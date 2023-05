Giá rao bán căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng trong tháng 10/2020

Báo cáo thị trường tháng 10/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, hoạt động giao dịch phân khúc căn hộ chung cư tại TP.HCM diễn biến khá sôi động nhờ sự xuất hiện của loạt dự án mới.



Biến động giá chào bán căn hộ tại TP.HCM trong tháng 10/2020. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, thị trường có thêm 8.579 căn hộ sơ cấp chào bán mới, cao hơn nhiều so với nguồn cung mở bán tháng 9. Hơn 60% nguồn hàng tập trung vào khu vực phía Đông và chủ yếu thuộc về một dự án trung cao quy mô lớn tại quận 9. Sự xuất hiện nguồn cung mới khiến lượng tin rao bán căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng thêm 3% so với tháng 9/2020. Phân khúc căn hộ cao cấp ghi nhận biến động tin đăng mạnh nhất thị trường với mức tăng gần 6% trong khi loại hình chung cư bình dân cũng có lượng tin rao tăng thêm 2%.

Nguồn cung mới chào bán ra thị trường sau một thời gian dài khan hiếm khiến nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM tăng thêm 1% so với tháng trước. Sự quan tâm của người mua nhà chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ bình dân trong khi loại hình trung – cao cấp lại không ghi nhận thêm sự gia tăng tìm kiếm nào, bất chấp nguồn cung mới đến từ hai phân khúc này là chủ yếu.

Xét về giá bán, trong tháng 10 giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng theo đúng dự báo trước đó từ giới chuyên gia. Sự hồi phục của thị trường cùng với nhu cầu tìm mua ổn định khiến giá bán chung cư tăng thêm 1% so với tháng 9/2020 và tăng hơn 6% nếu so với giá cùng thời điểm tháng 10/2019. Giá bán tăng chủ yếu là do nguồn cung mới chào bán có mức giá khởi điểm cao hơn so với các sản phẩm trước đó. Ngoài ra, nhiều dự án hiện hữu cũng điều chỉnh giá trong các đợt mở bán giai đoạn tiếp theo nên giá bán chung của toàn thị trường bị đẩy lên mức mới.

Theo đại diện bộ phận NCTT của Batdongsan.com.vn, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ khi mà nhiều chủ đầu tư không thể tiếp tục trì hoãn kế hoạch bán hàng lâu hơn. Trước thực tế nguồn cung tương lai vẫn tập trung nhiều vào loại hình trung – cao cấp, giá căn hộ rất có thể sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong các tháng cuối năm.

Phương Uyên

