Số liệu báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý 3/2022, thị trường cho thuê tại TP.HCM ghi nhận sự phục hồi gần như toàn diện ở tất cả các loại hình, trong đó nổi bật nhất là chung cư, nhà trọ, nhà riêng và nhà mặt phố cho thuê.

Cụ thể, nhu cầu tìm thuê BĐS tại TP.HCM trong quý 3/2022 tăng 70% so với thời điểm đầu năm, căn hộ cho thuê ghi nhận nhu cầu tăng 24%, nhà riêng tăng 40%, nhà trọ tăng 78% và nhà mặt phố kinh doanh tăng 38% so với quý 2 trước đó. Tuy nhiên xét về sự tăng trưởng tỷ lệ thuê thực, căn hộ và nhà trọ là hai phân khúc có nhu cầu tốt nhất trong quý vừa qua. Tại các quận trung tâm, nhu cầu thuê căn hộ có xu hướng tăng mạnh tại quận 4 với mức tăng 47% so với quý trước. Các quận còn lại như quận 1 cũng có lượt khách tìm tăng 5%, căn hộ cho thuê quận Bình Thạnh tăng 8%, căn hộ cho thuê quận Thủ Đức tăng 32% trong khi quận 9 cũng có nhu cầu tìm thuê tăng 18%. Với các thị trường khu Tây, đà tăng có phần chậm hơn so với khu Đông. Nhu cầu thuê căn hộ quận 8 tăng thêm 8% trong quý vừa qua còn quận 12 và quận Bình Tân cũng ghi nhận lượng khách hàng tìm thuê căn hộ tăng 8-10% so với quý 2 trước đó.

Bên cạnh căn hộ, nhà phố cho thuê cũng ghi nhận sự quan tâm tăng, nhất là ở các quận nội thành. Nhà phố cho thuê tại quận 4 có lượt tìm thuê tăng đến 49%, quận 11 tăng 42%, Bình Thạnh và quận 10 cũng có lượng khách tìm thuê tăng 23-29% trong quý 3/2022. Riêng khu vực ngoại thành, nhu cầu tìm thuê nhà phố quận 9 tăng mạnh lên 33% so với cùng kỳ.

Lượt tìm thuê và giá thuê căn hộ tại TP.HCM có xu hướng tăng mạnh trong quý 3/2022.

Cùng với nhu cầu thuê, giá thuê nhà phố, căn hộ TP.HCM cũng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo đó, giá chào thuê căn hộ quận 4 và quận Bình Thạnh tăng lần lượt là 14 và 13% trong quý vừa qua. Quận 1 cũng có sự điều chỉnh giá thuê tăng 12% trong khi quận Thủ Đức cũ ghi nhận mức giá thuê mới tăng 8% so với quý 2/2022. Còn ở thị trường nhà phố, giá thuê diễn biến tăng khá mạnh trong quý vừa qua. Quận 10, quận 11 và quận Bình Thạnh ghi nhận giá thuê tăng lần lượt 27%, 21% và 20% so với quý trước. Riêng tại quận 1, nhiều tuyến đường “kim cương” như Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Anh Xuân có giá thuê nhà phố điều chỉnh tăng từ 75-189% so với cùng kỳ 2021.

Chia sẻ về sự tăng trưởng nhu cầu và giá thuê căn hộ, nhà phố tại TP.HCM, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, sự phục hồi của thị trường căn hộ, nhà phố cho thuê là minh chứng rõ nhất cho sự phục hồi kinh tế của TP.HCM. Nếu trong năm 2021, lợi nhuận từ kinh doanh nhà phố cho thuê chỉ ở mức 2,7% thì trong 9 tháng đầu năm 2022, con số này đã tăng lên 2,9%, tuy chưa phục hồi về thời điểm trước dịch nhưng đã có cải thiện tốt. Riêng với căn hộ cho thuê, mức lợi nhuận vẫn duy trì ở khoảng từ 4,7 đến gần 5%, đây là mức lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn rất nhiều so với thời điểm 2021. Xét về mức lợi nhuận cho thuê căn hộ, các khu vực có nguồn cung dồi dào như quận 2 và quận 7, lợi nhuận cho thuê thấp hơn do đa phần là nguồn hàng cao cấp, hạng sang có giá trị căn hộ ở mức cao. Còn với các khu vực ngoại thành như Nhà Bè, Bình Tân, quận Thủ Đức hay quận 9 cũ, lợi nhuận cho thuê căn hộ đang cao hơn, có thể lên đến từ 5,5 – 6 % do phù hợp với nhóm khách thuê là sinh viên, người lao động và gia đình trẻ, nhóm có nhu cầu thuê nhà cao nhất thị trường hiện nay.

Thị trường BĐS cho thuê tại TP.HCM dự kiến sẽ vẫn trên đà phục hồi tốt, giá thuê cũng vì vậy mà có sự tăng trưởng ổn định nhất là khi nhu cầu thuê nhà của người trẻ ngày càng gia tăng khi giá bán căn hộ TP.HCM đang ở ngưỡng cao, vượt tầm tay nhiều người trẻ cũng như việc tiếp cận dòng vốn tín dụng khó khăn khiến nhiều hộ gia đình hoãn kế hoạch mua nhà mà tiếp tục duy trì động thái thuê trọ.

Phương Uyên

Xem thêm: