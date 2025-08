Giá Thuê Chung Cư Hà Nội Tăng Nhẹ Trong Quý 1/2025

Giá thuê chung cư Hà Nội ghi nhận thực tế tăng nhẹ tại một số dự án trong quý đầu tiên của năm 2025, bên cạnh một số dự án vẫn duy trì giá thuê cũ của cuối năm ngoái. Việc giá bán vẫn đang neo ở mức cao và giá thuê vẫn tiếp đà tăng nhẹ khiến ước mơ an cư của người trẻ vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn.

Tại quận Ba Đình, giá thuê chung cư tại dự án Discovery Central cũng ghi nhận mức tăng nhẹ so với cuối năm ngoái khi một số chủ nhà chào thuê những căn 2 phòng ngủ đủ đồ với mức giá phổ biến là 18-19 triệu đồng/tháng thay vì mức giá thuê phổ biến là 17,5-18 triệu đồng/tháng. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích từ 55 m2 đủ đồ cũng được một số chủ nhà tăng nhẹ giá thuê từ 14-15 triệu đồng/tháng lên mức 15-15,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, một số chủ nhà vẫn giữ nguyên giá thuê là 14-15 triệu đồng/tháng. Tương tự, tại dự án Vinhomes Metropolis ở phố Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), giá thuê cũng tiếp tục tăng khoảng 1 triệu đồng so với cuối năm ngoái.

Tại dự án Vinhomes Smart City , giá thuê duy trì mức đi ngang của cuối năm ngoái, chỉ có một số ít chủ nhà tăng giá thuê do cải tạo, trang bị thêm nội thất. Cụ thể, những căn studio được trang bị đầy đủ đồ đạc vẫn đang có giá thuê 7-8 triệu đồng/tháng. Với những căn 2 ngủ 2 vệ sinh đủ đồ, giá thuê vẫn đang là 10,5-12 triệu đồng/tháng. Các căn 3 ngủ đủ đồ vẫn đang được chào giá thuê là 14-15 triệu đồng/tháng. Tại quận Nam Từ Liêm, các căn 3 ngủ đủ đồ thuộc dự án The Matrix One, giá thuê phổ biến vẫn là 26-28 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, có chủ nhà đã chào giá lên 29 triệu đồng/tháng do trang bị thêm nội thất. Một số căn 2 ngủ tại dự án này cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1 triệu đồng/tháng so với cuối năm ngoái.