Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam PropertyGuru Cán Mốc 10 Năm Vinh Danh Các “Biểu Tượng” Ngành BĐS

Ngày 15/11, PropertyGuru – Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, đã công bố các đơn vị, cá nhân chiến thắng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 10. Đây là một phần của chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru có lịch sử gần 20 năm.

Được tài trợ bởi Kohler và có sự đồng hành của Dulux Professional, Hafele và V-ZUG Việt Nam, sự kiện đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam với 51 hạng mục, trong đó, nhiều danh hiệu được trao lần đầu tiên.

Đêm Tỏa Sáng Của Các Chủ Đầu Tư Và Cá Nhân Xuất Sắc Ngành Bất Động Sản

Lễ trao giải và đêm Gala Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 được tổ chức long trọng tại Gem Center, Tp. Hồ Chí Minh. Gamuda Land giành chiến thắng vang dội với 13 tượng vàng danh giá, trong đó có giải thưởng Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất, đây là lần thứ 2 Gamuda Land đoạt danh hiệu này. Đáng chú ý, Dự án Eaton Park của Gamuda Land là chủ nhân của 6 giải thưởng, bao gồm Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất (Tp. Hồ Chí Minh). Một dự án khác của chủ đầu tư này là The Meadow cũng thắng lớn với 5 giải thưởng, bao gồm Dự án nhà ở tốt nhất (Tp. Hồ Chí Minh).

CapitaLand Development (Việt Nam) đã được vinh danh là Nhà phát triển bất động sản bền vững nhất đồng thời nhận Giải thưởng Đóng góp xã hội, đây là danh hiệu mới của chương trình năm nay. CapitaLand Development (Việt Nam) còn “thống trị” các giải thưởng “Tốt nhất Việt Nam”, với giải Dự án căn hộ tốt nhất (Việt Nam) cho Define của CapitaLand – Công ty TNHH Thiên Đức cũng như Dự án nhà ở tốt nhất (Việt Nam) cho The Orchard của Công ty TNHH Sycamore. Ngoài ra, CapitaLand cũng giành chiến thắng cho các dự án như The Senique Hanoi và Orchard Hill của Công ty TNHH Sycamore.

Đêm Gala năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử 10 năm của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015, sự kiện đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành bất động sản. Để kỷ niệm mốc đặc biệt này, chương trình năm 2024 lần đầu tiên trao giải Nhà phát triển bất động sản của thập kỷ, vinh danh những chủ đầu tư chiến thắng nổi bật qua các mùa giải như CapitaLand Development (Việt Nam); Ecopark; Gamuda Land; Keppel Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền; Tập đoàn ParkCity; Công ty cổ phần bất động sản Phú Long; và Công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim.

Bên cạnh đó, buổi lễ cũng vinh danh các đơn vị xuất sắc nhất trong phân khúc bất động sản công nghiệp. Trong đó, Core5 Việt Nam, một thành viên của Indochina Kajima, đã giành danh hiệu Nhà phát triển bất động sản công nghiệp tốt nhất. Các dự án công nghiệp chiến thắng bao gồm Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông (Aurora IP) của Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Cát Tường và SLP Park Long Hậu của Công ty TNHH SEA Logistics (VN).

Công ty cổ phần đầu tư Alphanam được vinh danh là Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất trong khi dự án The Residences at InterContinental Sapa được trao giải Dự án nhà ở hàng hiệu tốt nhất. Công ty cổ phần địa ốc Phú Long là Nhà phát triển cộng đồng tốt nhất với dự án Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn giành giải Dự án đại đô thị tốt nhất. Công ty cổ phần ống thép Việt Đức chiến thắng hạng mục Nhà phát triển bất động sản đột phá nhất.

Tại lễ trao giải, ông Oh Dongkun, Tổng giám đốc công ty Becamex Tokyu, được xướng tên là Nhân vật bất động sản của năm do tạp chí Property Report của PropertyGuru bình chọn. Ngoài ra, Becamex Tokyu cũng giành chiến thắng cho dự án Midori Park The Ten, cùng dự án The Glamour – EcoLakes Mỹ Phước của công ty con SetiaBecamex.

Giải thưởng Rising Star – Ngôi sao bất động sản triển vọng lần đầu tiên được trao cho ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc điều hành bộ phận Kinh doanh, Tiếp thị và Dịch vụ khách hàng của Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim, theo bình chọn của nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam – Batdongsan.com.vn (thành viên Tập đoàn PropertyGuru).

Một cột mốc đáng chú ý khác là sự ra mắt của Giải thưởng Thiết kế bền vững với vinh dự nhận giải đầu tiên thuộc về Keppel Việt Nam. Chủ đầu tư này cũng được vinh danh với dự án Gladia By The Waters, một liên doanh với Khang Điền, và dự án Hanoi Centre.

Công ty cổ phần phát triển bất động sản Thaihomes đã giành chiến thắng với các dự án ThaiGrand Casa Riva và ThaiSquare The Merit. Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Đông Thành (OSI Holdings) cũng đã giành được 2 chiến thắng cho dự án Oriental Square by OSI trong khi Tập đoàn Vạn Phúc đoạt 2 giải thưởng cho dự án Vạn Phúc City.

