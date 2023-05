Giải mã "độ nóng" của The Empire - hiện tượng BĐS 2022

Ý kiến chuyên gia phân tích thị trường OneHousing: Từ nay đến hết 2023, phương án đầu tư "an toàn" có thể sẽ lên ngôi. Để an toàn, trước hết, nhà đầu tư phải chọn các dự án có pháp lý rõ ràng, bất động sản có thể được sử dụng ngay để có tính thanh khoản nhanh chóng. Đối với dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, thời điểm dự kiến bàn giao nhà là cuối 2022 – đầu 2023. Do vậy, nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu “hái quả ngọt" vào cuối năm 2023 hoặc đầu 2024 khi cư dân bắt đầu dọn về ở, các phân khu được bàn giao hoàn thiện với các công trình tiện ích trọng điểm đi vào hoạt động.