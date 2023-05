Sau hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành, nền kinh tế bước vào giai đoạn mở cửa, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Các doanh nghiệp cũng trở lại đường đua, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh sản xuất nhằm phục hồi lại những khó khăn do đại dịch gây ra trước đó. Thị trường văn phòng Hà Nội sau thời gian “trầm lắng” chính thức bước sang giai đoạn mới, ghi nhận mức tăng giá đáng kể.

Thị trường văn phòng đang tăng trưởng ấn tượng

Tương tự các văn phòng hạng B tại Cầu Giấy, Nam Từ Liêm giá thuê hiện tại đang dao động từ 315-450 nghìn đồng/m2, tương đương 13-18USD/m2, mức giá này tăng khoảng 3-6% so với đầu năm 2022. Một số văn phòng như Golden Park Tower đang có giá thuê là 16-18USD/m2, Richy Tower có giá thuê 14-15USD/m2, CIC Tower có giá thuê 13-15 USD/m2, giá thuê tại Detech Tower 2 đạt 13-15 USD/m2… Văn phòng cho thuê Nam Từ Liêm , thuộc hạng B như The Sun Mễ Trì cũng tăng 5% với các giá chào thuê hiện tại là 13-15USD/m2, Thăng Long Number One có giá thuê 12-15USD/m2, Golden Palace là 13-16USD/m2…