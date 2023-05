Giao dịch nhà riêng, nhà phố lao đao: Người mua tha hồ ép giá

Rao bán căn nhà 1 trệt 3 lầu nằm trong hẻm xe hơi trên đường Tăng Bạt Hổ (Bình Thạnh, TP.HCM) với giá 16 tỷ đồng, anh Đinh Quang Thắng, chủ căn nhà cho biết đang phải chấp nhận thương lượng lần thứ 2 với bên mua để hạ thêm giá bán giảm xuống gần 500 triệu đồng. Dù đã lường trước tình hình khó khăn và dự kiến sẽ bị ép giá xuống nhưng anh Thắng không ngờ lại bị ép nhiều như thế.



Nhà riêng, nhà phố nội thành rao bán nhiều trong khi nhu cầu mua thấp khiến

khả năng ra hàng của phân khúc này khó khăn. Ảnh minh họa

Theo chia sẻ của anh Thắng thì căn nhà trên là khoản đầu tư anh mua vào thời điểm giữa năm 2019. Anh đã bỏ công tu sửa lại và dự kiến sẽ bán ra sau vài tháng. “Nếu không cần xoay vốn gấp tôi sẽ không đời nào sang nhượng lại với giá 15,5 tỷ đồng như hiện nay. Lúc đầu thương lượng tôi đã chấp nhận giảm xuống 300 triệu nhưng sau đó người mua tiếp tục ép giá. Môi giới tư vấn cũng chia sẻ là nếu đợi tìm người mua mới thì có thể sẽ khá lâu, giá bán cũng không chắc sẽ được như kỳ vọng”. Để chốt nhanh, anh Thắng buộc phải giảm thêm 200 triệu nữa, với mức giảm này, giá bán đã gần với chi phí anh bỏ ra mua và tu sửa căn nhà lúc đầu. Dù chưa đến mức thua lỗ nhưng tính theo lãi suất ngân hàng thì anh đã đầu tư công cốc.

Tình trạng của anh Thắng không phải là câu chuyện cá biệt trong giao dịch nhà phố những ngày gần đây. Với những chủ nhà có nhu cầu cần bán gấp, bị ép giá là chuyện khó tránh khỏi. Bà Nguyễn Hồng Duyên, chủ một căn nhà lẻ trên đường Khuông Việt, quận Tân Phú chia sẻ, bà ký gửi cho bên môi giới bán lại căn nhà 1 trệt 2 lầu từ đầu tháng 2/2020 với giá 12 tỷ đồng. Do rơi trúng mùa dịch nên không tìm được người mua, đến hiện tại khi tìm được khách nhận sang nhượng thì họ ép giá xuống chỉ còn 11 tỷ đồng. Được biết căn nhà này bà Duyên mua từ năm 2016 với giá chỉ tầm 8 tỷ đồng, bán lại giá hơn 11 tỷ như hiện nay thì không thể nói là bị thua lỗ nhưng rõ ràng nếu là theo giá thị trường khoảng 6 tháng trước, bà đã phải bán giá thấp hơn rất nhiều các căn cùng khu vực từng giao dịch trước đó.

“Cũng từng nghĩ đến chuyện mang nhà đi thế chấp vay ngân hàng nhưng số tiền vay được lại không đủ để xoay sở tình hình kinh doanh hiện tại, gia đình tôi đành chấp nhận bán ra với giá thấp hơn nhiều kỳ vọng ban đầu. Giờ khó kiếm được người mua, bản thân lại cần tiền gấp nên dù biết bị ép giá thấp cũng đành phải chấp nhận để chốt nhanh giao dịch”, bà Duyên cho biết.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , xu hướng giao dịch nhà phố vẫn âm thầm diễn ra trong mùa dịch, sau thời điểm giãn cách xã hội. Do áp lực từ kinh tế chung nên nhu cầu rao bán nhà phố tăng so với thời điểm trước đó. Tuy nguồn cung không phải là quá nhiều để có thể gây ra tình trạng dư thừa khiến giá nhà phố bị ép xuống thấp, nhưng do nhu cầu mua nhà phố giai đoạn này không nhiều, khiến việc chào bán trở lên khó khăn hơn.