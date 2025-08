Giá Từ 45,9 Triệu/M2 - Căn Hộ “Chất Nhật Tinh Hoa” Tại Thủ Đức Được Săn Đón

Khi thị trường nhà ở Thủ Đức ngày càng khan hiếm nguồn cung tầm giá 50 triệu /m2, sự xuất hiện của Happy One Sora – dự án căn hộ phong cách Nhật đã trở thành tâm điểm nhờ hội tụ các yếu tố: hàng hiếm – giá hot – chất Nhật tinh hoa.

Hé Lộ Thông Tin Mới Trước Ngày Chính Thức Giới Thiệu

Happy One Sora – dự án khu căn hộ cao tầng hoàn toàn mới do Vạn Xuân Group hợp tác cùng đối tác Nhật Bản có hơn 63 năm kinh nghiệm – TBS Group (Tokyo Business Service) triển khai, tọa lạc tại 27 Đường số 09, Linh Xuân, Thủ Đức.

Sở hữu lợi thế tọa lạc tại vị trí chiến lược và đối tác Nhật là nguồn cảm hứng lớn để Vạn Xuân Group đưa “tinh hoa Nhật Bản” vào thiết kế kiến trúc cũng như phát triển các tiện ích cho dự án. Bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm đã thành công qua chuỗi dự án như: Happy One Central – tòa tháp đôi cao nhất Bình Dương hiện nay hay Happy One Premier, Happy One Phú Hòa… Tập đoàn Vạn Xuân không chỉ quyết tâm mang đến sản phẩm chất lượng cao cho Happy One Sora mà còn kiến tạo một không gian sống khác biệt cho cộng đồng cư dân Thủ Đức.

Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện khai trương Nhà điều hành dự án tại số 1012 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức đã minh chứng sức hút của Happy One Sora trong bước đầu triển khai.

Hơn 30 tiện ích nội khu chất lượng cao sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của 1.203 cư dân; Giới hạn chỉ 507 sản phẩm, 25 tầng cao với đa dạng loại hình từ 1PN, 1PN+ đến 2PN hay căn hộ sân vườn và duplex sân vườn đầy cảm hứng… Tùy nhu cầu, mỗi khách hàng đều có thể chọn lựa sản phẩm ưng ý để ở hoặc đầu tư lâu dài, đặc biệt đón đầu tiềm năng Thủ Đức trở thành khu vực trung tâm mới của “siêu đô thị Đông Nam Á” – TP.HCM khi sáp nhập.

Đặc biệt, loạt thông tin mới, hứa hẹn vô cùng hấp dẫn về Happy One Sora sẽ chính thức được công bố.

Chất Nhật Tinh Hoa Tại Happy One Sora

Lấy cảm hứng từ Nhật Bản – quốc gia có tuổi thọ trung bình thuộc nhóm cao nhất trên thế giới với lối sống và tinh hoa văn hóa, ẩm thực mang nhiều nét đặc trưng được ngưỡng mộ, Happy One Sora được phát triển với thiết kế kiến trúc độc đáo – nơi sự tối giản và tinh tế được đặt song hành cùng công năng và cảm xúc. Đó là lý do, mỗi không gian sống tại Happy One Sora đều được chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết nội thất. Trong đó, ánh sáng tự nhiên được ưu tiên tối đa, vật liệu thân thiện, màu sắc trung tính – tất cả tạo nên cảm giác nhẹ nhàng và thư thái cho gia chủ khi sở hữu.

Từ tinh hoa Nhật Bản đã tạo nên diện mạo độc đáo của Happy One Sora.

Nếu tinh tế và tĩnh tại là chất Nhật trong không gian, thì kết nối là chất Nhật trong tinh thần. Ngay từ tên gọi “Sora” – trong tiếng Nhật nghĩa là “bầu trời”, dự án đã thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng và tôn trọng cảm xúc riêng tư từ “đất nước mặt trời mọc”. Happy One Sora không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để kết nối cảm xúc giữa các thế hệ trong gia đình. Thiết kế căn hộ mở, thông minh giúp bố mẹ, con cái dễ dàng chia sẻ không gian nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Không gian cộng đồng tại dự án cũng được chú trọng: từ hồ bơi gia nhiệt, khu vui chơi trẻ em, phòng giải trí đa năng, phố đi bộ, vườn 4 mùa,… tất cả đều khơi gợi sự tương tác, sẻ chia giữa các cư dân – điều mà một cộng đồng văn minh luôn cần có.

Một bước chạm mọi nhu cầu sống là tiêu chí Happy One Sora mong muốn gửi đến cư dân tương lai.

Đặc biệt, dự án còn ghi điểm khi sở hữu pháp lý chuẩn chỉnh và tiến độ xây dựng khẩn trương với các đối tác uy tín như: Ngân hàng Vietcombank, An Phong, Phan Vũ… cùng 12 đơn vị triển khai kinh doanh được khách hàng tin tưởng trên thị trường.

Happy One Sora là quà tặng đặc biệt khi Vạn Xuân Group bước sang cột mốc 20 năm phát triển không ngừng (01/06/2005 – 01/06/2025), do đó sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi được công bố tại sự kiện chính thức giới thiệu dự án, dự kiến tổ chức ngày 22/06/2025 sắp tới.

Ngay bây giờ đây, khách hàng đã có thể tham gia chương trình hái lộc trúng 100% đến 15 triệu đồng; tặng bộ máy tắm nước nóng và smarthome; hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà; ưu đãi thanh toán vượt đến 12,5%…

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 11/06/2025 17:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gia-tu-45-9-trieu-m2-can-ho-chat-nhat-tinh-hoa-tai-thu-duc-duoc-san-don-68219.html

