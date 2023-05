Giải Thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru Vinh Danh Các Nhà Phát Triển BĐS Tốt Nhất

Lễ trao giải chung kết Giải thưởng bất động sản (BĐS) Châu Á PropertyGuru được tổ chức tại The Athenee Hotel (Bangkok, Thái Lan). Trong sự kiện, các nhà phát triển bất động sản, dự án, thiết kế xuất sắc nhất đã được vinh danh ở 48 hạng mục giải thưởng.

New World Development Company Limited, đại diện đến từ Hồng Kông và Ma Cao, đã xuất sắc chiến thắng giải thưởng Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Châu Á và riêng dự án 11SKIES cũng mang về cho công ty danh hiệu Nhà phát triển các dự án phức hợp tốt nhất Châu Á.

Việt Nam được vinh danh ở 4 giải thưởng, nổi bật là danh hiệu Nhà phát triển hỗn hợp tốt nhất Châu Á dành cho Keppel Land. Đặc biệt, dự án Sycamore của CapitaLand Development Việt Nam đã giành được chiến thắng Dự án phát triển nhà liền thổ tốt nhất Châu Á và Dự án phát triển nhà liền thổ thân thiện với môi trường tốt nhất Châu Á. Ngoài ra, Artisan Park của Gamuda Land đã được vinh danh là Dự án thương mại tốt nhất Châu Á. Tân Á Đại Thành – Meyland là chủ đầu tư mới lần đầu tiên tham dự giải Châu Á với 02 hạng mục Dự án khu đô thị tốt nhất Châu Á và Thiết kế cảnh kiến trúc cảnh quan nhà ở tốt nhất Châu Á.

Đại diện cho Trung Quốc đại lục, Lead8 giành được danh hiệu Thiết kế kiến trúc thương mại tốt nhất Châu Á cho dự án Shougang Park Urban Weaving District. Cùng với đó, Benoy Limited cũng xuất sắc giành được danh hiệu Thiết kế kiến trúc nhà ở phức hợp tốt nhất Châu Á với dự án CRL MixC Qianhai.

Các nhà phát triển BĐS của Philippines chiến thắng ở 7 giải thưởng. Aboitiz InfraCapital Economic Estates được vinh danh là Nhà phát triển dự án công nghiệp tốt nhất Châu Á, riêng dự án LIMA Estate của doanh nghiệp này đã giành được danh hiệu Dự án phát triển công nghiệp tốt nhất Châu Á và Dự án phát triển xanh tốt nhất Châu Á. Trong khi đó, Global-Estate Resorts, Inc. (GERI) nhận danh hiệu Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất Châu Á. Ngoài ra, dự án The Residences tại Sheraton Cebu Mactan Resort của AppleOne Mactan, Inc. đã giành giải Dự án phát triển khu dân cư có thương hiệu tốt nhất Châu Á, dự án Sofitel Cebu City của Cebu Landmasters, Inc. nhận được danh hiệu Thiết kế kiến trúc khách sạn tốt nhất Châu Á và dự án Mega Tower của Arquitectonica được vinh danh với giải thưởng Thiết kế kiến trúc văn phòng tốt nhất Châu Á.

Thái Lan cũng đã đạt được 7 chiến thắng, trong đó nổi bật là giải thưởng Dự án phát triển chung cư hỗn hợp tốt nhất Châu Á cho dự án One Bangkok của Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. (FPHT). Bên cạnh đó, Magnolia Quality Development Corporation Limited đã giành được 2 giải thưởng Dự án phát triển căn hộ tốt nhất Châu Á và Dự án phát triển chăm sóc sức khỏe tốt nhất Châu Á cho dự án The Aspen Tree tại The Forestias, còn PMT Property Co., Ltd. thì giành được danh hiệu Thiết kế nội thất chung cư tốt nhất Châu Á và Thiết kế kiến trúc cảnh quan chung cư tốt nhất Châu Á cho dự án 125 Sathorn. Ngoài ra, dự án Lake Legend Bangna-Suvarnabhumi của Hongkong Land and Property Perfect PCL được vinh danh là Dự án phát triển nhà liền thổ ven sông tốt nhất Châu Á, và dự án Jaytiya 2 Private Pool Villas Residence của Jaytiya Property Co., Ltd. giành giải Thiết kế kiến trúc nhà liền thổ tốt nhất Châu Á.

Singapore đã giành được tổng cộng 6 giải thưởng tại Chung kết. Trong đó, GuocoLand được vinh danh là Nhà phát triển hạng sang tốt nhất Châu Á và Nhà phát triển bền vững tốt nhất Châu Á, còn UOL Group Limited được vinh danh là Nhà phát triển khách sạn tốt nhất Châu Á. Đặc biệt, Pan Pacific Orchard của UOL Group Limited giành giải Dự án phát triển khách sạn tốt nhất Châu Á, Park Nova của Shun Tak Holdings giành được danh hiệu Thiết kế kiến trúc căn hộ tốt nhất Châu Á, và Artyzen Singapore của Artyzen Hospitality Group giành được giải Thiết kế nội thất khách sạn tốt nhất Châu Á.

