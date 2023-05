Giao Dịch Nhà Đất TP.HCM Chưa Khởi Sắc Dù Giá Giảm

Giao dịch mua bán nhà đất tại TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi trong 2 tháng đầu năm 2023, nhất là ở loại hình đất nền và đất nền dự án.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản tháng 2/2023 của Batdongsan.com.vn, trong 2 tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm mua BĐS tại TP.HCM vẫn trên đà suy giảm so với cùng kỳ. Dù lượt quan tâm tìm kiếm BĐS tại TP.HCM có tăng nhẹ lên 1% nhưng xu hướng tăng phần nhiều tập trung vào loại hình BĐS cho thuê. Với các bất động sản để bán, lượng tin đăng và nhu cầu mua vẫn tiếp tục giảm, nhất là ở 2 phân khúc đất nền và đất nền dự án.

Cụ thể, nếu lượt tìm mua căn hộ và nhà phố tại TP.HCM trong 2 tháng đầu năm 2023 chỉ giảm 1% so với cùng kỳ, lượt tìm mua đất nền và đất nền dự án sụt giảm mạnh đến 32% và 45%. Lượng tin đăng bán 2 phân khúc trên cũng giảm lần lượt 47% và 59% do thiếu vắng nguồn cung sơ cấp từ các dự án mới triển khai.

Số liệu của DKRA Group cũng cho thấy, trong 2 tháng đầu năm, cả nguồn cung và lượng tiêu thụ đất nền mới tại TP.HCM đều giảm mạnh, mức giảm lần lượt là 92% nguồn cung và 98% lượng tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản đất nền suy yếu khi chỉ có 16 nền đất giao dịch thành công tính từ đầu năm.

Khảo sát thực tế tại những thị trường nóng về đất nền ở TP.HCM như Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh và TP. Thủ Đức, lượng giao dịch thực chưa có sự cải thiện rõ ràng. Theo đội ngũ môi giới tại đây cho hay, so với cuối năm 2022, hiện tại loại hình đất nền đã dần có khách hàng quan tâm trở lại, nhưng giao dịch thành công vẫn khá thấp. Chủ yếu là do chưa đi đến thống nhất về giá bán giữa các bên cũng như nhà đầu tư khá thận trọng với quyết định xuống tiền khi chưa xác định được thời điểm phục hồi của thị trường sẽ kéo dài bao lâu.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, trong 2 tháng đầu năm, giá đất nền tại nhiều huyện TP.HCM có động thái giảm từ 10-30% so với cùng kỳ 2022 ở cả giao dịch sơ cấp và thứ cấp. Tại huyện Cần Giờ, giá đất thổ cư, đất nền tự do dù đã giảm sâu từ 10 – 12% với giá bán đầu năm, đất nông nghiệp, đất rừng cũng giảm khoảng 20-25% với các lô diện tích lớn vẫn ít khách hỏi mua. Tương tự, giá bán đất thổ cư và đất nền khu vực xã Bình Mỹ , Nhuận Đức, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây thuộc huyện Củ Chi dù đã ghi nhận mức giảm từ 15-30% từ đầu năm nhưng vẫn ít có giao dịch thực. Theo môi giới địa phương, tới điểm đầu tháng 3, nếu đất thổ cư diện tích tầm 100-300m2 vẫn lác đác có giao dịch thì đất nền dự án và đất vườn ở Củ Chi , Cần Giờ lại ít được quan tâm, nhu cầu chưa cải thiện.