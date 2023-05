Nhà đất Long An hút người mua thực nhờ yếu tố ổn định

Năm 2020 không phải là thời điểm “đẹp” cho thị trường BĐS vệ tinh nói chung và Long An nói riêng. Vắng các đợt nóng sốt cục bộ, không có đại dự án hạ tầng như sân bay Long Thành kích thích thị trường, nhà đất Long An trong năm 2020 nhìn có phần lép vế và thiếu yếu tố tạo sóng.

Ảnh hưởng từ Covid-19 và chính sách rà soát pháp lý mạnh tay của chính quyền địa phương, trong năm 2020 thị trường Long An có rất ít sản phẩm ra hàng. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , tính từ quý 4/2019 đến đầu tháng 11/2020, Long An không có dự án lớn triển khai, cũng không có dự án mới mở bán. Loạt ông lớn tại thị trường này như Thắng Lợi, Trần Anh, Cát Tường, Hiển Vinh, Nam Long đều không ra hàng mới mà chủ yếu bán những sản phẩm đã triển khai từ năm 2019. Nguồn cung đứng yên, thiếu các hoạt động “làm nóng” từ chủ đầu tư, tổng thể thị trường nhìn vào khá yên ắng. Các yếu tố trên cũng khiến giá BĐS Long An trong năm 2020 ít biến động. Tại các điểm nóng nhà đất như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Tân An, giá BĐS duy trì ổn định ở mức trung bình từ 10-40 triệu/m2, không tăng trưởng đột biến nhưng cũng không hề giảm giá trị vì dịch bệnh.



Nhà đất Long An vẫn âm thầm hút khách mua nhờ yếu tố giá mềm và giao dịch ổn định của thị trường. Ảnh: Phương Uyên

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giao dịch nhà đất Long An đang đứng yên. Ngược lại, vì không có dự án lớn ra hàng rầm rộ nên việc mua bán BĐS Long An diễn ra theo hình thức âm thầm. Ông Trần Việt Khoa, P.TGĐ Công ty BĐS Hoa Khải chia sẻ, thị trường nhà đất Long An năm nay nhìn thì trầm lắng nhưng thật ra không hề trầm lắng. Giao dịch vẫn diễn ra khá nhiều nhưng không phải là từ những sự kiện mở bán rầm rộ hay ra quần ồ ạt mà diễn ra âm thầm. Pháp lý bị rà soát gắt gao khiến những dự án bán trên thị trường đều là dự án sạch, pháp lý ổn thỏa, được người mua đón nhận tốt. Nhờ sự ổn định và ít biến động giá khiến Long An hút nhiều nhu cầu mua thực và đầu tư dài hạn đổ về săn đất.

Ông Đỗ Văn Thành, một khách hàng đầu tư đất tại Cần Giuộc, Long An chia sẻ vui rằng, ông xác định năm 2020 không phải là năm lướt sóng BĐS để kiếm lời mà là năm đi săn sản phẩm nhà đất tiềm năng để đầu tư năm sau “chốt lãi”. Với thực trạng thị trường khó khăn hiện nay, mua đi bán lại ăn chênh là rất khó, nhưng đây là thời cơ để săn hàng tốt đầu tư trong các năm sau. “Không phải lúc nào cũng có thể mua được sản phẩm pháp lý tốt với giá mềm như hiện nay. Vậy nên tôi tranh thủ khi thị trường ổn định, không có sóng để mua BĐS đầu tư cho các năm sau”, ông Thành cho hay.

Phải xác định đầu tư dài hạn khi chọn thị trường Long An

Dù hoạt động bán hàng bị gián đoạn vì Covid-19, trong năm 2020 Long An vẫn đang thu hút nhiều ông lớn BĐS đến đầu tư dự án. Trong số đó có Vingroup với 2 dự án lớn ở Đức Hoà, Bến Lức có các dự án của Tập đoàn Nam Long, Trần Anh. Cần Giuộc vừa đón một dự án lớn với quy mô hơn 103ha nằm cách TP.HCM chưa tới 10km của Thắng Lợi Group. Dự án này phát triển dòng sản phẩm biệt thự, shophouse, nền nhà phố, nền shophouse có sức hấp thụ thị trường tốt. Long An lại đang là thị trường KCN tiềm năng của miền Nam, các KCN lớn ra đời kéo theo những khu đô thị quy mô, thu hút người dân, chuyên gia. Về dài hạn, BĐS Long An với hai trọng điểm là Đức Hòa và Cần Giuộc được dự báo sẽ là tâm điểm đầu tư trong năm 2021.



Năm 2020 thị trường Long An chào đón khá nhiều dự án lớn của các đại gia địa ốc triển khai âm thầm.

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA Vietnam nhận định, 2021 sẽ là năm bật mạnh của BĐS khu Tây. Lý do bởi giá BĐS khu vực này còn khá thấp, được xem hợp lý cho việc đầu tư so với khu Đông hay Nam. Về biên độ tăng giá, theo khảo sát thường rơi vào ngưỡng trung bình từ 18-25%/năm. Lúc thị trường diễn biến tốt, ở các dự án có lợi thế mặt tiền đường lớn có thể tăng lên mức 35%/năm. Thậm chí, có một số dự án sở hữu vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ đã đạt mức chênh lệch 150-170 triệu đồng/căn chỉ từ thời điểm mua đến thời điểm dự án xây dựng.

Đồng quan điểm trên, ông Trần Việt Khoa cho rằng, thị trường BĐS khu Tây với Long An đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Chính sự ổn định về giá và pháp lý lại là lợi thế lớn khi đầu tư BĐS tại Long An. Xét về yếu tố tiềm năng, Long An không thua kém các thị trường lân cận là Bình Dương và Đồng Nai nhưng giá bán lại mềm hơn và ít ảo hơn các thị trường này. Hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, có lộ trình quy hoạch rõ nét, nhà đất Long An sẽ giữ vững đà tăng và khó có chuyện giảm. “Yếu tố Covid-19 có thể kéo giá BĐS Long An đứng yên trong năm 2020 nhưng với tốc độ tăng trưởng đô thị hóa và liên kết hạ tầng của Long An, trong các năm sau rất khó duy trì mức giá hiện tại. Vậy nên dân đầu tư và người mua ở thực đang tranh thủ thời điểm bình ổn để săn sản phẩm nhà đất tốt. Theo tôi đây là quyết định khôn ngoan”, ông Khoa chia sẻ.

Long An đang triển khai rà soát, lập thủ tục đầu tư, mở rộng 7 dự án giao thông kết nối TP.HCM với tổng vốn đầu tư 24.400 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ mở rộng các tuyến đường có sẵn, cũng như mở các tuyến đường kết nối giữa TP.HCM và Long An. Việc đầu tư hàng loạt công trình kết nối giữa TP.HCM và Long An góp phần thu hút nhà đầu tư về địa phương này. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các thị trường vệ tinh, Long An không phải sân chơi cho nhà đầu tư lướt sóng. Đầu tư BĐS Long An là phải xác định hướng đi dài hạn và an toàn, biên độ lợi nhuận của thị trường rất cao nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư có sự chuẩn bị để đi trong lâu dài, ít nhất là trong 2 năm tới.

Phương Uyên