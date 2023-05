Giá thuê văn phòng khu trung tâm Singapore liên tục tăng

Cụ thể, giá thuê các văn phòng hạng A tại khu trung tâm Singapore đã tăng thêm 27% kể từ quý 2/2017 đến nay, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung. Trong quý 3/2019, giá thuê các văn phòng này lại nhích thêm 1.5%, đạt 7,36 USD/ foot vuông (1 foot vuông = 0,093 mét vuông). Tuy mức tăng này chậm hơn so với mức 3% của quý 2 nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, giá thuê đã tăng hơn 9,6%.

Theo Colliers, sự suy yếu của nền kinh tế khiến hầu hết người thuê tỏ ra thận trọng hơn trong việc lựa chọn văn phòng dựa trên diện tích và giá thuê. Hãng nghiên cứu cũng cho rằng điều này có thể sẽ hạn chế đà tăng mạnh của giá thuê văn phòng trong quý tới.

Các tòa nhà cao tầng tại Raffles Place thuộc khu trung tâm thương mại của Singapore. Ảnh: Roy Issa

Bà Tricia Song, Trưởng bộ phận Nghiên cứu thị trường của Colliers International Singapore, cho biết tại nhiều văn phòng nơi chủ đầu tư yêu cầu tăng giá thuê, khách thuê tỏ ra bất bình và lên kế hoạch chuyển tới nơi có giá thuê tốt hơn.

Bà Song dự báo: “Chúng tôi tin rằng tăng trưởng giá cho thuê sẽ chậm lại để phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một số lĩnh vực thương mại hiện đang bắt đầu gặp khó khăn. Điều này thể hiện rõ rệt ở các tổ chức tài chính lớn.”

Trong quý 3, khu vực ghi nhận tăng trưởng giá thuê mạnh nhất là Shenton Way/Tanjong Pagar, với mức tăng 2,8%. Đứng thứ hai là khu văn phòng cao cấp hạng A tại Raffles Place/New Downtown, tăng 2,6%. Hai khu vực trên đắt khách như vậy là do các văn phòng ở đây hầu hết là văn phòng mới.

Nhu cầu đối với các văn phòng linh hoạt (văn phòng chia sẻ) cũng là yếu tố khiến tỷ lệ thuê cao. Phân khúc văn phòng linh hoạt hiện đang chiếm khoảng 5% khu văn phòng hạng A tại khu trung tâm Singapore. Ông Rick Thomas, Quản lí dịch vụ cho thuê của Colliers International Singapore, nhận định: “Chúng tôi cho rằng phân khúc này có triển vọng lớn nhờ khả năng mang lại sự linh hoạt cũng như cung cấp thêm lựa chọn cho khách thuê, nhất là trong bối cảnh giá thuê văn phòng tăng cao.”

Tuy nhiên, ông Thomas cũng lưu ý rằng thiếu nguồn cung cũng hạn chế sự phát triển của ngành trong ngắn hạn. Tình trạng hạn chế nguồn cung văn phòng hạng A mới ở khu trung tâm được dự báo sẽ duy trì cho đến năm 2022. Giá thuê văn phòng hạng A ở đây sẽ tăng khoảng 8% trong năm nay, giảm khá nhiều so với mức tăng 15% của năm ngoái. Collier dự báo giá thuê sẽ còn tiếp tục tăng song sẽ ở mức thấp hơn, khoảng 5% trong năm 2020.

Lượng giao dịch đầu tư văn phòng trong quý vừa qua cũng tăng 11,9% so với quý trước, đạt 2,13 tỷ USD, nâng tổng khối lượng giao dịch mảng văn phòng và các bất động sản thương mại hỗn hợp trong 12 tháng qua tại Singapore lên 6,38 tỷ USD.

Hoài Thơm