Indonesia cũng đã nhận về 6 danh hiệu, nổi bật là Dự án phát triển thị trấn tốt nhất Châu Á cho Kota Baru Parahyangan của PT. Belaputera Intiland và Thiết kế tổng thể đô thị tốt nhất Châu Á cho PIK2 Sedayu Indo City của Agung Sedayu Group & Salim Group. Dự án Tháp Autograph tại Thamrin Nine Complex của PT Putragaya Wahana (công ty con của Tập đoàn Galeon) giành giải Dự án phát triển văn phòng tốt nhất Châu Á, trong khi đó dự án LRT City Jatibening của KSO PT Adhi Commuter Properti Tbk. và PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. giành giải Dự án chung cư kết nối tốt nhất Châu Á. Ngoài ra, dự án Metland Cibitung của PT Fajarputera Dinasti (công ty con của PT Metropolitan Land Tbk.) đã giành giải Dự án phát triển nhà liền thổ kết nối tốt nhất Châu Á trong khi dự án LOGOS Cikarang Logistics Park của LOGOS Indonesia được vinh danh là Dự án phát triển công nghiệp xanh tốt nhất Châu Á.

Úc giành được 5 chiến thắng, trong đó đáng chú ý là danh hiệu Nhà phát triển BĐS dòng Boutique xuất sắc nhất Châu Á cho Tập đoàn Spacious. Bên cạnh đó, SPG Land đã thắng cả 2 giải, bao gồm Dự án phát triển tòa nhà thông minh tốt nhất Châu Á và Dự án phát triển Work From Home tốt nhất Châu Á cho dự án Paradiso Place. Riêng Tập đoàn Dare Property giành giải Dự án phát triển thương mại thân thiện với môi trường nhất Châu Á cho Zero Gipps và Tập đoàn Mayrin giành giải Thiết kế kiến trúc nhà liền thổ tốt nhất châu Á cho The Archwood Residences.

Đại diện cho Greater Niseko (Nhật Bản), dự án Andaru Collection Niseko của Blue Waves Group đã xuất sắc giành được 2 giải thưởng bao gồm Dự án phát triển nhà liền thổ hoàn thiện tốt nhất Châu Á và Thiết kế nội thất nhà ở tốt nhất Châu Á. Ngoài ra, HakuVillas của H2 Group đã giành được giải thưởng Dự án căn hộ hoàn thiện tốt nhất Châu Á.

Campuchia và Malaysia mỗi quốc gia giành được 2 giải thưởng. Trong đó, danh hiệu Nhà phát triển đột phá xuất sắc nhất Châu Á thuộc về Kambujaya Development Co., Ltd, và giải Dự án phát triển căn hộ ven sông tốt nhất Châu Á thuộc về Vue Aston của The Peninsula Capital Co., Ltd. Bên cạnh đó, dự án KL Wellness City của KL Wellness City Sdn Bhd được vinh danh là Dự án phát triển phức hợp tốt nhất Châu Á, còn Infinity8 Reserve JBCC của Tập đoàn Infinity giành giải Thiết kế không gian làm việc tốt nhất Châu Á.

Đại diện của Ấn Độ tại Vòng chung kết là Đại sứ quán REIT đã giành giải Thiết kế kiến trúc cảnh quan thương mại tốt nhất Châu Á cho dự án Embassy TechVillage – Central Garden.

Giải thưởng Biểu tượng PropertyGuru do ban biên tập tạp chí PropertyGuru Report (tạp chí chính thức của Giải thưởng APA) bình chọn, được trao cho ông Candra Ciputra – Giám đốc điều hành của Tập đoàn Ciputra kiêm Chủ tịch của PT Ciputra Development Tbk. Ông Ciputra cũng đã giành được giải thưởng Nhân vật Bất động sản của năm tại Indonesia vào năm 2015 cho những đóng góp không ngừng trong lĩnh vực bất động sản.

Kết quả của Giải thưởng đã được chọn từ danh sách chiến thắng trong chuỗi Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru tổ chức tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Philippines, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Greater Niseko (Nhật Bản), Ấn Độ, và Úc.

Ông Hari V. Krishnan, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn PropertyGuru, phát biểu “Giải thưởng PropertyGuru đã trở thành biểu tượng cho uy tín và chất lượng tại các thị trường bất động sản từ khu vực Đông Nam Á đến Úc. Với những nhà phát triển và các nhà thiết kế đạt giải thưởng, chúng tôi hy vọng sẽ có thể đưa đến cho công chúng sự lựa chọn phù hợp khi tìm kiếm và sở hữu bất động sản. Trong lễ trao giải lần thứ 17 này, chúng tôi mong muốn không chỉ nâng tầm ngôi nhà mơ ước của mọi người mà còn cả những dự án phát triển, không gian làm việc, trung tâm bán lẻ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu công nghiệp tốt nhất, bền vững nhất”.

