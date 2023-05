Giải mã 5 yếu tố “vàng” tạo nên giá trị bền vững tại An Phu New City

Phối cảnh tổng thể dự án An Phu New City

Lấy cảm hứng từ những thành phố hiện đại của Châu Âu, An Phu New City chính là một biểu tượng, một dấu mốc của sự phát triển và thành công. Dự án mang trong mình sứ mệnh trở thành một trung tâm đô thị mới phồn hoa và tráng lệ, là minh chứng cho xu hướng phát triển của thế kỷ mới.

Hãy cùng giải mã 5 giá trị vàng tại An Phu New City:

1. Sở hữu vị trí chiến lược

An Phu New City tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Hoàng, kết nối trực tiếp ra đường Song Hành – Xa Lộ Hà Nội và trục đường Mai Chí Thọ – Thủ Thiêm. Đây chính là vị trí huyết mạch và là tâm điểm kết nối trung tâm đô thị mới của Quận 2.



Sơ đồ vị trí dự án An Phu New City

Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 – 10 phút tới khu trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm thông qua Đại lộ Mai Chí Thọ và liên kết đến trung tâm Quận 1 thông qua hầm Thủ Thiêm; 30 phút để di chuyển đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, trong tương lai dự án sẽ kết nối trực tiếp tới sân bay Quốc tế Long Thành thông qua cao tốc Long Thành – Dầu Giây.



Sơ đồ liên kết vùng dự án An Phu New City

Thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích hiện hữu sẵn có và đa dạng như: TTTM, siêu thị, hệ thống bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học quốc tế, sân golf, sân tennis,… An Phu New City đáp ứng tối đa các nhu cầu của cư dân. Đặc biệt, công viên rộng lớn 7ha được kỳ vọng mang đến một môi trường sống xanh thực sự thư giãn cho cư dân.



Sơ đồ tiện ích dự án An Phu New City

2. Cộng đồng văn minh

An Phu New City chính là một biểu tượng, một dấu mốc của sự thịnh vượng và thành công. Mỗi bước chân tại nơi đây đều thể hiện nhịp sống sôi động, cùng chất lượng sống đẳng cấp, khơi nguồn giá trị sống đích thực giữa lòng Sài Gòn.

Tại An Phu New City, con trẻ sẽ được hồn nhiên lớn lên cùng những ước mơ trong sáng giữa cộng đồng văn minh và một hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc tế Úc. Đồng thời, toàn bộ cư dân còn được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất tại hệ thống bệnh viện quốc tế Mỹ…

3. Giá trị gia tăng

Hạ tầng và quy hoạch dần hoàn thiện đã thúc đẩy thị trường địa ốc Quận 2 phát triển với sự góp mặt của nhiều dự án lớn. Giới bất động sản nhận định, đây là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đồng thời giúp thúc đẩy bất động sản Quận 2 ngày càng sôi động.

Sở hữu quỹ đất ngay trung tâm Quận 2, cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp, cộng đồng cư dân văn minh, giá trị đầu tư tại An Phu New City được dự đoán sẽ gia tăng theo thời gian.

4. Sở hữu nhà vĩnh viễn

UBND TP.HCM đã có quyết định số 3734/QĐ về việc giao khu đất 48,865m2 tại Phường An Phú, Quận 2 cho Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Phú Nhuận để xây dựng khu nhà ở.

Điều 1, mục 2 của quyết định giao đất nêu rõ:

– Đất ở: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời gian sử dụng đất 50 năm đối với chủ đầu tư kể từ ngày ban hành quyết định. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng “ổn định, lâu dài” theo quy định tại khoản 3, điều 126, Luật đất đai.

5. Pháp lý hoàn chỉnh

Trong bối cảnh thị trường địa ốc TP.HCM khan hiếm nguồn cung mới và tình trạng pháp lý là một vấn đề mà khách hàng quan tâm hàng đầu, thì An Phu New City với tình trạng pháp lý hoàn chỉnh sẽ giúp khách hàng dễ dàng quyết định đầu tư và an cư.

Hiện tại, An Phu New City đã hoàn thiện 90% hạ tầng và chuẩn bị đi vào xây dựng trong quý IV/2019, dự kiến bàn giao vào quý 1/2021.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng sở hữu một căn nhà phố tại An Phu New City, chủ đầu tư đã liên kết với ngân hàng Indovina tài trợ vốn lên đến 70% giá trị và hỗ trợ trong 25 năm cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

Với 5 giá trị vàng nêu trên, An Phu New City được đánh giá là hàng hiếm trên thị trường bất động sản khu Đông Sài Gòn hiện nay.

