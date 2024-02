Đà tăng của giá thuê chung cư Hà Nội tiếp tục xác lập mặt bằng mới từ đầu năm 2024 đến nay, sau cả năm 2023 giá thuê liên tục đi lên. Giá thuê chung cư cao đang gây nhiều trở ngại với người đi thuê nhà.

Giá Thuê Chung Cư Hà Nội Tăng Dịp Đầu Năm 2024

Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2023 của Batdongsan.com.vn ghi nhận giá thuê chung cư tại một số quận nội thành Hà Nội như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đạt mức tăng trung bình từ 5-12% so với quý 1/2023. Đà tăng của giá thuê chung cư Hà Nội tiếp tục xác lập mặt bằng mới từ đầu năm 2024 đến nay.

Giá thuê chung cư Hà Nội tiếp tục tăng dịp đầu năm 2024. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại dự án Vinhomes Smart City, những căn studio đủ đồ, thời điểm quý 3/2023, giá thuê dao động 6,5-7 triệu đồng/tháng thì ở thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều chủ nhà đang chào giá thuê mới là 7,5-8 triệu đồng/tháng. Giá thuê chung cư những căn 2 ngủ 2 vệ sinh cũng tăng từ mức 9,5-11 triệu đồng/tháng lên mức 10-12 triệu đồng/tháng. Một số căn 3 ngủ đủ đồ trước đó có giá thuê chỉ ở mức 13,5-14 triệu đồng/tháng thì ở thời điểm hiện tại giá thuê đang là 15 triệu đồng/tháng. Cũng thuộc quận Nam Từ Liêm, một số căn 3 ngủ đủ đồ dự án The Matrix One, cách đó vài tháng giá thuê là 26 triệu đồng/tháng với diện tích hơn 100m2 thì hiện tại, giá chủ nhà chào thuê là 28 triệu đồng/tháng. Các căn 2 ngủ đủ đồ cũng tăng khoảng 1 triệu đồng so với 5 tháng trước đó.

Tại quận Ba Đình, giá thuê chung cư dự án Discovery Central cũng ghi nhận mức tăng nhẹ so với 4 tháng trước khi các căn 2 ngủ đủ đồ, giá thuê từ mức phổ biến 17 triệu đồng/tháng lên mức 17,5-18 triệu đồng/tháng. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích từ 55 m2 đủ đồ giá thuê từ mức phổ biến 13-14 triệu đồng/tháng lên mức 14-15 triệu đồng/tháng. Giá thuê căn hộ thuộc dự án Vinhomes Metropolis ở phố Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) cũng tăng khoảng 1 triệu đồng so với 3 tháng trước đó.

Tại quận Cầu Giấy, trong biên độ thời gian 3-5 tháng, giá thuê chung cư Mipec Rubik 360 với căn 2 phòng ngủ đủ đồ cũng tăng từ 14-17 triệu đồng/tháng lên mức 15-18 triệu đồng/tháng. Căn hộ 3 phòng ngủ đầy đủ đồ giá cũng tăng từ mức 17-20 triệu đồng/tháng lên mức 19-22 triệu đồng/tháng. Căn hộ 4 phòng ngủ đầy đủ đồ giá cũng tăng từ mức 18-24 triệu đồng/tháng lên mức 20 – 25 triệu/tháng. Tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng , giá thuê chung cư tăng từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng so với 3 tháng trước đó. Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận tại các dự án như The Nine, Central Field, Discovery Complex…

Giải Pháp Nào Cho Người Đi Thuê?

Nhìn nhận về thực trạng giá thuê chung cư Hà Nội liên tiếp tăng thời gian qua, anh Dương Xuân Toản, môi giới chuyên cho thuê căn hộ quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm cho biết, mặt bằng giá bán căn hộ liên tục tăng tạo đà để giá thuê căn hộ tăng theo. Anh Toản nhấn mạnh: “Giá bán liên tiếp tăng trong thời gian ngắn khiến nhiều nhà đầu tư quyết định tăng giá thuê chung cư. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư mua vào giá cao nên cũng tăng giá thuê nhằm bù đắp khoản tiền đã đầu tư”.

Người thuê nên chủ động tìm bất động sản có diện tích nhỏ hơn hoặc nằm ở vị trí xa trung tâm hơn để khắc phục phần nào các thách thức về tài chính khi thuê nhà. Ảnh: Nhịp sống thị trường

Chị Lương Thị Quỳnh Phương, môi giới cho thuê căn hộ tại Cầu Giấy cũng cho biết chị mới bán một căn hộ 2 ngủ đang có sẵn khách thuê với giá 14 triệu đồng/tháng, chủ mới không nối tiếp hợp đồng thuê cũ, mà phá hợp đồng trước hạn, chấp nhận đền cọc để cho khách mới thuê với giá cao hơn là 16,5 triệu đồng/tháng. “Khoản tiền mà chủ mới bỏ ra mua căn hộ đã cao hơn 600 triệu đồng so với chủ cũ mua cách đó hơn 1 năm nên họ muốn giá thuê chung cư phải được cao nhất để tối ưu khoản đầu tư”, chị Quỳnh nhấn mạnh.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới mảng cho thuê cũng ghi nhận thực tế giá bán căn hộ tăng mạnh khiến việc sở hữu nhà của đại bộ phận dân chúng ngày càng trở nên khó khăn. Do đó, đi thuê tiếp tục là giải pháp của phần đông người dân. Lực cầu của thị trường cho thuê tiếp tục được bổ sung, góp phần đẩy giá thuê chung cư lên cao.

Báo cáo xu hướng và tâm lý người tiêu dùng bất động sản của Batdongsan.com.vn cho biết trong nửa cuối năm 2023, có 3 lý do chính dẫn đến quyết định thuê nhà của người tiêu dùng là “ưu tiên sự linh hoạt” chiếm tỷ trọng lớn nhất (38%), “không muốn mua nhà vì giá chưa hợp lý” chiếm 29% và “không đủ tiền mua nhà” chiếm 26%. Tuy nhiên sang đầu năm 2024, thì lý do “không đủ tiền mua nhà” trở thành lý do chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 33%) trong quyết định của người đi thuê.

Ông Lê Bảo Long – Giám đốc Chiến lược của Batdongsan.com.vn chia sẻ, phần lớn người Việt chỉ dành từ 10 – 30% thu nhập cho việc thuê nhà mỗi tháng. Giá thuê chung cư trung bình ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 12,5-13 triệu đồng/tháng. Như vậy, tổng thu nhập mỗi tháng của một người/hộ gia đình phải từ 30 – 40 triệu đồng mỗi tháng nếu thuê chung cư. Đây không phải là mức thu nhập thấp với đa số người Việt. Chính bởi vậy, giá thuê nhà neo cao đang là một trở ngại lớn với người dân. Theo ông Long, người thuê nên chủ động tìm bất động sản có diện tích nhỏ hơn hoặc nằm ở vị trí xa trung tâm hơn để khắc phục phần nào các thách thức về tài chính khi thuê nhà. Cũng theo Báo cáo xu hướng và tâm lý người tiêu dùng bất động sản nửa đầu năm 2024, khi được hỏi về phương án thích ứng khi giá thuê chung cư cao, 67% người tiêu dùng bất động sản dự định sẽ thuê nhà nhỏ hơn, 27% sẽ thuê nơi xa hơn, 20% cho biết sẽ sống với nhiều người hơn và 13% sẽ thuê nơi có ít tiện ích hơn.

Nguyễn Nam

