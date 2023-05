Giá Trị Đầu Tư Dài Hạn Của Ixora Ho Tram By Fusion

Tiềm năng khai thác công suất phòng giúp tối ưu hoá nguồn thu nhập thụ động

Hồ Tràm hiện được xem là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước nhờ lợi thế thiên nhiên hiện hữu với những bãi biển nguyên sơ, dải rừng nguyên sinh và ưu thế quan trọng về cự ly liền kề TP.HCM, sân bay Quốc tế Long Thành.

Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành cùng thời điểm sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào vận hành giai đoạn 1

Là dự án thành phần thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng hiện đại The Grand Ho Tram Strip, được phát triển bởi chủ đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm, thuộc sở hữu bởi Lodgis Hospitality Holdings, Ixora Ho Tram by Fusion hoàn toàn đáp ứng được toàn bộ tiêu chí nghỉ dưỡng của khách hàng, cũng như khả năng khai thác bán phòng trong nước và quốc tế.

Sở hữu hệ tiện ích xứng tầm – từ cụm khách sạn 5 sao InterContinental® Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach cùng sân golf top đầu thế giới The Bluffs, The Grand Ho Tram Strip nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng sẽ dễ dàng thu hút phân khúc khách hàng cao cấp có mức chi tiêu cao cũng như các hoạt động MICE.

Độc đáo khu phức hợp được thể hiện không chỉ ở quy mô của hai tòa tháp khách sạn 5 sao với hơn 1.100 phòng như một minh chứng về chất lượng không gian lưu trú cũng như dịch vụ đi kèm, mà còn ở quần thể tiện ích chuẩn quốc tế “một điểm đến, triệu trải nghiệm” từ các tiện ích đi kèm.

Trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng tiện nghi tại Ixora Ho Tram by Fusion

Trong khi đó, thương hiệu vận hành Fusion Hotel Group cũng như kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc bán phòng hiệu quả cho các thị trường quốc tế như Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ giúp các chủ sở hữu Ixora an tâm hơn về việc nguồn thu nhập thụ động luôn được đảm bảo, gián tiếp tạo giá trị cho tài sản đầu tư về dài hạn.

Miễn phí nghỉ dưỡng hàng năm cho cả gia đình

Bên cạnh mang lại nguồn thu nhập thụ động ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn, Ixora Ho Tram by Fusion còn là một ngôi nhà nghỉ dưỡng mang đến những kỳ nghỉ đáng giá bên gia đình. Các chủ sở hữu sẽ được tận hưởng chính sách miễn phí nghỉ dưỡng hàng năm lên đến 1,5 tháng tại khu phức hợp hiện đại hàng đầu khu vực này. Hiện tại, chi phí lưu trú trung bình một đêm tại cụm khách sạn 5 sao thuộc The Grand Ho Tram Strip khoảng 4 – 6 triệu. Từ đó, có thể nhận thấy mức chi tiêu cho 1 đến 1,5 tháng nghỉ dưỡng tại đây sẽ không hề nhỏ.

Như vậy, chỉ cần sở hữu một căn condotel hay biệt thự là khách hàng sẽ được tận hưởng toàn bộ giá trị nghỉ dưỡng và đầu tư mà một khu phức hợp hiện đại như The Grand Ho Tram Strip mang lại, thỏa thích trải nghiệm toàn bộ tiện ích sẵn có, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn, ẩm thực, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cơ thể của mọi thành viên trong gia đình và đặc biệt là không gian xứng tầm để tiếp đãi bạn bè và đối tác.

Được thực hiện bởi đội ngũ các chuyên gia quốc tế hàng đầu, 512 căn condotel hướng biển tuyệt đẹp và 63 căn biệt thự sang trọng thuộc Ixora Ho Tram by Fusion là những tạo tác nghỉ dưỡng thực sự khác biệt, thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật, phong cách và công năng.

Trải nghiệm sky-jacuzzi độc đáo tại Ixora Ho Tram by Fusion

Trong số các dự án cùng loại trên thị trường, Ixora là dự án có thiết kế ban công uốn lượn độc đáo với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Tất cả các căn hộ và biệt thự đều được thiết kế với không gian mở cùng hệ cửa sổ lớn để mang đến cảm giác kết nối cùng thiên nhiên thanh bình. Đứng ở bất kỳ vị trí nào trong căn nhà, chủ sở hữu cũng đều có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của đại dương trước mắt, đón nhận nguồn năng lượng tươi mới từ biển trời xanh mát.

Tất cả các căn 2 phòng ngủ đều được thiết kế với bồn jacuzzi ngoài trời thoáng đãng, mang đến trải nghiệm massage thư giãn tuyệt vời. Trong khi đó, các căn penthouse đều được thiết kế với hồ bơi trên không, mang đến trải nghiệm đáng nhớ về không gian riêng tư với tầm nhìn tuyệt mỹ, ôm trọn vẻ đẹp của biển trời xanh biếc. Việc trau chuốt các không gian thư giãn ngoài trời đẳng cấp không những làm gia tăng giá trị nghỉ dưỡng của Ixora mà còn đảm bảo lợi thế cạnh tranh khi dự án đưa vào vận hành sau này.

Các căn biệt thự bên bờ biển của Ixora được thiết kế tựa như một chốn ẩn mình thư thái, vừa giúp tối ưu hoá tầm nhìn, vừa đảm bảo sự riêng tư, đồng thời, tăng sự kết nối cùng thiên nhiên, kích hoạt hormone hạnh phúc để cân bằng tâm trí sau những áp lực của nhịp sống thị thành.

Vì vậy, việc sở hữu căn nhà nghỉ dưỡng bên bờ biển tại Ixora Ho Tram by Fusion luôn được ưu tiên và là xu hướng thiết yếu của nhiều gia đình hiện nay, để đảm bảo các thành viên luôn có được những giây phút nghỉ ngơi chất lượng và có nhiều sức khoẻ hơn. Đó thực sự là một tài sản vô giá, một không gian lý tưởng với mục tiêu hướng đến các giá trị đầu tư về sức khỏe, nguồn thu nhập thụ động cố định và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.