Ông Jules Kay, Giám đốc Điều hành Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru, cho biết “Những nhà phát triển đã giành giải thưởng tại chung kết đại diện cho sự đa dạng và khả năng phát triển của thị trường bất động sản hiện nay. Từ các dự án phát triển khu dân cư đến các dự án phát triển rộng hơn, tất cả đã mang đến một bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản tại Châu Á. Các nhà phát triển BĐS tại giải thưởng đã được nhìn nhận như Tiêu chuẩn Vàng của bất động sản Châu Á, điều này cũng phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về việc xây dựng Property Trust Platform tại khu vực".

Kết quả của Giải thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru lần thứ 16 được đánh giá và lựa chọn bởi ban giám khảo độc lập, bao gồm giám khảo chính của các thị trường tham gia Giải thưởng: ông Dương Quốc Thiện, Chủ tịch của Vòng chung kết Giải thưởng APA kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GSA (Việt Nam); ông Amit Khanna, Tổng Giám đốc điều hành Phoenix Advisors (Ấn Độ); ông Bill Barnett, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, C9 Hotelworks (Niseko – Nhật Bản); bà Cyndy Tan Jarabata, chủ tịch TAJARA Leisure & Hospitality Group Inc. (Philippines); bà Dato’ Sr. Lau Wai Seang, Chủ tịch Viện Khảo sát Hoàng gia Malaysia (RISM): 2017-2018 (Malaysia); bà Kristin Thorsteins, Trưởng bộ phận phát triển quan hệ đối tác – SEA, IWG PLC (Singapore); ông Lui Violanti, Quản lý khu vực Tây Úc, Inhabit Group (Úc); ông Paul Tse, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu hội Nhà phát triển và Nhà thầu xây dựng Macao (Hồng Kông và Ma Cao); ông Sorn Seap, Phó Chủ tịch điều hành, Hiệp hội các Nhà định giá và Môi giới BĐS Campuchia (Campuchia); bà Suphin Mechuchep, Chủ tịch JLL Thailand (Thái Lan); bà Vivin Harsanto, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng bộ phận tư vấn, JLL Indonesia (Indonesia).

Hãng tư vấn và kế toán quốc tế hàng đầu HLB giữ vai trò kiểm soát và duy trì tính công bằng, minh bạch và uy tín của quá trình đánh giá, dưới sự chỉ đạo của ông Paul Ashburn – đối tác đồng quản lý của HLB Thái Lan kiêm Lãnh đạo ASPAC tại Tập đoàn Bất động sản HLB.

Kể từ khi được thành lập tại Thái Lan vào năm 2005, Giải thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru đã mở rộng, trở thành Tiêu chuẩn Vàng của ngành BĐS tại 18 thị trường. Thông qua hàng loạt buổi lễ trực tiếp và trực tuyến, chương trình Giải thưởng Bất động sản Châu Á của PropertyGuru cung cấp một nền tảng đánh giá quốc tế cho các nhà phát triển bất động sản, các kiến trúc sư và các nhà thiết kế nội thất xuất sắc trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và đưa họ đến gần hơn với công chúng trên toàn thế giới.

Giải thưởng BĐS Châu Á PropertyGuru lần thứ 17 được đồng hành cùng nhà tài trợ bạch kim Kohler; nhà tài trợ vàng Leading Real Estate Companies of the World®; cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn; đối tác truyền hình cáp chính thức History Channel; tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report; đối tác từ thiện chính thức Liter of Light; đối tác ESG chính thức Baan Dek Foundation; các đối tác hỗ trợ IFC – Xây dựng Chỉ số Khả năng phục hồi, IFC – Xuất sắc trong Thiết kế để Hiệu quả Cao hơn, và Viện REHDA; các hiệp hội hỗ trợ EuroCham Campuchia, Phòng thí nghiệm Giải thưởng Thiết kế Toàn cầu, Tư vấn & Kỹ thuật Công trình Xanh, Du lịch Niseko, Hiệp hội Đại lý Bất động sản Singapore và Hội đồng Công trình Xanh Singapore; và giám sát viên chính thức HLB. Cùng với đó, đối tác truyền thông chính thức của Giải thưởng bao gồm BusinessWorld, Construction & Property, d+a Magazine, Daily FT, Deluxe Magazine, Discover Pattaya, Esquire PH, Hot Magazine, Housing.com, Kompas, Kopiandpropetry.com, Luxuo, Manila Bulletin, Mingtiandi, Palace, Pattaya Trader, Penang Property Talk, People Asia Magazine, PhilStar PropertyReport PH, Powderlife, Real Estate News PH, Real Living, Rem, Robb Report, Southeast Asia Globe, Suara Indonesia, The Grid, The Hindu, The Manila Times, Think of Living, Top 10 of Malaysia, Vietnam Heritage, WhenInManila.com, Yacht Style, and Your Investment Property.

tại đây. Chi tiết danh sách Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Châu Á lần thứ 17 vui lòng xem