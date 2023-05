Nhu cầu mua đất nền tăng mạnh ở nhiều tỉnh phía Nam

Theo báo cáo trường BĐS tháng 10/2021 của Batdongsan.com.vn , hậu giãn cách xã hội, hoạt động giao dịch BĐS trên cả nước có xu hướng sôi động trở lại. Trong đó đất nền/nhà phố là phân khúc dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu tìm mua. Tính riêng trong tháng 10/2021, lượng tìm kiếm đất nền trên cả nước tăng trung bình từ 58-78%. Riêng khu vực TP.HCM và các tỉnh vệ tinh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhu cầu giao dịch đất nền, nhà phố tăng 65-105% so với tháng trước đó.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, dịch bệnh được kiểm soát tích cực khiến mức độ quan tâm nhà đất tại nhiều tỉnh thành phía Nam bùng nổ. Đặc biệt là ở Long An, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu Bình Dương đang có xu hướng tăng trưởng nhu cầu mua ở loại hình căn hộ, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An đang là hai thị trường đứng đầu về thu hút người mua đất nền, nhà phố với mức tăng trung bình là 73% và 64%.

Nhà đầu tư đang dành nhiều sự quan tâm cho các dự án đất nền, nhà phố triển khai tại nhiều tỉnh thành vệ tinh phía Nam. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh mặt bằng giá tăng cao và quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, nguồn cung đất nền và nhà phố đang chuyển dịch về các tỉnh vùng ven, trở thành kênh đầu tư ưa chuộng hàng đầu hiện nay. Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, sau thời gian dài tạm ngưng giao dịch, nhiều doanh nghiệp BĐS có quỹ đất tại vùng ven đang tích cực tung dự án mới, chuẩn bị trở lại thị trường. Cụ thể như mới đây, tại Long An, Iris Land đã giới thiệu ra thị trường dự án khu dân cư kiểu mẫu Iris Residence. Dự án tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 50, huyện Cần Giuộc, phát triển theo mô hình nhà ở khép kín, với quy mô 3,8ha. Dự án này có số lượng sản phẩm giới hạn, chỉ 263 căn nhà phố và shophouse nhưng có nhiều tiện ích như hồ bơi, siêu thị, nhà hàng; công viên; trường mầm non…

Hay như khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Thành Nam cũng công bố đưa ra thị trường dự án khu dân cư thương mại Phước Hội – Hồ Tràm, cung cấp 139 sản phẩm nhà ở, gồm 76 nền nhà phố, 58 nền shophouse và 5 nền biệt thự với diện tích từ 75 – 250m2. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền ven biển Lộc An – Hồ Tràm có thế mạnh về vị trí địa lý nên được đánh giá cao về tiềm năng phát triển.

Cũng tại vùng ven TP.HCM, Phúc Điền Invest mới cho ra mắt dự án Gia An Lakeside, gồm 213 sản phẩm đất nền liền kề được thiết kế linh hoạt. Dự án tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 765 – tuyến đường huyết mạch kết nối liên vùng với trung tâm huyện Đất Đỏ – nơi có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ và nhiều tiềm năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhà đất vùng ven vẫn là kênh chủ đạo hút dòng tiền

Thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh vùng ven dù suy giảm giao dịch trong quý 3/2021, song đang ghi nhận những bước phục hồi khả quan khi mức độ quan tâm tìm kiếm tăng mạnh ngay sau khi nới lỏng giãn cách và tái mở cửa nền kinh tế. Theo các chuyên gia, do giãn cách xã hội để chống dịch nên trong quý 3/2021, dòng tiền không trực tiếp chảy vào BĐS mà tập trung vào chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường chưa xảy ra hiện tượng bán tháo, nhất là ở các địa phương lân cận TP.HCM. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn giữ tiền và chờ cơ hội để mua nhà đất sau dịch.

Các tỉnh thành vùng ven vẫn sẽ là thị trường chủ lực cung cấp nguồn cung và thu hút nhu cầu mua sản phẩm đất nền, nhà phố trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, dù kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào BĐS tăng nhanh, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sốt đất. Nhu cầu đầu tư vào bất động sản trước khi dịch Covid-19 bùng phát chiếm đến 75%. Các tháng gần đây, do giãn cách xã hội nên dòng tiền không trực tiếp chảy vào BĐS mà tập trung vào chứng khoán. Thế nhưng, sau đó dòng tiền sẽ lại quay trở về với BĐS.

“Trong đại dịch, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng, lại không am hiểu về chứng khoán sẽ có xu hướng rót vào nhà đất, kênh đầu tư vốn luôn được đánh giá là an toàn, bền vững trong dài hạn. Tâm lý nhà đầu tư với thị trường hiện tại vẫn là tin tưởng vào sự phục hồi”, ông Quốc Anh nhận định.

Dự đoán về đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường đất nền, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TP.HCM cho biết, nhu cầu hàng năm của thị trường đối với loại hình đất nền luôn tăng rất cao. Đất nền, nhà phố vùng ven là phân khúc dễ mua dễ bán, với tầm tài chính từ vài trăm triệu hay đến vài tỷ đồng, nhà đầu tư đều có thể tìm được sản phẩm phù hợp ở loại hình này. Nếu lựa chọn đúng vị trí, khu vực có hưởng lợi từ phát triển hạ tầng, quy hoạch, nhà đầu tư có thể thu nguồn lợi rất lớn. Bên cạnh đó, việc khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm quỹ đất và giá cũng tăng cao, sự xuất hiện của các đại đô thị vệ tinh ở các vùng ven được phát triển bới các tâp đoàn lớn cũng dẫn tâm lý người mua đổ về các thị trường này. Người mua vừa để đầu tư vừa là để tích lũy và đón đầu thời điểm đô thị hóa trong vài năm tới. Xu hướng dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven để đón sóng giãn dân cư được nhận định sẽ còn tiếp tục tăng mạnh.

Ông Tuấn cũng chia sẻ, mặc dù thị trường có dấu hiệu tăng trưởng nhưng nhà đầu tư cần cân nhắc yếu tố bền vững, cần có kế hoạch tài chính rõ ràng và không nên lướt sóng giai đoạn này. Mặt khác, cần lựa chọn dự án của chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng và vị trí có nhiều cơ hội phát triển theo quy hoạch vùng, các dự án hạ tầng giao thông và khu công nghiệp.

Phương Uyên