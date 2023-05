Giao dịch giảm, giá nhà đất tại TP.HCM vẫn neo mức cao

Số liệu nghiên cứu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, giao dịch nhà đất trong thời điểm đầu năm 2020 đang có xu hướng giảm khá rõ. Cụ thể, tổng lượng tin đăng rao bán bất động sản tính riêng trong tháng 1/2020 giảm 21%, nhu cầu tìm kiếm cũng giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu so sánh với thời điểm trước Tết, nhu cầu tìm mua nhà đất giảm thêm 9,3%. Riêng khu vực phía Nam, mức độ quan tâm đến bất động sản của người mua giảm gần 30%, đặc biệt là ở loại hình đất nền và biệt thự, mức giảm ghi nhận từ 20-40% so với cùng kỳ. TP.HCM cũng chứng kiến nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm mạnh đến 16,6% so với thời điểm này năm 2019.