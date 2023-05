Giá trị kép của căn hộ trên vị trí độc tôn bên sông Hàn

Diễn biến trên thị trường Đà Nẵng cho thấy quỹ đất ven sông Hàn đã không còn nhiều. Trong nhu cầu đang và sẽ tăng rất cao về căn hộ cao cấp ven sông do làn sóng du lịch và sinh sống lâu dài tại Đà Nẵng, nguồn cung sản phẩm lại khá hữu hạn. Các báo cáo thị trường cũng cho thấy ít nhất đến năm 2025, trên địa thế này, sẽ không có nhiều dự án mới.

Bức tranh đó đang mang lại lợi thế vượt trội cho các dự án đang phát triển ven sông Hàn. Khi nền kinh tế – xã hội phục hồi mạnh mẽ, lượng du khách và người định cư mới đổ về Đà Nẵng tương ứng, tất yếu sản phẩm căn hộ hạng sang tại khu vực này sẽ nhanh chóng trở thành “hàng hiếm”. Cả giá bán và giá thuê đều có triển vọng tăng nhanh.

Vị trí độc tôn của The Filmore Da Nang, giữa cảnh quan tuyệt đẹp và môi trường dịch vụ sinh động.

The Filmore Da Nang , dự án hạng sang với 206 căn hộ độc đáo, không chỉ sở hữu ưu thế đắc địa trên mà còn tọa lạc ngay giữa trái tim của tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, bên cạnh Cầu Rồng, khu vực trọng yếu của hành chính, du lịch và phong cách sống. Từ The Filmore Da Nang, chỉ mất 5 – 10 phút để tiếp cận các tiêu điểm hành chính – kinh doanh – du lịch của Đà Nẵng như trung tâm quận Hải Châu và quận Sơn Trà, bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, sân bay Đà Nẵng, chợ Hàn, công viên APEC, quảng trường Bạch Đằng…

Hài hòa giữa cảnh quan ven sông và nhịp sống đô thị sinh động, The Filmore Da Nang vừa đảm bảo sự thư thái và riêng tư, vừa đủ thuận tiện và nhộn nhịp.

Với cự ly lý tưởng để kết nối với hầu hết tiêu điểm của Đà Nẵng lẫn sở hữu trọn vẹn bức tranh phong thủy hoàn hảo, vị trí của The Filmore Da Nang càng được xem là độc tôn. Chỉ cần mở rèm cửa sổ hay bước chân xuống sảnh tòa nhà, cư dân tương lai được thụ hưởng cả cảnh quan thiên nhiên tráng lệ lẫn sinh khí mạnh mẽ của đô thị.

Vì vậy, từ vị trí độc tôn, The Filmore Da Nang đạt đến giá trị kép: Giá trị để ở, trải nghiệm, hưởng thụ bên cạnh giá trị tài sản gia tăng không ngừng, bền vững và mang lại đẳng cấp cho chủ nhân. Đây cũng là một trong khá ít dự án hạng sang ở Đà Nẵng hiện nay có đầy đủ cơ sở pháp lý về quyền sở hữu căn hộ lâu dài cho cư dân.

Dự án gồm 206 căn hộ sang trọng được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế đương đại.

Để tối ưu giá trị tận hưởng cuộc sống cho cư dân tương lai, các nhà thiết kế của The Filmore Da Nang còn phát huy ưu thế đắc địa lên một mức độ mới bằng việc tối đa hóa tầm nhìn cho mọi căn hộ của dự án. Gần như từ mọi vị trí trong từng căn hộ đều có view cực đẹp hướng về những cảnh quan hút mắt. Nhiều căn hộ còn sở hữu tầm nhìn kép (double view) với hướng sông, biển hoặc phố và núi. “Tầm nhìn triệu đô” cũng là một ưu điểm khiến The Filmore Da Nang trở thành căn hộ trong mơ của bất kỳ ai.

Trung tâm tiện ích đỉnh cao trên tầng thượng, nơi công thức “well-ness by well-tech” mang lại môi trường dịch vụ tương ứng với resort cao cấp.

Mặt khác, sự đặc sắc của The Filmore Da Nang còn nằm ở không gian sống “sense of life” – triết lý kiến tạo môi trường sống thịnh vượng cho “phong cách sống wellness” mà tầng lớp thượng lưu toàn cầu đang hướng đến. Giá trị wellness của The Filmore Da Nang được hiện thực hóa cụ thể bằng các giải pháp công nghệ cao với công thức “well-ness by well-tech” của chủ đầu tư Filmore Development.

Trong không gian này, các chủ nhân không chỉ trải nghiệm tiện nghi đỉnh cao, mà còn thực sự được sống với mọi giác quan , vươn tới sự tinh tế trong thưởng ngoạn và sự viên mãn về tinh thần.

The Filmore Da Nang mang lại giá trị tận hưởng như môi trường nghỉ dưỡng hạng sang lẫn tính thuận tiện cực cao để kết nối và tương tác cho công việc hằng ngày.

Địa thế đắt giá cùng chiến lược kiến tạo giàu giá trị tiên phong, The Filmore Da Nang được kỳ vọng trở thành một tiêu điểm mới của Đà Nẵng. Dự án đang thu hút tầng lớp cư dân tinh hoa để hình thành một cộng đồng thượng lưu có tính đồng nhất cao. Từ đó, góp phần mang đến những năng lực mới mẻ cho môi trường kinh doanh và phong cách sống của Đà Nẵng.