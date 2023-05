Mới đây, PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 – chương trình giải thưởng bất động sản do Kohler và Oriental Media tài trợ – đã tiết lộ danh sách đề cử chính thức cho các giải thưởng sẽ được trao trong đêm gala chung kết được tổ chức vào ngày 23/8 tới tại khách sạn InterContinental Saigon, TP.HCM.

Hơn 20 công ty bất động sản từ TP.HCM, Hà Nội, Hạ Long, Cam Ranh và các thị trường đầu tư hàng đầu Việt Nam đã góp mặt trong danh sách đề cử, sau một loạt quy trình đề cử, đánh giá và kiểm tra hiện trường nghiêm ngặt, được giám sát bởi BDO Việt Nam.

Đêm gala Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với 43 giải thưởng được trao. Ảnh: Asia Property Awards

Một số đơn vị chủ đầu tư hàng đầu đất nước đã trở lại tranh tài trong chương trình giải thưởng năm nay, trong đó có nhiều đơn vị đã giành chiến thắng năm ngoái như Alpha King, CapitaLand Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam, Kiến Á, Sơn Kim Land, TNR Holdings, bên cạnh các gương mặt mới lần đầu được đề cử.

Với 52 hạng mục giải thưởng và chứng nhận đặc biệt, chương trình Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards lần thứ 5 ghi nhận những phân khúc tích cực nhất của thị trường cũng như những thành tựu mẫu mực trong xây dựng cộng đồng và tiện ích công cộng.

Bên cạnh đó, ông Cheong Ho Kuan, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam, đã được các biên tập viên của tạp chí PropertyGuru bình chọn là Nhân vật bất động sản của năm 2019 tại Việt Nam.

Chương trình giải thưởng năm nay tiếp nối thành công rực rỡ của phiên bản năm 2018, với 43 giải thưởng được trao cho hơn 25 công ty và tổ chức.

Được tổ chức lần đầu tại Việt Nam vào năm 2015, PropertyGuru Vietnam Property Awards được đánh giá là “tiêu chuẩn vàng của ngành bất động sản”, nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) với tư cách là hiệp hội bảo trợ. Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch VNREA, và Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch VNREA, đã lần lượt phát biểu khai mạc tại đêm trao giải vào các năm 2016 và 2017.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại gala Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018. Ảnh: Asia Property Awards

Hội đồng giám khảo năm 2019 tiếp tục do ông Thiện Dương, Giám đốc điều hành Transform Architecture làm Chủ tịch. Các thành viên khác gồm có: ông David McDonald, Tổng Giám đốc WT Partnership Việt Nam; ông Đức Trương, Giám đốc điều hành OJS Investment & Consulting và Chủ tịch Edison Academy Việt Nam; ông Edward Haysom, Tổng Giám đốc HAYSOM Architects Việt Nam; ông Francois Magnier, Chủ tịch Archetype Group; bà Đặng Phương Hằng, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam; ông John Reeves, Giám đốc sáng tạo, người sáng lập REEVESdesign; ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Đông Nam Á; ông Paul D. Volodarsky, Chuyên viên cao cấp về Pháp lý và Thuế tại DFDL.

Bên cạnh đó, đội ngũ giám sát viên của BDO Việt Nam do Đối tác kiểm toán Jeffrey Ong Peng và Giám đốc kiểm toán Vũ Thu Hương dẫn dắt.

Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 được sự hỗ trợ tổ chức bởi nhà tài trợ chính Kohler; nhà tài trợ vàng Hitachi Elevators & Escalators, Gỗ An Cường, LMG và Malloca; nhà tài trợ bạc Dulux Professional, Electrolux và VietCeramic. Cùng với đối tác cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn, tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report, giám sát viên chính thức từ BDO, các đối tác truyền thông gồm Vietnam Heritage, Vietnam News, Forbes Việt Nam và Oriental Media Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ chương trình giải thưởng năm nay.

PropertyGuru là tập đoàn bất động sản trực tuyến hàng đầu châu Á và là sự lựa chọn tin cậy của hơn 25 triệu người tìm kiếm thông tin bất động sản hàng tháng nhằm tìm mua ngôi nhà mơ ước của mình. PropertyGuru và các công ty thành viên cung cấp cho những người tìm mua bất động sản hơn 2 triệu căn nhà cùng các thông tin chi tiết và giải pháp giúp họ tự tin đưa ra quyết định về việc mua bất động sản ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019

CÁC GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ:

Best Boutique Developer – Chủ đầu tư hạng trung tốt nhất

– Gotec Land

– Sơn Kim Land Corporation

Đề cử giành chiến thắng tại các hạng mục sau sẽ được công bố trong đêm Gala trao giải được tổ chức vào ngày 23/8/2019:

