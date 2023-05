Giới chuyên gia nước ngoài cần gì khi đến làm việc tại Bình Dương?

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, Thuận An, Bình Dương

Là chuyên gia là việc tại khu công nghiệp VSIP 1 (Bình Dương), anh Peter (quốc tịch Anh) và gia đình đã thuê một căn hộ tại khu vực Thuận An để sinh sống, nhằm thuận tiện cho việc di chuyển, làm việc hằng ngày. Tuy nhiên, sau 6 tháng thuê nhà, gia đình anh đã buộc phải tìm phương án khác khi căn hộ tại Thuận An không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sống. “Khu căn hộ tôi thuê khá hạn chế về tiện ích nội khu, phần diện tích công viên và mảng xanh gần như không có. Khi gia đình có nhu cầu giải trí, mua sắm,… chúng tôi phải đến các trung tâm thương mại trong khu vực như Lotte Mart và Aeon mall, còn khu nhà tôi đang sống hoàn toàn không làm được điều này. Do đó, hai vợ chồng quyết định chuyển về sống tại một căn hộ khác ở Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) với đầy đủ tiện nghi hơn. Tôi chấp nhận đi làm xa để vợ con được sống trong căn hộ cao cấp, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đầy đủ tiện ích bên trong dự án. Tôi mong rằng Thuận An sẽ sớm có những căn hộ cao cấp, đạt chuẩn quốc tế như vậy để mình có thêm lựa chọn, vừa đáp ứng cuộc sống tiện nghi lại thuận tiện trong việc đi làm mỗi ngày”, anh Peter chia sẻ.

Câu chuyện của Peter cũng là mong đợi chung của hàng chục nghìn chuyên gia đang làm việc tại Bình Dương. Theo khảo sát, Bình Dương là “thủ phủ công nghiệp” lớn nhất Việt Nam với gần 50.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc. Tuy nhiên, số chuyên gia nước ngoài này lại tập trung sinh sống chủ yếu ở TP. HCM. Vì tại Bình Dương các khu sống tập trung tiện nghi rất hạn chế, không phục vụ được các nhu cầu về chất lượng sống cao cấp mà thành phần chuyên gia này đang tìm kiếm.

Nhận thấy tiềm năng quá lớn từ “khoảng trống” thị trường, năm 2020, chủ đầu tư Phát Đạt cùng đơn vị hợp tác đầu tư Tập đoàn Danh Khôi quyết định ra mắt tòa tháp The Rigel theo ý tưởng “Aqua Resort” nằm trong Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City – biểu tượng đẳng cấp bậc nhất Bình Dương.

The Rigel – Sống hơn nghỉ dưỡng

“Với The Rigel, chúng tôi xoá nhoà ranh giới giữa nhà và resort. Tại đây, cư dân được trải nghiệm cuộc sống: trở về nhà là một kì nghỉ”, TS. Olivia Wang – Thành viên Viện Quy hoạch Hoàng gia Anh – Thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Quy hoạch Đài Loan – Thành viên Hội đồng Tư vấn Kiến trúc Astral City cho biết.



Hệ thống cây xanh đa tầng, đa lớp tại khuôn viên dự án

The Rigel tại Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City được phát triển theo ý tưởng “Aqua Resort” độc đáo. Theo đó, bao quanh tòa tháp là công viên xanh mát rộng hàng nghìn m2 với vườn dưỡng sinh, vườn thiền và yoga giữa công viên phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, vườn trẻ thơ rợp bóng cây xanh tích hợp không gian trải nghiệm liên hoàn được chia thành 2 phân khu tiện ích chính: Không gian khám phá và không gian dành cho các hoạt động thể chất. Tại khu vực dành cho các trò chơi vận động, chủ đầu tư cũng ưu tiên phát triển các không gian rộng lớn như sân chơi cát, sân nhảy flashmob, khu vực lều nghỉ kết hợp chơi boardgame, sân tập bóng rổ, sân squash,…

Điểm nhấn của khu resort là dòng suối cảnh quan dài 300m, rộng gần 10m kết nối các tòa tháp. Dòng suối được điều chỉnh cao độ hợp lý tạo ra thanh âm róc rách như suối nước tự nhiên, đồng thời gây ấn tượng với không gian độc đáo tương tự rừng nhiệt đới khi kết hợp dòng nước trong xanh, đường dạo bộ ven suối, những rặng cây xanh tươi được thiết kế đa tầng, đa lớp.

Bố trí dọc 2 bên công viên và dòng suối nhiệt đới là những con phố xinh xắn với những chuỗi boutique shophouse, tiệm hoa, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp. Tuyến phố này được lấy cảm hứng từ những con phố nhỏ, yên bình, thơ mộng và lãng mạn giữa Paris và Milan.



Không gian tiện ích tầng thường đẳng cấp tại tầng 20 của Astral City

Không gian nghỉ dưỡng đỉnh cao tại tầng 20 của mỗi tòa tháp mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng tại gia với: Resort trên không rộng đến 9.000m2, 6 hồ bơi chân mây riêng biệt từng tháp, vườn thiền, vườn yoga kết hợp sky bar và sân BBQ đẳng cấp. Đặc biệt, tầng 20 của hai tòa tháp The Rigel và The Sirius được liên kết với nhau giúp cư dân nhân đôi không gian trải nghiệm và đặc quyền tận hưởng tiện ích cao nhất.

Về tổng thể, Astral City hiện là dự án xác lập nhiều kỷ lục tại Bình Dương: Dự án sở hữu nhiều hồ bơi vô cực nhất, dự án sở hữu nhiều vườn thượng uyển và chill bar, vườn yoga, vườn thiền trên cao và là dự án đầu tiên sở hữu suối nhân tạo giữa trung tâm dự án.

Không chỉ mang không gian sống như resort, Astral City còn sở hữu hàng loạt tiện ích mà chưa dự án nào tại Bình Dương có được với: 4 tầng TTTM sầm uất và 1 tầng Cinema hiện đại, tổng diện tích lên đến 3.000m2 ôm trọn 300m mặt tiền quốc lộ 13 – trục đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ lớn nhất của tỉnh.

Theo DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, Astral City đang được giới thiệu ra thị trường với chính sách ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. Đặc biệt, Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Qua đó, chương trình ưu đãi sẽ giúp khách hàng giải quyết bài toán tài chính và tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền.

Hoàng Oanh