Giá Thuê Căn Hộ Chung Cư Tiếp Tục Tăng Mạnh

Anh Đ. C. Dương (chuyên viên Marketing, 29 tuổi) vừa nhận thông báo của công ty quản lý là căn hộ anh đang thuê từ tháng 1/2023 sẽ điều chỉnh tăng giá từ 17 triệu đồng/tháng lên mức 20 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm phí quản lý). Động thái tăng giá này không khiến anh Dương bất ngờ vì trước đó nhiều dự án lân cận cũng đã rục rịch tăng giá.

“Tôi thuê căn chung cư 2 phòng ngủ này từ đầu năm 2021, thời điểm đó giá thuê cũng là 17 triệu đồng/tháng. Trong thời gian dịch, chủ nhà giảm xuống còn 15 triệu đồng và hỗ trợ phí quản lý trong 1 năm. Sau dịch thì giá thuê trở lại mặt bằng cũ và hiện tại có thông báo sẽ tăng. Cũng không có gì bất ngờ vì thời gian qua, nhiều bạn bè của tôi cho biết giá thuê nhà của họ đã tăng từ 15-30%”, anh Dương cho biết.

Giá thuê căn hộ tại TP.HCM tiếp tục xu hướng tăng trong các tháng cuối năm.

Đang rục rịch tìm chỗ thuê mới, chị Thục Anh (nhân viên văn phòng 33 tuổi) cho biết, chủ nhà cũng thông báo là sẽ tăng giá thuê lên gần 4 triệu đồng/tháng khi tái ký hợp đồng thuê cho năm sau. Được biết gia đình chị Thục Anh đang thuê căn hộ tại quận 7 , 3 phòng ngủ, diện tích lớn, giá thuê năm 2021 -2022 là 16 triệu đồng/tháng (chưa phí quản lý). Vào cuối tháng 11 này chị sẽ hết hợp đồng thuê và nếu tái ký sẽ phải chi trả mức giá mới lên đến 21 triệu đồng.

“Chủ nhà không thương lượng nên tôi tính tìm kiếm các căn hộ 3 phòng khác trong khu chung cư xem sao nhưng thấy giá thuê đều tăng. Căn vị trí đẹp thì tăng 3-5 triệu đồng, căn không được đẹp lắm thì cũng tăng 2-3 triệu đồng. Việc giá thuê tăng làm tôi phải chọn chuyển sang tìm chỗ thuê khác”, chị Thục Anh cho hay.

Theo Báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS của Batdongsan.com.vn, trong 10 tháng đầu năm 2022, nhu cầu tìm thuê căn hộ chung cư tại TP.HCM tăng 57%, nhà riêng tăng 59%, nhà mặt phố tăng 141% và nhà trọ tăng 46% so với cùng kỳ 2021. Riêng trong quý 3/2022, nhu cầu thuê nhà ở TP.HCM cũng tăng gần 70% so với quý 1/2022. Mức tăng trưởng mạnh nhất rơi vào loại hình nhà trọ (78%), căn hộ chung cư tăng 24% so với quý 2/2022 trước đó. Không chỉ nhu cầu thuê, giá thuê căn hộ tại TP.HCM cũng tăng mạnh, nhất là ở loại hình căn hộ cao cấp tại quận 1, quận 4 và quận Bình Thạnh. Trung bình giá thuê căn hộ tại các địa bàn trên tăng từ 12-14% so với quý 2/2022.

Tìm hiểu thực tế từ thị trường, nhiều dự án căn hộ cao cấp cho thuê tại quận 1 , Bình Thạnh, quận 4 và quận 2 (TP.Thủ Đức) đều đang rục rịch điều chỉnh giá thuê trong tháng cuối năm. Cụ thể, các căn hộ cho thuê tại Bình Thạnh như Vinhome Central Park, Sunwah Pearl, City Garden, Saigon Pearl (Bình Thạnh)… có giá thuê căn 1-3PN rơi vào khoảng 17-30 triệu đồng/m2. Với các chung cư cao cấp cho thuê tại quận 4 như The Tresor, Riva Park, The Gold View, Galaxy 9 hay Masteri Thảo Điền, Feliz En Vista, Vista Veder, Empire City, Thảo Điền Pearl tại TP. Thủ Đức… đều có giá thuê từ 16-40 triệu đồng/tháng, tăng từ 2-6 triệu đồng so với giá thuê thời điểm đầu năm nay.

Đà tăng được dự báo sẽ còn tiếp diễn khi ảnh hưởng Covid-19 kết thúc và nguồn khách quốc tế quay trở lại Việt Nam gia tăng trong năm tới.

Không chỉ căn hộ cao cấp, nhiều dự án trung cấp, bình dân cũng rục rịch tăng giá sau một năm vì nguồn khách đang quay trở lại. Các căn hộ trung cấp chào thuê tại TP. Thủ Đức như D’Russo, Precia, Centana, Sun Avenua… thời điểm tháng 3/2022 có giá thuê tầm 7-15 triệu đồng/tháng hiện đã điều chỉnh lên mức thấp nhất từ 8,5-18 triệu đồng/tháng, tăng từ 1-3 triệu đồng/tháng so với giá thuê đầu năm. Một số dự án bình dân giá thuê từ 5-8 triệu đồng/tháng cũng điều chỉnh tăng lên mức giá 6,5-10 triệu đồng/tháng cho các căn hộ diện tích 48-60m2. Tại khu Nam, các chung cư như Eco Green, Mizuki Park, Saigon South, Sunrise City đều có giá 12-17 triệu đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ có nội thất, tăng 2-4 triệu đồng so với giá đầu năm.

Nhìn nhận về thị trường căn hộ cho thuê, chuyên gia JLL Việt Nam cho rằng, đà tăng giá thuê BĐS tại TP.HCM sẽ tiếp tục trong thời gian tới và tăng mạnh ở loại hình căn hộ cao cấp. Trong 2 năm qua, TP.HCM có rất ít dự án mới triển khai khiến áp lực nguồn cung giảm đi. Đà phục hồi kinh tế đang khiến nhóm khách thuê quốc tế quay trở lại, gia tăng nhu cầu thuê cho dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, dịch vụ. Vì vậy trong năm 2023, giá thuê BĐS sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình chung.

