Giá thuê văn phòng và mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM cao hơn hẳn Hà Nội

Giá thuê văn phòng TP.HCM cao hơn Hà Nội 60%

Đây là con số vừa được JLL Việt Nam công bố trong một báo cáo mới đây. Theo đó, dù Hà Nội ghi nhận tỷ lệ tăng giá thuê văn phòng cao hơn TP.HCM nhưng tổng thể giá thuê toàn thị trường lại thấp hơn khá nhiều so với TP.HCM. Cụ thể, so với quý trước, giá thuê văn phòng tại TP.HCM trong quý 2 tăng thêm 2,5% và Hà Nội là 3,9%, song tổng giá thuê thuần của TP.HCM là 28,5 USD/m2 cao hơn hẳn mức giá 17,7 USD/m2 của Hà Nội. Sự chênh lệch này chủ yếu do nhu cầu thuê tại TP.HCM cao hơn Hà Nội. Mặc dù có thêm nguồn cung mới từ 7 tòa nhà gia nhập thị trường nhưng do nhu cầu thuê cao nên tỷ lệ lấp đầy tại TP.HCM đạt trên 97%. Trong khi đó, Hà Nội có thêm 2 dự án mới, tỷ lệ lấp đầy giảm nhẹ về mức 92%.

Về tỷ lệ văn phòng trống, trong khi Hà Nội còn khoảng 8% diện tích thuê trống thì TP.HCM chỉ còn chưa tới 3%. Như vậy, khách thuê tại TP.HCM chỉ có thể chấp nhận các mức tăng giá hoặc phải đổi phương án thuê.



Văn phòng cho thuê tại TP.HCM khan hiếm nguồn cung đẩy giá thuê tăng. Ảnh minh họa

Một điểm đáng chú ý nữa của thị trường văn phòng là xu hướng dịch chuyển nguồn cầu tới khu vực ngoài trung tâm. Tại Hà Nội, khách thuê đang có xu hướng di chuyển từ khu vực Hoàn Kiếm đến các quận Ba Đình, Đống Đa. Tại TP.HCM, khách thuê cũng dịch chuyển mạnh ra khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7) và Tân Bình.

Hiện thị trường văn phòng TP.HCM đang rất phát triển với các mục tiêu thương mại đa dạng nhưng khách thuê khó tìm được diện tích văn phòng với chi phí phù hợp. Trong khi đó, nhiều dự án tương lai có tiến độ xây dựng không đảm bảo nên nguồn cung tham gia thị trường càng hạn chế. Giá thuê văn phòng được dự báo sẽ tiếp tục ổn định, thậm chí tăng trong các quý tới.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ TP.HCM cao hơn Hà Nội 45%

Bất chấp việc giá thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM giảm mạnh đến 2,7% so với cùng kỳ và giá thuê Hà Nội tăng thêm 2,1%, tổng thể giá thuê gộp mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM vẫn cao hơn Hà Nội đến 45%.

Cụ thể, trong khi Hà Nội ghi nhận mức giá chào thuê 29,3 USD/m2, giá chào thuê tại TP.HCM lên đến 45 USD/m2. Nhu cầu thuê của TP.HCM tiếp tục ổn định trong quý này, tỷ lệ lấp đầy các TTTM đạt hơn 95%. Đáng chú ý, một số TTTM sau khi được cải tạo và nâng cấp đã ghi nhận hiệu suất hoạt động cải thiện nhờ vào diện mạo mới cùng với danh mục khách thuê được định vị hiệu quả hơn. Trong đó, các khách thuê quốc tế từ ngành hàng F&B, giải trí, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thời trang thể thao, chuỗi cửa hàng cà phê tiếp tục mở rộng và tăng thị phần trên thị trường.

Trong nửa cuối năm 2019, thị trường bán lẻ TP.HCM dự kiến chào đón thêm 110.400 m2 đến từ 3 dự án ngoài trung tâm. Bên cạnh nhu cầu chủ yếu đến từ các ngành hàng F&B, giải trí và thời trang, các ngành hàng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cửa hàng trưng bày cũng đóng vai trò quan trọng trong công suất hoạt động của các TTTM trên thị trường TP.HCM.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong nửa đầu năm 2019, có khoảng 67.000 doanh nghiệp mới thành lập. Riêng trong quý 2/2019 có 38.500 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 2% về số lượng công ty và 30,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Trong nửa đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Việt Nam đạt mức tăng trưởng 11,5% so với năm trước.

Kinh tế Việt Nam duy trì ổn định, môi trường kinh doanh và chính sách được cải thiện đã tạo động lực cho các doanh nghiệp mới ra đời, đồng thời đẩy giá thuê văn phòng và mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao. Xét về tổng thể, thị trường văn phòng và bán lẻ tại Việt Nam hiện được đánh giá là sân chơi chủ đạo của doanh nghiệp nội. Tuy nhiên thương chiến Mỹ – Trung cùng với hiệp định EVFTA đang khiến khối ngoại đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều. Nguồn cầu tăng cao trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, khiến các chủ đầu tư liên tục tăng giá thuê và giữ được vị thế thương lượng. Thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Phương Uyên