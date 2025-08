Dù nền kinh tế trong nửa đầu năm 2024 ghi nhận những khởi sắc nhất định nhưng thị trường nhà phố Hà Nội tiếp tục đối diện nhiều khó khăn. Giá thuê vẫn có sự sụt giảm nhẹ ở một số khu vực do nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Trên thực tế, thời điểm cuối năm 2023 – thời điểm sức mua của nền kinh tế vốn dồi dào hơn cả do cận kề Tết Nguyên đán nhưng đây lại là giai đoạn mà giá thuê nhà mặt phố ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với thời điểm đầu năm 2022. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2023 ghi nhận, so với cùng kì năm 2022, giá thuê nhà phố Hà Nội tại các tuyến phố trung tâm như Kim Mã, Liễu Giai, Điện Biên Phủ (Ba Đình), Hoàng Cầu, Tôn Đức Thắng, Xã Đàn, Láng Hạ, Thái Hà (Đống Đa)… ở thời điểm này giảm trung bình khoảng 10%.