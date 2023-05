Giá thuê căn hộ, nhà trọ TP.HCM trên đà phục hồi

Căn hộ, nhà trọ đón khách trở lại

Vài tháng trở lại đây, hoạt động cho thuê nhà trọ và căn hộ ở TP.HCM đã khởi sắc hơn rất nhiều so với thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, các khu nhà trọ, căn hộ chào thuê ở TP.Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh… nơi có nhiều khu công nghiệp, nhà xưởng, trường học đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao trở lại sau 1 năm ảm đạm.

Bà Phương Thảo, chủ khu nhà trọ trên đường Lê Tấn Quốc, quận Bình Tân cho biết hiện tại cả khu nhà trọ của bà đã lấp đầy. Công nhân quay lại làm việc ở các KCN lân cận giúp phòng trọ đông khách. Nếu thời điểm 2021, bà Thảo phải giảm 50% giá thuê thì hiện nay bà đã tăng giá trở lại. “Tuy so với giá thuê trước dịch có thấp hơn tầm 300-500 nghìn đồng nhưng xem như mình hỗ trợ khách giai đoạn khó khăn”. Bà Thảo cho biết bà cũng thương lượng trước với khách nếu tình hình khả quan, cuối năm bà sẽ tăng giá thuê lên chút đỉnh.

Nhu cầu thuê căn hộ, phòng trọ tại TP.HCM đang tăng trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh kéo theo giá thuê phục hồi.

Tương tự, chị Hoa (quận 3), môi giới cho thuê chung cư tại Bình Thạnh cho biết, gần đây nhu cầu thuê căn hộ đang tốt trở lại. Tuy chưa đông đúc như trước dịch nhưng không ảm đạm như thời điểm 2020-2021. Một số chung cư nội thành như quận 3, Bình Thạnh, Thủ Thiêm, quận 4 dần có khách thuê trở lại, giá thuê cũng đang nhích lên chứ không giảm mạnh như thời gian trước. “Khách ngoại vẫn còn khá ít nhưng chuyên gia, người lao động trở lại nhiều nên nhu cầu thuê cải thiện thấy rõ. Tình hình này thì từ nay đến cuối năm, thị trường cho thuê sẽ tốt dần lên”, chị Hoa chia sẻ.

Thị trường đang có dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu tìm thuê căn hộ gia tăng trở lại. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm thuê căn hộ chung cư quý 1/2022 tăng 19% so với cùng kỳ. Riêng TP.HCM có nhu cầu tìm thuê chung cư tăng 17% so với quý trước. Không chỉ nhu cầu thuê tăng, giá thuê căn hộ tại TP.HCM cũng tăng trung bình từ 3-5% so với thời điểm 2021. Nhìn chung phân khúc căn hộ cho thuê dù chưa thể hồi phục như trước dịch Covid-19 nhưng đã có thay đổi tích cực hơn.