Giao dịch bất động sản tại nhiều tỉnh thành giảm nhiệt vì Covid-19

Thị trường đất nền kém sức mua

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn , nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất tại các thị trường tỉnh đang có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt là các thị trường nghỉ dưỡng miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, với mức giảm đến 63% và 73% so với cùng kỳ. Riêng các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai hay Bà Rịa – Vũng Tàu, độ quan tâm về nhà đất tuy không giảm mạnh nhưng cũng khá ảm đạm. Cụ thể, mức độ quan tâm tìm mua BĐS tại các tỉnh phía Nam giảm gần 32% so với cùng kỳ, TP.HCM giảm 24%, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 25%, Bình Dương giảm 14%, Long An giảm gần 30%, Đồng Nai giảm 17%.