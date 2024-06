Giá thuê nhà trọ tại TP.HCM tăng 20-30% trong thời gian qua sau khi chững lại từ đầu năm. Nguyên nhân chính được cho là do thiếu hụt nguồn cung cho thuê mới.

Giá Thuê Nhà Trọ TP.HCM Nhiều Nơi Tăng 20-30%

Chị Thu Trang, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận 10, TP.HCM chia sẻ việc khó khăn khi tìm thuê nhà trọ TP.HCM trong các tháng qua. Chị Trang cho biết giá thuê phòng trọ đã tăng quá nhanh trong những tháng qua.

Như khu vực quận Tân Bình chị đang tìm thuê, nhiều nhà trọ có chất lượng tương đối tốt, diện tích 28-30m2 thì giá là từ 4,5-5 triệu đồng/tháng, tăng hơn cả triệu so với năm trước. Còn những phòng trọ dịch vụ, đầy đủ tiện ích hơn cùng diện tích thì giá đều từ 6-8 triệu đồng/tháng. Ngay cả phòng trọ bình dân giờ đây cũng toàn 3-3,5 triệu đồng/tháng.

Giá thuê nhà trọ, căn hộ tại TP.HCM có diễn biến tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024. Ảnh: Hà Đô

“Cùng loại hình này thì năm ngoái giá thuê thấp hơn từ 1-1,5 triệu đồng, giờ tìm thuê nhà quá khó khăn. Đi xa ra khu vực quận 12 hay Gò Vấp cũng có giá thuê thấp hơn nhưng quá xa và nhiều khu an ninh không đảm bảo”, chị Nhung chia sẻ.

Còn anh Hùng, một kỹ thuật viên xét nghiệm đang làm việc tại quận Bình Thạnh cho hay, giá thuê chung cư TP.HCM cũng đang tăng khá nhanh so với năm trước. Khu chung cư gia đình anh đang thuê trọ tại quận 2 thuộc một dự án tái định cư, ở khá xa trung tâm, giá thuê đang ở khoảng từ 6,5 triệu đồng/tháng cho căn hộ cơ bản. Nhưng tháng vừa rồi chủ nhà đã tăng giá thuê lên 8 triệu đồng/tháng, các căn khác trong khu này cũng tăng giá thuê lên thấp nhất thêm 1 triệu đồng.

Không chỉ với loại hình phòng trọ, nhà trọ bình dân, ngay cả những khu phòng trọ, căn hộ cao cấp đang cho thuê cũng ghi nhận giá rục rịch tăng khi nhu cầu thuê có dấu hiệu phục hồi. Tại khu vực Bình Thạnh, nhiều chung cư cao cấp cho thuê đang ghi nhận mức giá từ 15-45 triệu đồng/tháng với tùy loại diện tích và loại hình phòng. Theo các đơn vị môi giới cho thuê tại đây, giá chào thuê đã tăng thêm từ 20-25% so với năm trước.

Hay khu vực quận 10, quận 11, quận 3 giá thuê chung cư, căn hộ dịch vụ có chất lượng tốt đã tăng lên trung bình từ 1-2 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ cũng có sự điều chỉnh. Các dãy nhà trọ, phòng trọ cho thuê diện tích chỉ tầm 20-28m2 nhưng giá thuê đều ngót nghét 3,5-5 triệu đồng/tháng.

Đi xa hơn ra khỏi khu trung tâm, nhiều dự án căn hộ chung cư đang cho thuê tại quận 9, Thủ Đức cũng bắt đầu tăng giá sau một thời gian dài giữ nguyên. Một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng đang được môi giới cho hay là giá thuê tăng từ 7-9 triệu đồng/tháng lên mức mới 8-12 triệu đồng.

Nguyên nhân chính là do nhu cầu tìm thuê ở đây đang tốt, kèm theo đó là giá thuê nhiều khu phòng trọ thấp tầng ở khu vực lân cận tăng nên chủ nhà cũng tăng giá theo vì “không thể cho thuê cả căn hộ mà giá chỉ bằng giá nhà trọ”.

Nhu Cầu Thuê Nhà Đang Tăng Trở Lại

Theo báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn, trong tháng 3/2024, nhu cầu tìm kiếm BĐS cho thuê tại TP.HCM đang có xu hướng phục hồi nhanh. Theo đó, lượt tìm thuê chung cư TP.HCM tăng 29%, thuê nhà trọ TP.HCM tăng 33%, nhà riêng tăng 45% và nhà phố tăng 86%. Những khu vực ghi nhận nhu cầu tìm thuê nhà trọ cao nhất tại TP.HCM là Tân Phú (tăng 55%), Tân Bình (tăng 41%) và quận 7 (tăng 42%).

Sang tháng 4, dù nhu cầu tìm thuê có giảm nhẹ 2% so với tháng trước nhưng vẫn tăng trưởng 5% nếu so với cùng kỳ. Đặc biệt nhu cầu tìm thuê nhà trọ tăng thêm 6% so với tháng trước đó.

Theo Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm thuê căn hộ đang gia tăng mạnh trong các năm qua. Nguyên nhân chính khiến nhiều người trẻ chuyển hướng từ cố gắng tích lũy mua nhà sang thuê nhà trọ dài hạn một phần là do áp lực giá nhà tăng quá cao các năm qua. Xu hướng này tập trung ở loại hình chung cư, chiếm 43%, tiếp theo là nhà riêng và nhà trọ (đều chiếm 18%).

Bên cạnh đó, việc lãi suất vay mua nhà thả nổi theo thị trường hiện vẫn còn khá cao khiến nhiều người thu nhập trung bình hầu như không dám đi vay mua nhà và không chọn được sản phẩm phù hợp. “Nếu nửa cuối 2023, yếu tố không đủ tiền mua nhà chiếm 26% nguyên nhân đi thuê thì vào nửa đầu năm 2024, không đủ tiền mua nhà đã trở thành lý do chính khiến người dân chọn thuê nhà, chiếm 33%”, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, cho hay.

Ông Quốc Anh dự báo, trong bối cảnh mặt bằng giá bán căn hộ chung cư tăng cao lên tới 30-40%, người mua thực và nhà đầu tư thường sẽ có tâm lý chờ đợi và chuyển sang quan tâm mảng bất động sản cho thuê nhiều hơn. Trong khi đó, phân khúc chung cư, nhà trọ cho thuê đang đáp ứng nhu cầu của người lao động, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp… vốn chiếm tỷ lệ không nhỏ người lao động tại các thành phố. Nhu cầu cao khiến mặt bằng giá cho thuê phân khúc này tăng nhiệt rõ rệt, gây áp lực cho người thuê nhà. Để khắc phục khó khăn tài chính, người thuê cần chủ động tìm nhà trọ, chung cư có diện tích nhỏ hơn hoặc nằm ở vị trí xa trung tâm…

