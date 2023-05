Giá vật liệu xây dựng tăng không ngừng, mua nhà ngày càng khó?

Vấn đề trên được đưa ra tại tòa đàm trực tuyến báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn . Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, về dài hạn giá nhà tại các thành phố lớn vẫn tiếp tục tăng do nhiều yếu tố, tuy nhiên người dân vẫn sở hữu được nhà ở nếu có hướng tiếp cận đúng.

Mua nhà xa trung tâm, tại những vùng lõi mới của thành phố là hướng tiếp cận đúng đắn dành cho những người có thu nhập trung bình, thấp. Ảnh minh họa

Cụ thể, ông Quốc Anh phân tích, tại các khu vực trung tâm, dự án mới ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu mua nhà ở ngày càng tăng. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam chỉ mới đạt khoảng 35%, Hà Nội khoảng 49%, khá thấp so với khu vực và thế giới. Với tốc độ đô thị hóa còn thấp, lượng cư dân ở các tỉnh đổ về Hà Nội sẽ ngày càng nhiều hơn, trong khi nhà ở là nhu cầu hiện hữu của tất cả mọi người. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, mỗi năm Hà Nội và TP. HCM sẽ cần ít nhất khoảng 70.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên của dân cư. Trong khi đó, quỹ đất không thay đổi nên giá nhà ở khó có thể điều chỉnh giảm trừ khi có chính sách, nhưng điều này là khó khi Việt Nam đang hướng tới thị trường mở và cung – cầu quyết định giá bán. Ngoài ra, chi phí đầu vào tại các dự án cũng tăng không ngừng từ giá đất, vật liệu xây dựng đến nhân công… càng góp phần đẩy giá nhà tăng cao hơn.

Khi nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung giới hạn, giá nhà tại khu vực trung tâm hay những nơi thuận tiện giao thông, y tế, tiện ích… chắc chắn rất khó giảm thậm chí tăng cao hơn.

Trước bối cảnh trên, các doanh nghiệp lớn ở cả phía Nam và phía Bắc đã có những chiến lược mới để mở rộng tập khách hàng mua nhà. Cụ thể, nhiều tập đoàn lớn đã dịch chuyển dự án xa khỏi trung tâm thành phố, tách khỏi khu vực quá đông dân cư, xây dựng lên những vùng lõi đô thị mới. Nếu trước đây, vùng lõi của Hà Nội được xác định là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm thì hiện nay chỉ cần những khu vực nào đáp ứng đầy đủ tiện ích cơ bản, đảm bảo sự thuận tiện về giao thông, hạ tầng hoàn chỉnh… đều có thể gọi là lõi. Do vậy việc xây dựng các vùng lõi tiếp theo sẽ giúp người dân có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận nhà ở do có giá rẻ hơn hẳn so với khu trung tâm.

Ông Quốc Anh cho biết thêm, hiện tại ngoài việc đưa các dự án ra xa trung tâm, các chủ đầu tư cũng tích cực hỗ trợ tài chính cho khách hàng với những gói vay dài hạn, lãi suất ưu đãi… Tuy nhiên người mua cần cân đối giữa tiện ích mong muốn với khả năng tài chính của mình, bởi rất khó để mua được một ngôi nhà ở vùng ven hay lõi mới có giá rẻ hơn nhưng vị trí, tiện ích tương đương như vùng trung tâm.

Ngọc Sương