Giá thuê chung cư Hà Nội tiếp tục đi lên cùng với mức tăng của giá bán. Nhờ đó, thị trường đầu tư căn hộ với mục đích cho thuê đang khá sôi nổi. Sức hút của thị trường này tập trung chính ở khu vực trung tâm Hà Nội.

Khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn ghi nhận giá thuê chung cư Hà Nội từ đầu năm đến nay vẫn đang đà đi lên. Tại quận Cầu Giấy, giá thuê chung cư D’Capitale đã tăng nhẹ khoảng 5-10% so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, các căn 3 phòng ngủ đã có đủ đồ, giá thuê đang ở mức 25-26 triệu đồng/tháng, trong khi thời điểm đầu năm, giá thuê chỉ là 23-24 triệu đồng/tháng. Các căn 2 ngủ 2 vệ sinh đã có đủ đồ hiện đang được cho thuê với mức giá 19-22 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 5% so với mức giá 18-21 triệu đồng/tháng thời điểm đầu năm. Tương tự, căn studio đã có đủ đồ đang được cho thuê 12-13 triệu đồng/tháng, tăng 1-2 triệu đồng so với giá thuê trước đó.