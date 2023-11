Các Chủ Đầu Tư BĐS Hàng Đầu Tranh Tài Tại Giải Thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru

Ban tổ chức Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru vừa công bố danh sách rút gọn các chủ đầu tư lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023 – sẽ diễn ra vào 10/11 tới đây.

Năm 2023 đánh dấu lần thứ 9 Tập đoàn PropertyGuru tổ chức thường niên Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru. Giải thưởng năm nay sẽ ghi nhận và tôn vinh các chủ đầu tư và dự án bất động sản xuất sắc ở 37 hạng mục. Gala Dinner và Lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru sẽ long trọng diễn ra tại Khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu cùng cạnh tranh cho các danh hiệu danh giá dành cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các khu đô thị, dự án phức hợp, nhà ở, văn phòng, khu nghỉ dưỡng, v.v. ấn tượng nhất Việt Nam.

Các chủ đầu tư tiêu biểu tham gia giải thưởng năm nay bao gồm BIM Land, thành viên của BIM Group; CapitaLand Development (Vietnam); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DojiLand; Gamuda Land; Hướng Việt Holding (HVH); Keppel; Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land; Công Ty Cổ Phần Kusto Home; Nalux Development; Tập đoàn ParkCity; Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long; Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim; Tân Á Đại Thành – MeyLand; và TBS Land.

Danh sách đề cử rút gọn Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2023 được đánh giá và quyết định bởi Hội đồng giám khảo độc lập xác, bao gồm:

Ông Thiện Dương, Chủ tịch Giải thưởng tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Group GSA Việt Nam;

Bà Châu Tá, Giám đốc điều hành – Giao dịch pháp lý của SC Capital Partners Pte Ltd.;

Ông David Jackson, Giám đốc điều hành Colliers Việt Nam;

Ông David McDonald, Tổng giám đốc WT Partnership (Việt Nam) LLC;

Bà Hằng Đặng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH CBRE (Việt Nam);

Ông Jack Nguyễn, Cố vấn của Vinacrowd;

Ông Jean-Francois Chevance, Giám đốc Thiết kế và Khách sạn của Archetype Group;

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels APAC;

Ông Paul D. Volodarsky, Đối tác kiêm Giám đốc khu vực mảng Bất động sản, Khách sạn, Pháp lý và Thuế của DFDL.

Hội đồng giảm khảo còn quy tụ các chuyên gia tại thị trường Hà Nội: ông Andras Germ, Tổng giám đốc Astra; ông Đặng Văn Quang, Giám đốc Dịch vụ tư vấn chiến lược của Navigat; ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam; và bà Trần Quỳnh Trang, Chủ sở hữu Công ty Quản lý bất động sản Sapphire Indochina.

Với tư cách là đơn vị giám sát chính thức, AASC – HLB Việt Nam đề cao tính công bằng, minh bạch và liêm chính trong quá trình chấm giải, dưới sự lãnh đạo của ông Đỗ Mạnh Cường và bà Nguyễn Hoàng Lan.

Các đơn vị chiến thắng tại Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru lần thứ 18 vào ngày 8/12/2023 tại Bangkok, Thái Lan. Họ sẽ cạnh tranh cho danh hiệu ‘Tốt nhất Châu Á’ với các đối thủ đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, cũng như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Được tổ chức bởi Tập đoàn PropertyGuru (mã chứng khoán trên sàn New York: PGRU), tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 9 có sự đồng hành của nhà tài trợ bạch kim Kohler; nhà tài trợ vàng Dulux Professional và Vasta Stone; cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn; tạp chí chính thức Property Report của PropertyGuru; đối tác truyền thông Báo Xây Dựng, Robb Report, Vietnam Heritage, Vietnam Insider, Vietnam News; các hiệp hội hỗ trợ IFC – Excellence in Design for Greater Efficiencies, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam; và Đơn vị giám sát chính thức HLB.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email tới [email protected] hoặc truy cập trang web chính thức: AsiaPropertyAwards.com

Danh mục giải thưởng sẽ được công bố vào đêm trao giải 10/11/2023, vui lòng xem chi tiết tại đây