Các dự án chiến thắng khác trong năm nay bao gồm CityMark Residence của Tumys Homes; Ecovillage Saigon River của Ecopark; Gem Park của N.H.O – National Housing Organization; Meypearl Harmony Phú Quốc của Công ty cổ phần bất động sản tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland; The Nelson Private Residences của Công ty cổ phần tập đoàn HDMon; và The West của Công ty cổ phần Gateway Hanoi.

Ông Jeremy Williams, Giám đốc điều hành Marketplaces của Tập đoàn PropertyGuru, khẳng định: “Những dự án do các chủ đầu tư đoạt Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru phát triển, từ thiết kế sinh thái và dự án nhà ở đẳng cấp thế giới đến các khu đô thị và trung tâm công nghiệp, là hiện thân của những không gian nơi mọi người có thể sinh sống, làm việc và phát triển, từ đó tạo ra giá trị cho cộng đồng. Những cá nhân và đơn vị được vinh danh đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc, thúc đẩy sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam. Thành công của họ không chỉ tỏa sáng tại các đô thị lớn như Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội mà còn lan tỏa đến các thành phố tiềm năng trên toàn quốc”.

Ông Thiện Dương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, chia sẻ: “Xin chúc mừng những đơn vị chiến thắng Giải thưởng năm 2024 tại Việt Nam. Những dự án mẫu mực của họ không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ với phát triển bền vững. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và giá trị, các dự án này đã thực sự tạo nên dấu ấn riêng biệt. Chúng ta cũng ghi nhận sự đa dạng của các dự án bất động sản tại Việt Nam, từ Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội đến các tỉnh thành trên khắp cả nước. Xin chúc mừng một thập kỷ thành công của các chủ đầu tư đang duy trì và góp phần nâng cao tiêu chuẩn vàng trong ngành bất động sản tại Việt Nam!”.

Ông Bạch Dương – Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn (thành viên tập đoàn PropertyGuru) nhận định: “Trong tháng 10/2024, nhu cầu tìm mua bất động sản tại Việt Nam tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán nhà đất, phần nào thể hiện nguồn cung, cũng tăng 13%. Thị trường đã phục hồi và thị hiếu của người mua cũng dần thay đổi, họ không chỉ quan tâm đến giá cả, vị trí mà còn chú trọng danh tiếng, tiềm lực tài chính và khả năng triển khai dự án của các chủ đầu tư. Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru là cơ hội để người mua có nhiều thông tin hơn về những sản phẩm chất lượng của các chủ đầu tư uy tín”.

Ông Bạch Dương cho biết thêm, đối tượng tiềm năng mua bất động sản trong thời gian tới là các gia đình trẻ, đặc biệt là những cặp vợ chồng son. Theo Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của Batdongsan.com.vn nửa cuối năm 2024, 73% những người đã kết hôn nhưng chưa có con dự định mua nhà trong 1 năm tới. Trong khi người độc thân ưu tiên không gian làm việc khi lựa chọn bất động sản thì những người đã lập gia đình quan tâm nhất đến tiện ích về trường học và trung tâm, cửa hàng mua sắm.

Giải Thưởng Quy Tụ Đội Ngũ Giám Khảo Và Đơn Vị Giám Sát Hàng Đầu

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 được đánh giá và quyết định bởi Hội đồng giám khảo độc lập, quy tụ các chuyên gia hàng đầu ngành bất động sản, kiến trúc, kinh tế, luật, phát triển xanh,…. Bao gồm: Ông Thiện Dương, Tổng giám đốc GroupGSA Việt Nam; Bà Châu Tạ, Giám đốc điều hành – Giao dịch pháp lý của SC Capital Partners Pte Ltd; Ông David Jackson, Tổng giám đốc, Avison Young Việt Nam; Bà Hằng Đặng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH CBRE (Việt Nam); Ông Jack Nguyễn, Tổng giám đốc InCorp Việt Nam; Ông Jean-Francois Chevance, Giám đốc Thiết kế và Khách sạn của Archetype Group; Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels APAC; Ông Paul D. Volodarsky, Đối tác kiêm Giám đốc khu vực mảng Bất động sản, Khách sạn, Pháp lý và Thuế của DFDL.

Ban giám khảo còn có sự góp mặt của các chuyên gia tại thị trường Hà Nội, đó là: Ông Andras Germ, Tổng giám đốc Astra; Ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam; và Bà Trần Quỳnh Trang, Giám đốc Sapphire Indochina.

Với tư cách là đơn vị giám sát chính thức của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024, AASC – HLB Việt Nam đề cao tính công bằng và minh bạch trong quá trình chấm giải, dưới sự lãnh đạo của Ông Đỗ Mạnh Cường và Bà Nguyễn Hoàng Lan. Đây là đơn vị thuộc HLB International, mạng lưới các công ty tư vấn và kế toán toàn cầu vừa giành danh hiệu “2024 Network of the Year”.

Được tổ chức bởi Tập đoàn PropertyGuru, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 10 có sự đồng hành của nhà tài trợ bạch kim Kohler; nhà tài trợ vàng Dulux Professional, Hafele và V-ZUG Vietnam; cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn; đối tác ESG chính thức Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam; tạp chí chính thức Property Report của PropertyGuru; các đối tác truyền thông Báo Xây Dựng, Reatimes và Vietnam Insider; và đơn vị giám sát chính thức HLB.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đến [email protected] hoặc truy cập trang web chính thức: asiapropertyawards.com

PR Batdongsan.com.vn