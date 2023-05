Nhu cầu tìm kiếm nhà đất Cần Giờ tăng

Thị trường nhà đất Cần Giờ liên tục đón nhận nhiều thông tin tích cực về quy hoạch, xây dựng hạ tầng nên thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong tháng vừa qua. Cụ thể, thông tin về dự án bến phà Cần Giờ – Vũng Tàu được triển khai và dự kiến đi vào khai thác trong dịp lễ 2/9, kỳ vọng sẽ kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu và rút ngắn thời gian di chuyển ở hai điểm xuống chỉ còn khoảng 30 phút. Gần đây nhất là thông tin dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng quy mô từ 600 ha lên 2.870 ha với tổng mức đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đề án xây dựng cầu Cần Giờ nối huyện Nhà Bè với huyện đảo Cần Giờ dự kiến sẽ được xây dựng vào quý 1/2022 cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư vào thị trường BĐS nơi đây.

Nhu cầu rao bán nhà đất tại Cần Giờ có xu hướng sôi động trở lại sau thông tin hàng loạt dự án hạ tầng triển khai. Ảnh minh họa

Sức nóng từ thông tin hạ tầng khiến thị trường Cần Giờ xuất hiện không ít thông tin về việc nhà đất nơi đây đang nóng và có thể hình thành cơn sốt. Tuy nhiên, dù BĐS Cần Giờ có xu hướng sôi động hơn trong 2 tháng qua, lượng giao dịch thực tế đạt được không biến động tăng vọt và khó có thể hình thành cơn sốt như đồn thổi trước đó.

Anh Đỗ Hoàng Nam, đại diện một sàn giao dịch nhà đất tại Bình Khánh cho biết, từ đầu tháng 6 khi có thông tin về dự án lấn biển rồi thêm loạt dự án xây hai cây cầu nối Cần Giờ với Nhà Bè và Vũng Tàu, lượng khách hàng tìm hiểu hỏi thăm về nhà đất khu vực tăng hơn so với các tháng trước. Bên cạnh đó rất nhiều nhà đầu tư trước đó giữ quỹ đất tại Cần Giờ nhưng chưa ra hàng được nay cũng rộn ràng rao bán lại. Thị trường nhờ vậy cũng nóng hơn hẳn. Lượng khách từ nội thành đổ về Cần Giờ tìm hiểu đất đai nhiều hơn, các sàn giao dịch vốn “nghỉ dưỡng” dài hạn trong các tháng qua nay đang rục rịch mở cửa lại nhằm đón đầu cơ hội phục hồi của nhà đất khu vực.

Tuy nhiên, theo anh Nam, nếu so với thời điểm sốt đất 2019 thì nhu cầu mua hiện không thấm vào đâu. “Người thực sự có nhu cầu xuống tiền mua hiện giờ không nhiều. Người đến đây xem đất chủ yếu là để khảo sát thị trường, tìm hiểu thông tin nhà đất, một số thì muốn xem quỹ đất nơi nào đang nóng sốt, số thì đi xem xét giá khu vực. Nhìn chung tín hiệu tích cực đang thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư, còn việc có gia tăng giao dịch hay không vẫn phải chờ xem các tháng tới. Có thể nói nhà đất khu vực Cần Giờ đang khởi sắc nhưng hoàn toàn chưa có chuyện sốt đất như 2019”, anh Nam cho biết.

Theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn , lượng giao dịch thực tại các sàn môi giới hoạt động trên địa bàn không nhiều. Bên cạnh nhu cầu tìm kiếm, rao bán đất gia tăng, nhu cầu giao dịch thực tế lại không hề ghi nhận tăng trưởng đột biến. Tại khu vực xã Bình Khánh, nơi có nhiều văn phòng môi giới nhà đất, các sàn mở cửa hoạt động chủ yếu đón khách vãng lai, không xuất hiện tình trạng từng đoàn nhà đầu tư tụ tập. Khu vực đường Rừng Sác thuộc địa phận xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, nơi được xem là tâm điểm sốt đất Cần Giờ nhờ dự án lấn biển cũng thưa thớt giao dịch. “Nhiều nhà đầu tư cũ gọi điện hỏi thăm tình hình giao dịch, cũng không ít người tìm đến thực tế quỹ đất nhưng hầu hết đều không chốt được mua bán. Nhìn chung nhu cầu hiện nay vẫn là đang trong giai đoạn xem xét thị trường, chưa thực sự muốn đổ tiền vào mua", một môi giới địa phương cho biết.

