước tháng Ngâu. Tôi sợ nếu đợi thêm nữa, thì căn không sổ tiếp tục tăng giá , bỏ xa tài chính của vợ chồng tôi”, chị Mười cho biết.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 14/08/2025 – 14:15

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-nha-tang-qua-cao-nha-khong-so-dat-hang-69650.html

———-