Giá thuê văn phòng tăng cao, doanh nghiệp nhỏ chịu sức ép lớn

Gặp khó vì giá thuê văn phòng liên tục tăng cao

Thành lập công ty được gần 5 tháng và đã bắt đầu có khách hàng nhưng anh Hồng Phong, giám đốc một công ty công nghệ cho biết gần đây vẫn phải mượn tạm không gian các quán café để họp nhóm và gặp gỡ các đối tác. Là một doanh nghiệp nhỏ quy mô vừa, nguồn kinh phí hạn hẹp, giải pháp về văn phòng làm việc giá rẻ sẽ là ưu tiên hàng đầu của anh. Để tiết kiệm chi phí, anh từng thuê mặt bằng tại một căn nhà phố, có diện tích 40m2 không nằm ở vị trí đắc địa. Dù được đầu tư bài bản và có chăm chút về thiết kế, nhưng anh vẫn gặp không ít khó khăn trong việc giao dịch với khách hàng do vị trí không thuận tiện, không gian chật chội và giá thuê nhà phố cũng tăng không ít.

Theo anh Phong, dù rất muốn thuê văn phòng trong tòa nhà tại khu vực trung tâm nhưng đây cũng là bài toán nan giải của những doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập. “Với quy mô 8 nhân viên, mình chỉ cần văn phòng nhỏ tầm 50m2, tuy nhiên việc tìm mặt bằng diện tích nhỏ dưới 50m2 rất khó khăn khi những tòa nhà văn phòng quản lý chuyên nghiệp thuộc quận 1, quận 3, quận 2 hay quận 7 đều có diện tích thuê từ 65m2 trở lên, giá thuê cũng là áp lực lớn”, anh Phong nói.

Thực tế, trường hợp như công ty của anh Phong đang khá phổ biến. Tính đến nửa đầu năm 2019, tổng nguồn cung thị trường văn phòng TP.HCM chỉ có 1,2 triệu m2 diện tích thuê. Trong quý 2, thành phố không có thêm dự án mới khiến nguồn cung văn phòng tại TP.HCM thấp hơn Hà Nội 116.000 m2. Do hạn chế nguồn cung, giá thuê văn phòng tiếp tục tăng, trung bình từ 800 nghìn – 1,5 triệu/m2. Cứ qua mỗi năm, giá thuê lại tăng thêm từ 6-12%. Nhu cầu thuê văn phòng liên tục tăng, đặc biệt sau thời điểm xảy ra thương chiến Mỹ – Trung.



Các loại hình văn phòng cho thuê linh hoạt đang dần được ưa chuộng khi

văn phòng truyền thống khan hiếm nguồn cung. Ảnh minh họa

Theo số liệu từ JLL Việt Nam, yêu cầu thuê văn phòng mới tăng 30% so với cùng kì năm ngoái. So với quý trước, giá thuê cao ốc hạng A tăng 4,8%. Tốc độ tăng giá thuê các tòa tháp hạng B và C thậm chí còn nhanh hơn, lần lượt là 4,9% và 7,5%. Hiện tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà văn phòng đều đạt ngưỡng lý tưởng 96-97%. Trong đó, khu vực các quận trung tâm như quận 1, quận 2, quận 7 là nơi khó thuê được mặt bằng nhất hiện nay. Giá thuê văn phòng ở khu vực này cao gấp 1,5 lần so với giá bình quân chung trên địa bàn nhưng cũng rất khó tìm được vị trí trống.

Doanh nghiệp chuyển hướng sang các mô hình cho thuê khác

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , sự cộng hưởng của cơn sốt giá tại thị trường văn phòng cho thuê đã tạo cú hích cho thị trường căn hộ officetel và không gian làm việc chia sẻ.

Cụ thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp startup khó tìm kiếm được chỗ thuê khi khu vực trung tâm và cận trung tâm Sài Gòn đều khan hiếm nguồn cung. Khách thuê thậm chí phải xếp hàng chờ mới đến lượt vào các tòa nhà hạng A trong khi giá thuê cũng cực kỳ đắt đỏ. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp chuyển hướng sang loại hình không gian chia sẻ và căn hộ văn phòng.

Theo thông tin từ các sàn môi giới cho thuê, đa số khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng truyền thống sau khi được gợi ý đều quan tâm tới việc tìm thuê tại các tòa nhà Co.working hay sở hữu một căn hộ officetel để làm văn phòng.

Là CEO doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ mới đổi hướng sang thuê officetel, bà Nguyễn Phương Lan cho biết, trước việc giá thuê văn phòng truyền thống tăng cao, doanh nghiệp của bà chuyển sang tìm kiếm các không gian làm việc chia sẻ, nếu chưa tìm được sẽ tạm thời thuê officetel tại trung tâm. Chi phí thuê văn phòng 40m2 khu trung tâm tối thiểu từ 27-40 triệu/tháng. Trong khi đó, nếu thuê văn phòng loại hình co.working hay officetel thì giá mềm hơn hẳn, tầm 20-30 triệu/tháng.

Trong 2 năm trở lại đây, loại hình không gian làm việc linh hoạt cũng đang được ưa chuộng với diện tích thuê được mở rộng nhanh chóng. Tính đến quý 2/2019, tổng nguồn cung tích lũy của thị trường văn phòng chia sẻ đạt 46.266 m2 diện tích sàn, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm 2019.

Thị trường không gian làm việc linh hoạt tại TP.HCM nằm trong top 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất với trung bình hơn 80% mỗi năm. Hiệu suất hoạt động của không gian chia sẻ ghi nhận rất tốt với tỷ lệ lấp đầy đạt mức trung bình 80%. Bên cạnh đó, loại hình văn phòng ảo cũng đang ngày càng phổ biến và phù hợp tài chính với nhiều doanh nghiệp nhỏ, mới khởi nghiệp.

Phương Uyên