Giá đất Cần Giờ chỉ tăng ở bên rao bán



Giá rao bán nhà đất tại Cần Giờ có xu hướng tăng trong các tháng gần đây

Dù giao dịch nhà đất không tăng đột biến, nhu cầu mua BĐS vẫn chỉ ở mức trung bình nhưng giá đất tại Cần Giờ vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, các khu vực đô thị hóa cao như xã Bình Khánh, Cần Thạnh, An Thới Đông, Long Hòa… giá đất chào bán có xu hướng tăng bình quân 5-7% so với thời điểm đầu năm. Tại xã Bình Khánh, đất thổ cư xung quanh UBND xã giá rao bán trung trình 17-27 triệu đồng/m2, đất thổ vườn, đất nuôi trồng thủy sản giá 4,5-6,5 triệu đồng/m2. Khu vực thị trấn Cần Thạnh, dọc trục đường Duyên Hải đi theo hướng về UBND huyện Cần Giờ, tuyến đường Rừng Sác giá đất trung bình 25-33 triệu đồng/m2. Trong khi đó, hướng về xã Long Hòa đất vườn có giá 8-13 triệu đồng/m2, đất vườn thổ giá 16-20 triệu đồng/m2. Khu vực xã Tam Thôn Hiệp giá đất hiện cũng tăng vọt lên mức 13-20 triệu đồng/m2, đất vườn rơi vào 2,5-6 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn, xu hướng giá tăng này xuất phát chủ yếu từ việc các chủ đất tự tăng giá rao bán, không phải từ nhu cầu mua cao. Ông Mạnh, một môi giới đất tại Cần Thạnh cho biết: “Ngay khi thấy có thông tin tích cực, nhiều chủ đất đã vội điều chỉnh giá bán tăng thêm, nhà đầu tư cũng tăng giá trên tin rao bán khiến thị trường nhìn tổng thể có xu hướng tăng. Trong khi đó, lượng giao dịch thật không hoàn toàn dựa trên mức giá quảng bá. Khi chốt giao dịch, bên bán và bên mua sẽ thương lượng lại chứ không theo giá rao, vậy nên giá thực của thị trường sẽ không cao như quảng cáo ban đầu”.

Chia sẻ về nhà đất Cần Giờ, lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS cho rằng, với hàng loạt dự án quy mô lớn cùng các thay đổi về hạ tầng giao thông đang diễn ra như hiện nay, BĐS Cần Giờ sẽ rất tiềm năng và chắc chắn còn biến động tích cực trong các năm tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi mà tình hình thị trường chung còn nhiều khó khăn, kinh tế chưa phục hồi, các thông tin về dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp, khó có chuyện nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền săn BĐS như các năm trước.

Một yếu tố nữa khiến BĐS Cần Giờ chưa tạo sốt là do thị trường này đã trải qua khá nhiều cơn sóng tăng giá trước đó. Giá nhà đất tại đây hiện đã khá cao nếu so với giá trị hiện hữu, loạt dự án hạ tầng tuy mới nhưng không hoàn toàn mới do những không tin này vốn đã được giới cò đất, cá mập tung ra từ lâu để câu kéo người mua. Các dự án này tuy tạo ra sức nóng cho Cần Giờ nhưng chưa đủ khả năng tạo sóng cục bộ, nhất là trong tình hình toàn thị trường vẫn trầm lắng. Chính vì vậy, những nhà đầu tư dài hạn, không chịu áp lực tài chính sẽ không vội ra hàng ngay thời điểm này. Ngược lại, những nhà đầu tư đang có nhu cầu bán lại, muốn thổi giá BĐS để tạo cơn sốt cũng không phải chuyện dễ dàng.

Phương Uyên