Giá bán đất nền và chung cư vẫn leo thang giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô khởi sắc, trong khi thị trường cho thuê tăng nhiệt nhờ mùa tựu trường. Sự phân hóa này cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang vận động theo hai cực: một bên là kênh tích sản tiếp tục đắt đỏ, một bên là nhu cầu ở thực vẫn đang tăng mạnh, đặt ra bài toán cân bằng cung – cầu cho thị trường. Đây là những thông tin đáng chú ý trong dữ liệu thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn.

Giá Rao Bán Duy Trì Đà Tăng Giữa Nền Kinh Tế Khởi Sắc

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy gam màu sáng, tạo nền tảng cho bất động sản duy trì sức nóng. Theo Cục Thống kê – Bộ Tài chính, vốn FDI đăng ký đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ; vốn giải ngân đạt 15,4 tỷ USD, tăng gần 9%. Lượng khách quốc tế đạt 13,9 triệu lượt, tăng 21,7%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 9,4%.

Trên nền tảng này, bất động sản cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. 3.543 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay lại hoạt động đạt 3.372, tăng tới 811% – minh chứng rằng giai đoạn “đào thải” khắc nghiệt đã qua, chỉ còn lại những doanh nghiệp có năng lực thích ứng và tái cấu trúc thành công.

Đất và chung cư là những loại hình vẫn ghi nhận đà tăng giá bán trong 2 năm qua

Dữ liệu thị trường bất động sản trong tháng 8/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, dù kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực nhưng yếu tố mùa vụ khiến thị trường tháng 8 có phần chững lại. Cụ thể, do ảnh hưởng của tháng Ngâu, kì nghỉ lễ Quốc khánh, mức độ quan tâm chỉ nhích nhẹ tại TP.HCM với mức tăng 3% ở cả khu vực TP.HCM cũ và TP.HCM mới, còn lại đi ngang hoặc giảm ở các khu vực khác. Dù vậy, tính chung 8 tháng, đất nền dự án vẫn dẫn đầu, mức độ quan tâm tăng 40% và tin rao tăng 17%. Trong khi đó, chung cư, nhà riêng, đất thổ cư giảm 3–8% về nhu cầu tìm kiếm nhưng nguồn cung rao bán tăng 5–10%.

Giá bán bất động sản trên cả nước tiếp tục đi lên. Hai năm qua, đất nền tăng mạnh nhất 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%, nhà riêng tăng 28%, đất dự án tăng 14%, nhà phố tăng nhẹ 1%. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, giá duy trì xu hướng tăng do ba yếu tố: chính sách tiền tệ linh hoạt thúc đẩy tăng trưởng, nguồn cung sơ cấp khan hiếm tại đô thị lớn, và kỳ vọng dài hạn của nhà đầu tư. Song, thực tế này cũng làm gia tăng khoảng cách giữa giá thị trường và khả năng chi trả của người thu nhập trung bình – thấp. Nếu các vướng mắc về pháp lý và nguồn cung chưa được tháo gỡ, xu hướng giá tăng có thể còn tiếp diễn.

Thị Trường Cho Thuê Sôi Động Nhờ Mùa Tựu Trường

Trái với diễn biến giá bán, phân khúc cho thuê gần như đi ngang suốt hai năm qua, ngoại trừ nhà phố tăng 7%. Sự đảo chiều diễn biến vào tháng 8/2025, khi nhu cầu thuê tăng mạnh, chủ yếu nhờ mùa tựu trường, kéo mức quan tâm chung toàn thị trường cho thuê tăng 4% so với tháng trước.

Hà Nội ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, nhu cầu thuê tăng 12%, trong khi mức độ quan tâm bất động sản bán giảm 6%. Nhà trọ nổi lên là điểm sáng, với lượt tìm kiếm tăng gấp đôi và tin đăng tăng 36%, phản ánh nhu cầu chỗ ở của sinh viên Đại học, Cao đẳng nhập học. Ngoài ra, chung cư cho thuê cũng tăng 4% so với tháng 7.

Trong tháng 8/2025, mức độ quan tâm nhà trọ cho thuê tại Hà Nội tăng gấp đôi so với tháng liền trước

Tại TP.HCM (cũ), diễn biến tương tự khi nhà trọ tiếp tục dẫn đầu, tăng 30% về mức độ quan tâm. Ở phân khúc bán, đất nền là loại hình hiếm hoi tăng trưởng, với mức tăng 2% so với tháng liền trước.

Diễn biến này cho thấy, trong khi giá bất động sản bán tiếp tục thiết lập mặt bằng cao mới, thì thị trường cho thuê vẫn duy trì vai trò “điểm cân bằng” của nhu cầu ngắn hạn, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm mùa vụ. Đây cũng là tín hiệu để các nhà đầu tư cân nhắc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của nguồn cầu, thay vì chỉ tập trung vào kênh đầu tư tích sản.

Nhà đầu tư Nguyễn Quốc Trung, trú tại phường Đống Đa (Hà Nội) nhận định thêm, thị trường cho thuê trong giai đoạn hiện nay đang khẳng định vai trò “van xả” cho nhu cầu an cư của người thu nhập trung bình – thấp. Trong bối cảnh giá bán bất động sản liên tục lập đỉnh mới, việc thuê nhà, đặc biệt là thuê trọ hoặc căn hộ nhỏ, trở thành giải pháp tối ưu cho nhiều gia đình trẻ, sinh viên và lao động nhập cư.

Ông Trung nhấn mạnh: “Nếu giá nhà ở vẫn duy trì xu hướng tăng trong khi nguồn cung nhà ở xã hội chưa được bổ sung đủ mạnh, thị trường cho thuê sẽ là kênh hấp thụ nhu cầu ở thực. Đáng chú ý, sự ổn định của giá thuê trong 2 năm qua cho thấy đây là phân khúc ít biến động, vừa mang tính an toàn cho nhà đầu tư, vừa phù hợp khả năng chi trả của người dân.”

Ông cũng dự báo, sau mùa tựu trường, nhu cầu thuê sẽ không hạ nhiệt ngay, mà có thể duy trì ổn định đến cuối năm, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi lượng lao động nhập cư, chuyên gia nước ngoài và sinh viên tập trung đông. Điều này mở ra cơ hội phát triển cho các mô hình căn hộ dịch vụ, ký túc xá tư nhân hoặc sản phẩm thuê linh hoạt theo nhu cầu ngắn hạn – dài hạn.

Xem thêm:

———

Tác giả: Nguyễn Nam

Thời gian xuất bản: 23/09/2025 – 17:17

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Link nguồn: https://reatimes.vn/gia-bat-dong-san-tiep-tuc-leo-thang-nhu-cau-thue-tro-mua-tuu-truong-bung-no-20225092314042074.htm

———-