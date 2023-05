Giao dịch thứ cấp chung cư Hà Nội sôi động

Khan hiếm nguồn hàng

Động thái rà soát của các cơ quan chức năng về thủ tục, quỹ đất, pháp lý dự án khiến các doanh nghiệp bất động sản đối mặt nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án. Nguồn cung và giao dịch sụt giảm. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định những thách thức này khiến bất động sản nhà ở đô thị tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… diễn tiến chậm chạp hơn so với các năm trước.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho thấy rõ thực trạng này. So với quý 4/2018, nguồn cung căn hộ quý 1 ở cả 2 thành phố đều giảm mạnh, chỉ còn khoảng 70% so với quý 4/2018 và 30% so với cùng kỳ 2018. Tại thị trường Hà Nội, 5.204 căn là tổng nguồn cung căn hộ trong quý 1/2019. Con số này lép vế hoàn toàn so với các quý trước đó, chỉ bằng 31,5% so với quý 4/2018 và bằng 75,7% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, trong 3.283 giao dịch nhà ở thành công của quý 1 thì căn hộ chung cư chiếm tỷ trọng cao nhất là 95,7%. Như vậy, trái ngược với sự suy giảm mạnh của nguồn cung, nguồn cầu của thị trường lại đang tăng trưởng mạnh.

Ông Nguyễn Trần Nam cũng nhận định điểm mạnh nhất của thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay là sức cầu và thanh khoản lớn. Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các thành phố lớn. Mỗi năm có 1 triệu người dân di chuyển từ nông thôn đến thành thị để mưu sinh và học tập, tầng lớp trung lưu cũng liên tục gia tăng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư kí hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng cho biết nguồn cung căn hộ trên thị trường đang sụt giảm. Không kể 1 số dự án lớn ra hàng, thì nguồn cung sản phẩm nhà ở TP.HCM và Hà Nội trong quý 3/2019 đâu đó chỉ tầm trên dưới 2.000 sản phẩm – đây là một con số rất ít ỏi. Trong khi đó, lượng khách hàng có nhu cầu mua để ở rất lớn. Họ cần nhiều dự án thuộc nhiều địa điểm để đa dạng hóa lựa chọn, nhằm tìm kiếm giải pháp nhà ở tốt nhất, phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt và công việc của họ.



Khan hiếm nguồn hàng mới là thực trạng của thị trường căn hộ Hà Nội

Ảnh minh họa

Giao dịch thứ cấp sôi động

Khan hiếm nguồn hàng mới, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận thực tế sôi động trên thị trường thứ cấp ở những dự án tầm trung và giá rẻ, khoảng giá từ 1,5 tỷ trở xuống.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , Nam Từ Liêm, Hà Đông là tâm điểm của những giao dịch này do đây là 2 thị trường tập trung số lượng lớn nhà ở thuộc phân khúc tầm trung. Tại Hà Đông, các dự án như Văn Khê, Dương Nội, Xuân Mai Complex, Sails Tower, The Pride… ghi nhận nhiều giao dịch thành công trên thị trường thứ cấp thời gian qua. Tương tự, một số cái tên có thể kể đến tại Nam Từ Liêm là Hateco Xuân Phương, Viglacera OCT, ICID Complex… Trên thị trường thứ cấp, phần lớn giá bán chỉ ngang bằng giá mua vào hoặc nếu có chênh thì cũng chỉ tương đương tiền nội thất. Một số dự án mới bàn giao như Hateco Xuân Phương, ICID Complex… giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt mức chênh nhẹ từ 40-60 triệu đồng.

Anh Ngô Đức Hải, nhân viên kinh doanh một sàn giao dịch tại Cầu Giấy cho biết, do khan hiếm dự án mới, đặc biệt là sự khan hiếm các dự án tầm trung vốn luôn nằm trong điểm ngắm của người mua ở thực nên năm nay sàn của anh còn phân phối cả mặt hàng đất nền thị trường tỉnh. Riêng anh Hải, do lâu năm trong nghề, có nhiều mối quan hệ nên anh nhận ký gửi nhiều căn hộ trên thị trường thứ cấp. Anh Hải thừa nhận giao dịch ở thị trường thứ cấp sôi động hơn hẳn so với năm ngoái do sự khan hiếm. Có tháng một mình anh bán thành công 4 căn.

Chị Đỗ Thủy – một khách hàng của anh Hải cho biết thị trường không có nhiều dự án mới ra hàng. Những dự án đang ra hàng thì giá lại cao nên từ đầu năm khi quyết định mua nhà, gia đình chị đã quyết định chọn mua hàng cũ. Sau một thời gian tìm kiếm, gia đình chị tìm mua một căn hộ cũ thuộc một dự án ở Hà Đông có tổng giá thành 1,4 tỷ đồng. Trong khi cùng diện tích, tương đương khu vực, giá bán căn hộ này ở dự án mới lên tới 1,7 tỷ đồng/căn.

