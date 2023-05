Giải mã sức nóng bất động sản Chơn Thành (Bình Phước) thu hút giới đầu tư

Lực đẩy từ hạ tầng Chơn Thành là huyện phía Tây Nam tỉnh Bình Phước, sở hữu vị trí chiến lược cửa ngõ phía Nam của tỉnh, Chơn Thành nằm ngay trên giao lộ quốc lộ 13; quốc lộ 14 đây là điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, giao thương và vận chuyển hàng hóa với các khu vực lân cận thúc đẩy phát triển nền kinh tế và thu hút một lượng lớn nguồn đầu tư. Chơn Thành (Bình Phước) hút đầu tư nhờ sức bật hạ tầng

Ngoài ra, Chơn Thành cũng là một trong ba khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Phước quy tụ hơn 50% các khu công nghiệp lớn của toàn tỉnh như: KCN Minh Hưng Hàn Quốc ( 1500ha), KCN BECAMEX ( 4.170ha), KCN Minh Hưng, KCN Minh Trung, KCN Chơn Thành. Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư, tỉnh Bình Phước cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2 với quy mô 577ha, về cơ cấu phân khu chức năng KCN sau khi quy hoạch gồm: khu trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng; KCN đa ngành; đất kho tàng bến bãi; công viên thể dục thể thao trung tâm; khu hạ tầng kỹ thuật cấp điện, nước, trạm xử lý nước thải; dải cây xanh. Dự báo số lao động làm việc tại KCN Minh Hưng III giai đoạn 2 khi được lấp đầy khoảng 22.000-23.000 lao động. Lợi thế này là một thỏi nam châm thu hút nhiều chuyên gia, người lao động về sinh sống, làm việc, kéo theo nhu cầu về nơi ở rất lớn, tạo tiềm năng thanh khoản tốt cho thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, huyện Chơn Thành cũng là địa phương đang được chú trọng đẩy mạnh về cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu là hai tuyến cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang chuẩn bị khởi công có tổng chiều dài 68,7km với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 01 lên đến 24.274 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) (tổng mức đầu tư khoảng 19.800tỷ đồng) đã được Trung ương thống nhất thực hiện ở giai đoạn 2021-2025. Khi các tuyến cao tốc này hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực này không ngừng tăng lên.

Phúc Hưng Golden – Khu đô thị Dịch vụ – Giải trí bậc nhất Chơn Thành (Bình Phước)

Đón đầu xu hướng đầu tư của các khách hàng đầu tư mong muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Dat Xanh Premium đã cho ra mắt một sản phẩm Khu đô thị Dịch vụ – Giải trí bậc nhất Chơn Thành, Bình Phước hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho thị trường BĐS Bình Phước. Lấy cảm hứng từ đại lộ đại lộ Champs-Elysees, Phúc Hưng Golden là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống chuẩn xanh và hệ tiện ích All in One đẳng cấp vượt trội.