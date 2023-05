Giải mã chuẩn Nhật trong dịch vụ quản lý tòa tháp Charm Diamond

Tinh thần phục vụ bằng cả trái tim- Omotenashi

Người Nhật vốn nổi tiếng thế giới bởi tinh thần Omotenashi: sự hiếu khách, chân thành, chu đáo trong từng chi tiết nhỏ. Theo American Express International, với triết lý Omotenashi, ngành dịch vụ khách hàng tại xứ sở mặt trời mọc là một trong những dịch vụ tốt nhất trên thế giới.

Với những tiêu chí lựa chọn khắt khe, Chủ đầu tư Charm Group đã quyết định hợp tác cùng Tokyu PM Việt Nam để quản lý vận hành tòa tháp Charm Diamond nhằm mang đến dịch vụ khách hàng chuẩn Nhật với tất cả sự tận tâm và chân thành, đáp ứng sự hài lòng cao nhất của quý cư dân tương lai.



Charm Diamond với cổng chào như tại resort nghỉ dưỡng đẳng cấp

“Chúng tôi vận hành tòa tháp Charm Diamond theo tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn 5 sao dựa trên triết lý Omotenashi. Trải nghiệm niềm vui, hài lòng và sự hạnh phúc của gia chủ là mục tiêu chúng tôi hướng tới” ông Yoshinori Gomi – Tổng Giám Đốc Tokyu PM Việt Nam cho biết.

Theo đó, đội ngũ nhân viên được đào tạo văn hóa và phong cách làm việc theo tiêu chuẩn Nhật, quan tâm khách hàng từ những hành động nhỏ nhất như vui vẻ mở cửa xe, che dù khi mưa nắng hay chú ý đến những thói quen dù nhỏ của gia chủ. Nhân viên hồ bơi trực cứu hộ trong suốt thời gian hoạt động, đảm bảo an toàn cho quý cư dân… Đội ngũ vệ sinh làm việc 14 giờ /ngày để giữ khuôn viên luôn sạch đẹp.

Tokyu PM Vietnam cho rằng, nhân viên lễ tân là người giao tiếp nhiều nhất với khách hàng, nên đây sẽ là bộ phận được lựa chọn và đào tạo bài bản, kỹ lưỡng nhằm mang đến cho quý cư dân, quý khách hàng sự thân thiện, ân cần và chu đáo trong mọi trường hợp. Đặc biệt, đội ngũ an ninh được đào tạo và kiểm tra chuyên môn thường xuyên theo tiêu chuẩn từ Nhật Bản nhằm giúp cư dân an tâm dù là đang ở nhà hay bên ngoài khu căn hộ. Tại Charm Diamond, sự an toàn và thoải mái của quý cư dân luôn được đặt lên hàng đầu, những gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi sẽ được cập nhật trên hệ thống để có thể được hỗ trợ một cách tốt nhất khi cần giúp đỡ.

Bên cạnh dịch vụ khách hàng tận tâm, quản lý vận hành toà nhà được “công nghệ hoá” thông qua ứng dụng Houze giúp cư dân tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn trong các giao dịch hằng tháng: thanh toán phí chung cư, đăng ký/ hủy thẻ xe, nhận các thông báo từ BQL, gửi các yêu cầu đến BQL, đánh giá chất lượng dịch vụ, đăng ký sử dụng các tiện ích công cộng và dịch vụ cá nhân….

Sống xanh trong muôn vàn tiện ích

An cư “sống xanh”, gần gũi với thiên nhiên đang là xu hướng của thị trường bất động sản. Do đó, việc duy trì không gian xanh mát như resort nghỉ dưỡng là điều Tokyu PM Vietnam luôn hướng đến khi quản lý vận hành tòa tháp Charm Diamond. Các tiện ích được bảo trì định kì, cây xanh, thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, rác thải được phân loại…tạo nên không gian sống xanh mát, lành mạnh theo đúng đẳng cấp 5 sao.

Cư dân yêu thích thể thao có thể rèn luyện sức khoẻ tại phòng Gym; Phòng bida, vườn dạo bộ trên không sky garden, vườn thiền Botanic …. Đặc biệt, Charm Diamond triển khai dịch vụ Bike sharing (Xe máy điện và xe đạp truyền thống), tạo “thói quen xanh” hạn chế khí thải ra môi trường. Bên cạnh đó, các tiện ích đẳng cấp như xông hơi; Jim Jil Bang spa, Sky bar; thư viện như tại khách sạn 5 sao sẽ giúp các chủ nhân thượng lưu thư giãn, giải trí sau ngày làm việc căng thẳng mà không cần phải đi đâu xa.

Tokyu PM Vietnam rất chú trọng việc gắn kết đời sống tinh thần cư dân thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện phong phú: lễ hội văn hóa, ẩm thực Việt-Nhật, trà đạo Nhật Bản… Bên cạnh các khoá đào tạo kỹ năng như: Huấn luyện thể chất, yoga, tư vấn sức khỏe, dạy nấu ăn, làm đồ thủ công… đáp ứng nhu cầu học tập và tạo nên cộng đồng cư dân sôi động, khiến cho nhịp sống tại Charm Diamond trở nên vô cùng sống động, an vui, thú vị.

Là tòa tháp biểu tượng của TP. Dĩ An, chủ đầu tư Charm Group dành trọn tâm huyết vào dự án nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng để “mỗi khi trở về nhà là 1 kỳ nghỉ”. Việc hợp tác với Tokyu PM Vietnam cho thấy nỗ lực của Charm Group trong việc tạo ra giá trị khác biệt, thiết lập tiêu chuẩn sống mới, nơi mỗi căn hộ không chỉ là không gian tận hưởng cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng mà còn là một tài sản luôn gia tăng giá trị với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp.