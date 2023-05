Mặt bằng giá biệt thự/liền kề tăng mạnh

Số liệu từ DKRA Việt Nam, thị trường biệt thự, nhà phố phía Nam đang có bước tăng trưởng ấn tượng trong tháng đầu của quý 2/2022 sau giai đoạn thiếu hụt sản phẩm rao bán. Nếu quý 1/2022, TP.HCM và các tỉnh giáp ranh chỉ ghi nhận 611 căn mở bán, giảm 83% so quý trước và gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Đầu quý 2/2022, nguồn cung biệt thự liền kề mới ghi nhận tăng mạnh với hơn 1.700 sản phẩm được giới thiệu ra thị trường, cao gấp 3 lần so với 3 tháng đầu năm. TP.HCM và Đồng Nai lần lượt chiếm 30% và 32% tổng nguồn cung; Long An chiếm khoảng 20%, riêng Bà Rịa – Vũng Tàu và Tây Ninh 3 tháng liên tiếp không ghi nhận nguồn cung mới.

Sự gia tăng nguồn cung kéo theo lượng tiêu thụ có sự khởi sắc rõ nét với số căn bán ra cao gấp 2.6 lần so với tổng lượng tiêu thụ 3 tháng đầu năm, với hơn 1.000 căn chào bán thành công và tập trung chủ yếu tại những dự án quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Lượng giao dịch biệt thự liền kề tăng mạnh kéo theo giá bán phân khúc này cũng điều chỉnh theo tại nhiều thị trường phía Nam.

Bên cạnh thanh khoản khởi sắc, giá bán phân khúc này cũng đang trên chiều hướng tăng mạnh. Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, tính riêng trong tháng 4/2022, TP.HCM ghi nhận giá bán biệt thự liền kề tăng từ 25-60%, đạt mức trung bình từ 350 triệu/m2, tăng 5% – 10% so với tháng trước. Trong đó, khu Nam ghi nhận mức tăng giá vào khoảng 35%, TP. Thủ Đức tăng 25% và quận Tân Bình thuộc khu vực phía Tây biến động tăng gần 60% so với cùng kỳ 2021.

Không chỉ TP.HCM, các dự án thuộc phân khúc này triển khai tại thị trường tỉnh cũng ghi nhận giá leo thang. Khu vực Bình Dương có giá biệt thự, nhà phố tại loạt dự án mới triển khai ghi nhận tăng 8-10%, ở mức 60-93 triệu/m2 so với giai đoạn cuối năm 2021. Long An cũng ghi nhận nhiều dự án biệt thự, nhà phố điều chỉnh giá bán tăng trung bình 7-10%, đạt trung bình 43-60 triệu/m2. Riêng Đồng Nai, thị trường tập trung nguồn cung nhà phố, biệt thự chính có giá biến động từ 10-12%, trung bình vào khoảng 60-143 triệu/m2. Riêng với các giao dịch thứ cấp, giá rao bán biệt thự nhiều khu vực tăng gần 25-30%, tập trung chủ yếu tại những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn thiện và có hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, nhất là ở những sản phẩm triển khai trong các khu đô thị quy mô lớn. Bên cạnh đó, thị trường vệ tinh cũng xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm biệt thự hạng sang, có giá bán lên đến hàng triệu đô la.

Cơ cấu thị phần nguồn cung mới thay đổi

Dòng biệt thự, nhà phố tại các thị trường lân cận TP.HCM trong các tháng tới được dự báo sẽ sôi động hơn nhờ loạt nguồn cung mới sắp ra mắt. Hầu hết đều là những dự án hiện hữu triển khai giai đoạn tiếp theo nên được thị trường đặc biệt chú ý.

Cụ thể, chủ đầu tư Nam Long cho biết chuẩn bị triển khai giới thiệu sản phẩm biệt thự tiếp theo tại dự án Waterpoint (Bến Lức, Long An) thuộc dòng sản phẩm Grand Villa hạng sang của phân khu The Aqua. Các căn biệt thự này có diện tích từ 250-800m2 dự kiến có giá bán từ 30 tỷ đồng/căn.

Tại Đồng Nai, doanh nghiệp này cũng có kế hoạch triển khai mở bán giai đoạn 2 các căn nhà phố, biệt thự tại KĐT Izumi City (Biên Hòa) trong thời gian tới. Được biết các sản phẩm nhà phố thuộc giai đoạn 1 của dự án có giá từ 6 tỷ đồng/nền, sắp tới mức giá chào bán dự kiến có thể sẽ tăng lên theo mặt bằng chung của toàn khu vực.

Dòng sản phẩm biệt thự hạng sang được dự báo sẽ bùng nổ nhu cầu tại các thị trường vệ tinh trong bối cảnh giá bán loại hình này tại TP.HCM tăng cao.

Thắng Lợi Group cũng có kế hoạch giới thiệu 300 căn nhà phố thương mại thuộc dự án The Diamond City (Đức Hòa, Long An) ra thị trường các tháng tới đây. Tập đoàn Trần Anh Group cho biết, bên cạnh việc ra mắt hơn 1.000 căn nhà phố, biệt thự tại tỉnh An Giang, doanh nghiệp này cũng chào bán hơn 1.000 sản phẩm biệt thự, nhà phố tại Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương. Trong khi đó Novaland cũng sẽ mở bán khoảng hơn 10.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự thuộc dự án Aqua City tại Đồng Nai, Novaworld tại Bình Thuận và Hồ Tràm, Bình Châu trong quý 2 và quý 3 tới đây.

Bà Ginny Nguyễn, quản lý cấp cao Dịch vụ kinh doanh nhà ở Savills TP.HCM cho biết, người mua BĐS liền thổ ngày càng quan tâm đến các địa điểm đầu tư lân cận, nơi có quỹ đất sẵn, giá hợp lý và cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện. Nhu cầu sở hữu biệt thự, nhà phố tại thị trường vệ tinh cũng đa dạng hơn từ sau dịch Covid-19. Một bộ phận không nhỏ tầng lớp khá giả ở Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm nhà cửa với diện tích lớn, giàu không gian sống xanh, xa chốn đông người. Giá biệt thự tại TP.HCM ở mức 250-400 triệu/m2, người mua có ngân sách hạn chế sẽ tìm kiếm ở khu vực ngoài Bình Dương, Đồng Nai, Long An để tối đa hóa tài chính bỏ ra.

“Các sản phẩm biệt thự hạng sang tại thị trường tỉnh hiện có tầm giá chỉ khoảng 30-40 tỷ đồng được săn đón và tiêu thụ tốt. Một số dự án như Aqua City, The Icon (Swan Park), The Aquaria (Waterpoint), Izumi City đều xuất hiện tình trạng cháy hàng 100% ngay lúc mở bán. Khách hàng của loại hình này đa phần đều mua để phục vụ nhu cầu sở hữu căn nhà thứ 2, thứ 3 hay nghỉ dưỡng cuối tuần”, bà Ginny Nguyễn cho biết thêm.

Loại hình biệt thự, nhà liền thổ tại các thị trường vệ tinh thời gian tới sẽ phát triển vượt qua TP.HCM về cả nguồn cung và lượng giao dịch. Theo dự kiến đến năm 2024, Đồng Nai sẽ có nguồn cung khoảng 17.700 căn, nhiều hơn TP.HCM 105%. Bình Dương dự kiến tung ra 7.400 căn vào năm 2024, riêng Long An cũng sẽ có gần 10.000 sản phẩm nhà liền thổ triển khai.

Phương Uyên