Best Developer – Chủ đầu tư tốt nhất

Best Sustainable Developer – Chủ đầu tư dự án bền vững tốt nhất

Best Hospitality Developer – Chủ đầu tư khách sạn tốt nhất

Best Breakthrough Developer – Chủ đầu tư đột phá nhất

Best Industrial Developer – Chủ đầu tư dự án công nghiệp tốt nhất

Best Lifestyle Developer – Chủ đầu tư phong cách sống tốt nhất

Best Mixed Use Developer – Chủ đầu tư dự án hỗn hợp tốt nhất

CÁC GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO DỰ ÁN:

Best Ultra Luxury Condo Development (HCMC) – Dự án chung cư hạng siêu sang tốt nhất (TP.HCM)

– Alpha Hill – Alpha King

– Centennial – Alpha King

Best Luxury Condo Development (HCMC) – Dự án chung cư hạng sang tốt nhất (TP.HCM)

– The Galleria Residence – Sơn Kim Land Corporation

Best High End Condo Development (HCMC) – Dự án chung cư cao cấp tốt nhất (TP.HCM)

– Citigrove – Kiến Á Corporation

– Diamond Brilliant – Gamuda Land (TP.HCM)

– Eco Green Sài Gòn – CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn

– Rome by Diamond Lotus – Phúc Khang Corporation

Best Mid End Condo Development (HCMC) – Dự án chung cư hạng trung tốt nhất (TP.HCM)

– Diamond Alnata – Gamuda Land (Tp.HCM)

– Jamila – Khang Điền House

– Safira – Khang Điền House

– Saigon Asiana – Gotec Land

Best Affordable Condo Development (HCMC) – Dự án chung cư bình dân tốt nhất (TP.HCM)

– Citialto – Kiến Á Corporation

Best Housing Development (HCMC) – Dự án nhà ở tốt nhất (TP.HCM)

– Senturia Nam Sai Gon – CTCP Bất động sản Tiến Phước

– Sun Casa – Công ty TNHH VSIP J.V

– Thăng Long Home – Hưng Phú, Thăng Long Real Group

– Verosa Park – Khang Điền House

Best Luxury Condo Development (Hanoi) – Dự án chung cư hạng sang tốt nhất (Hà Nội)

– Heritage West Lake – CapitaLand Việt Nam

– Best High End Condo Development (Hanoi) – Dự án chung cư cao cấp sang tốt nhất (Hà Nội)

– The Zei – HDMon Holdings

Best Housing Development (Hanoi) – Dự án nhà ở tốt nhất (Hà Nội)

– BelHomes – Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

– Gamuda Gardens – Gamuda Land Việt Nam

Best Residential Development (Ha Long) – Dự án nhà ở tốt nhất (Hạ Long)

– Citadines Marina Halong – BIM Land

– Best Hotel Development – Dự án khách sạn tốt nhất

– Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh – Công ty TNHH KN Cam Ranh

Best Retail Development – Dự án bán lẻ tốt nhất

– Alpha Mall – Alpha King

Best Office Development – Dự án văn phòng tốt nhất

– Alpha Town – Alpha King

– Capital Place – CapitaLand Việt Nam

Best Mixed Use Development – Dự án hỗn hợp tốt nhất

– Alpha City – Alpha King

– Heritage West Lake – CapitaLand Việt Nam

Best Township Development – Dự án township tốt nhất

– Celadon City – Gamuda Land (TP.HCM)

– Lavila Nam Sài Gòn Township – Kiến Á Corporation

Best Integrated Resort Development – Dự án khu nghỉ dưỡng tích hợp tốt nhất

– KN Paradise Cam Ranh – Công ty TNHH KN Cam Ranh

Best Industrial Development – Dự án công nghiệp tốt nhất

– VSIP Bắc Ninh Integrated Township and Industrial Park – CTCP VSIP

CÁC GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ:

Best Ultra Luxury Condo Architectural Design – Thiết kế kiến trúc chung cư siêu sang tốt nhất

– Centennial – Alpha King

Best Luxury Condo Architectural Design – Thiết kế kiến trúc chung cư hạng sang tốt nhất

– DEFINE – CapitaLand Việt Nam

– The Galleria Residence – Sơn Kim Land Corporation

Best High End Condo Architectural Design – Thiết kế kiến trúc chung cư cao cấp tốt nhất

– 90 Lang Street Building – TNR Holdings Việt Nam

– Citigrove – Kiến Á Corporation

– Diamond Brilliant – CTCP Gamuda Land (TP.HCM)

– Five Star West Lake – GFS Group

– The Zei – HDMon Holdings

Best Condo Architectural Design – Thiết kế kiến trúc chung cư tốt nhất

– Hera – National Housing Organization

– The Sóng – An Gia Group

Best Luxury Condo Interior Design – Thiết kế nội thất chung cư hạng sang tốt nhất

