Được giới thiệu chính thức vào tháng 12/2019, dự án KVG The Capella có quy mô 43.1ha, bao gồm 1590 căn nhà liền kề, biệt thự theo mô hình khu đô thị khép kín, với đầy đủ tiện ích nội khu và an ninh 3 lớp. Thuộc gói 8, Khu đô thị Mỹ Gia, TP.Nha Trang – KVG The Capella là một trong những dự án hiếm hoi cung cấp ra thị trường dòng sản phẩm bất động sản nhà ở cao cấp đầu tiên tại thị trường Nha Trang trong bối cảnh thị trường bất động sản tại đây đang thiếu hụt nguồn cung ở phân khúc này.



Khách hàng và nhà đâu tư dành sự quan tâm lớn cho dự án ngay khi ra mắt nhà mẫu

Chỉnh bởi vậy, dự án đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng, nhà đầu tư trên toàn quốc. Theo số liệu thống kê của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vĩnh Thái và Đơn vị phát triển dự án DIH Việt Nam, dự án đã thực hiện thành công hàng trăm đăng ký nguyện vọng trong đợt ra mắt này.

Vậy đâu là nguyên nhân tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của dự án KVG The Capella Nha Trang trong thời gian vừa qua?

Dự án duy nhất đảm bảo tính pháp lý, đáp ứng nguồn cung trên thị trường

Có một thực tế, trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hầu như chưa có thêm một dự án Khu đô thị nào có quy mô tương đương được phê duyệt và triển khai, đặc biệt ở phân khúc nhà ở cao cấp. Do vậy dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung của các dự án bất động sản tại thị trường Nha Trang. Chỉnh bởi vậy dự án có tính chất pháp lý vững chắc như KVG The Capella Nha Trang luôn có sức hút đặc biệt với khách hàng, nhà đầu tư có xu hướng quan tâm đến các sản phẩm nhà ở cao cấp trên toàn quốc. Với dự án KVG The Capella Nha Trang, toàn bộ các giấy tờ pháp lý đã được hoàn thiện đặc biệt dự án đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là một bảo chứng vàng với khách hàng cũng như các nhà đầu tư. Đồng thời, Chủ đầu tư cam kết ngay sau khi hoàn thiện căn nhà và bàn giao cho khách hàng là có thể làm thủ tục tách sổ đỏ đứng tên riêng cho từng căn nhà.

Đón đầu xu hướng nhà ở chiếm lĩnh thị trường trong tương lai

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường, nhiều dự án BĐS đã và đang được triển khai tại TP. Nha Trang. Trước đây, đa phần các dự án đều nhỏ lẻ, chưa được quy hoạch đồng bộ – bài bản, chưa được quan tâm đúng mức trong đầu tư hạ tầng tiện ích và cảnh quan xung quanh, điều này đã tạo nên sự khập khiễng trong bộ mặt phát triển đô thị của thành phố. Chính vì vậy, nhu cầu cấp thiết hiện nay là cần phải có các mô hình khu đô thị hiện đại, khép kín và có đầy đủ tiện ích nội khu cao cấp, xứng tầm với giá trị sống với mức chi trả của người dân. Nếu như xu hướng sống trong các khu đô thị cao cấp, hiện đại đã trở nên phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… thì mô hình này vẫn còn khá mới mẻ đối với TP. Nha Trang. Chính vì vậy, chủ đầu tư nào nắm bắt được xu hướng này sẽ tạo nên sản phẩm gây sốt thị trường.



Phối cảnh tổng thể dự án KVG The Capella Nha Trang, được phát triển theo mô hình

khu đô thị khép kín đầu tiên tại Nha Trang

Vị trí cửa ngõ phát triển khu vực phía Tây TP. Nha Trang

Với vị trí vô cùng đắc địa, cách bãi biển trung tâm Nha Trang chỉ khoảng 2.5 km, tọa lạc trên trục đại lộ Võ Nguyên Giáp với quy mô lên đến 8 làn đường, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP. Nha Trang với quốc lộ 1, nối với TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cũng như các tỉnh Tây Nguyên khác. Đây là cửa ngõ phía Tây TP. Nha Trang trong định hướng phát triển mở rộng không gian đô thị của thành phố lớn nhất tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung Bộ. Hiện tại, khi quỹ đất tại trung tâm TP. Nha Trang đã hết, không còn để phát triển các dự án có quy mô tương tự, giá bất động sản trung tâm thành phố cao gấp 2 đến 5 lần so với khu vực phía Tây. Điều đó cho thấy dư địa gia tăng giá trị của bất động sản tại khu vực này còn rất lớn và là cơ hội đầu tư hiếm hoi trong thời gian tới.

Hơn thế nữa, phân khu KVG The Capella nằm trong tổng thể khu đô thi Mỹ Gia – khu đô thị loại 1 có quy mô thuộc hàng lớn nhất tại Nha Trang – với tổng diện tích lên đến 181ha, được quy hoạch đồng bộ, hiện đại và đầy đủ các phân khu chức năng như các quỹ đất dành cho phát triển trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại, đất thương mại dịch vụ. Các quỹ đất này được quy hoạch nằm dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp đã sẵn sàng được xây dựng và phát triển. Đây là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị của các bất động sản trong khu KVG The Capella, vì khi các tiện ích này được xây dựng sẽ đẩy giá bất động sản cả khu vực phía Tây của Nha Trang nói chung và khu đô thị Mỹ Gia nói riêng lên.

Cho đến nay, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế trên cả nước sau tác động của dịch Covid-19, thị trường bất động sản Nha Trang vẫn gặp phải một thực trạng thiếu hụt nguồn cung các dự án bất động sản nhà ở cao cấp. Chính vì vậy KVG The Capella Nha Trang vẫn đang là điểm sáng duy nhất tạo nên sức nóng cho thị trường bất động sản khu vực phía Tây thành phố và khẳng định vị thế tiên phong trong việc dẫn dắt xu thế phát triển của phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp với tiện ích nội khu đồng bộ, sở hữu vị trí trung tâm, có pháp lý ổn định, tiến độ xây dựng tốt nhất hiện nay.