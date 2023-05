Số liệu NCTT từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 1/2023, nhu cầu tìm thuê văn phòng tại TP.HCM tiếp tục tăng trung bình từ 37-88% so với cùng kỳ 2022. Xu hướng tìm thuê đang dịch chuyển từ các tòa nhà, cửa hàng thuộc quận trung tâm ra những khu vực ngoại thành, nơi có giá thuê thấp hơn và diện tích thuê rộng rãi hơn. Cũng trong hai tháng đầu năm, giá thuê nhiều mặt bằng kho xưởng, văn phòng trung cấp, bình dân có xu hướng chững, thậm chí giảm nhẹ so với thời điểm cùng kỳ do áp lực trả mặt bằng tăng và nhiều chủ nhà tìm cách giữ chân khách thuê.