– The Galleria Residence – Sơn Kim Land Corporation

Best High End Condo Interior Design – Thiết kế nội thất chung cư cao cấp tốt nhất

– Diamond Brilliant – CTCP Gamuda Land (TP.HCM)

– Eco Green Sài Gòn – CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn

Best Condo Interior Design – Thiết kế nội thất chung cư tốt nhất

– Hera – National Housing Organization

– The Sóng – An Gia Group

Best Housing Architectural Design – Thiết kế kiến trúc nhà ở tốt nhất

– BelHomes – Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

– Six Sense Sài Gòn River – Maxland

– Senturia Nam Sài Gòn – CTCP Bất động sản Tiến Phước

– Thăng Long Home – Hưng Phú, Thăng Long Real Group

Best Resort Architectural Design – Thiết kế kiến trúc khu nghỉ dưỡng tốt nhất

– Six Sense Sài Gòn River – Maxland

Best Resort Interior Design – Thiết kế nội thất khu nghỉ dưỡng tốt nhất

– Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh – Công ty TNHH KN Cam Ranh

Best Retail Architectural Design – Thiết kế kiến trúc khu bán lẻ tốt nhất

– Celadon Cultural Village – CTCP Gamuda Land (TP.HCM)

Best Office Architectural Design – Thiết kế kiến trúc văn phòng tốt nhất

– Capital Place – CapitaLand

Best Masterplam Design – Thiết kế mặt bằng tổng thể tốt nhất

– Lavila Nam Sài Gòn Township – Kiến Á Corporation

– Paramount – National Housing Organization

Best Condo Landscape Architectural Design – Thiết kế kiến trúc cảnh quan chung cư tốt nhất

– Eco Green Sài Gòn – CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn

– The Galleria Residence – Sơn Kim Land Corporation

Best Housing Landscape Architectural Design – Thiết kế kiến trúc cảnh quan nhà ở tốt nhất

– Gamuda Gardens – Gamuda Land Việt Nam

– Senturia Nam Sai Gon – CTCP Bất động sản Tiến Phước

– Sun Casa – Công ty TNHH VSIP J.V.

– Thăng Long Home – Hưng Phú, Thăng Long Real Group

– Verosa Park – Khang Điền House

Best Resort Landscape Architectural Design – Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu nghỉ dưỡng tốt nhất

– Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh – Công ty TNHH KN Cam Ranh

Best Mixed Use Landscape Architectural Design – Thiết kế kiến trúc cảnh quan hỗn hợp tốt nhất

– Heritage West Lake – CapitaLand Việt Nam

– Him Lam Green Park – Tập đoàn Him Lam

Best Township Landscape Architectural Design – Thiết kế kiến trúc cảnh quan township tốt nhất

– Halong Marina – BIM Land

– Lavila Nam Sài Gòn Township – Kiến Á Corporation

CÁC GIẢI THƯỞNG “TỐT NHẤT VIỆT NAM”:

Best Green Development – Dự án Xanh tốt nhất

– Capital Place – CapitaLand Việt Nam

– Centennial – Alpha King

– Rome by Diamond Lotus – Phúc Khang Corporation

– Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh – Công ty TNHH KN Cam Ranh

Best Universal Design Development – Dự án thiết kế phổ quát tốt nhất

– Alpha Town – Alpha King

– Capital Place – CapitaLand Việt Nam

– Centennial – Alpha King

Best Condo Development (Vietnam) – Dự án chung cư tốt nhất Việt Nam

Đơn vị chiến thắng sẽ được công bố tại đêm gala chung kết trao giải.

Best Housing Development (Vietnam) – Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam

Đơn vị chiến thắng sẽ được công bố tại đêm gala chung kết trao giải.

CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT:

Special Recognition in CSR – Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

– Alpha King

– CapitaLand Việt Nam

– Gamuda Land (TP.HCM)

– Gotec Land

– Kiến Á Corporation

– Phúc Khang Corporation

– Sơn Kim Land Corporation

Special Recognition for Building Communities – Chứng nhận đặc biệt về Xây dựng cộng đồng

– CapitaLand Việt Nam

– Gamuda Land (TP.HCM)

– Gotec Land

– Kiến Á Corporation

– Phúc Khang Corporation

Special Recognition for Public Facility – Chứng nhận đặc biệt về Tiện ích công cộng

– Cầu Vàng Đà Nẵng – Sun Group

BÌNH CHỌN CỦA NHÀ XUẤT BẢN:

Nhân vật Bất động sản của năm 2019 tại Việt Nam

– Cheong Ho Kuan, Chủ tích Gamuda Land Việt Nam