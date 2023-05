Giới đầu tư bất động sản kỳ vọng gì vào dự án Grand Mercure Hoi An?

Dự án nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế

Trong đầu tư BĐS nghỉ dưỡng, bên cạnh vị trí, tiện ích hay uy tín chủ đầu tư thì đơn vị vận hành khai thác có ý nghĩa rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như lợi nhuận thu về. Mới đây, dự án Grand Mercure Hoi An của chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải cùng nhà phát triển dự án Vinahud chính thức được quản lý và vận hành bởi Accor – Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đến từ Pháp. Đây được xem là dấu mốc quan trọng góp phần tạo nên sự thành công và đẳng cấp khác biệt cho Grand Mercure Hoi An.

Ảnh lễ kỳ kết hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải với Tập đoàn Accor

Sau gần 50 năm hoạt động, Accor Group đã và đang vận hành 5.000 khách sạn, resort phân bổ trên toàn thế giới với bộ sưu tập 35 thương hiệu lớn như: Sofitel Legend, Movenpick, Pullman, Novotel, Grand Mercure… Mỗi thương hiệu của Accor là một câu chuyện hoàn toàn độc đáo và khác biệt, mang đến những trải nghiệm và giá trị khác nhau. Trong đó, Grand Mercure nổi tiếng nhờ tôn trọng giá trị văn hóa bản địa và quy tắc truyền thống khách sạn, đem đến dịch vụ chất lượng 5 sao quốc tế nhưng vẫn giữ được trải nghiệm đặc trưng của địa phương.

Đánh giá cao về lợi thế cạnh tranh của Grand Mercure Hoi An nhờ vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, thiết kế độc đáo cộng hưởng cùng tiềm lực mạnh của chủ đầu tư Xuân Phú Hải, Accor đã lựa chọn dự án là "ánh sao sáng" thuộc dòng premium trong kế hoạch phát triển chiến lược của Tập đoàn này tại những địa điểm du lịch nổi tiếng với kỳ vọng mang dịch vụ và thương hiệu đẳng cấp quốc tế đến với khách hàng trong và ngoài nước.

Ảnh phối cảnh tổng thể dự án Grand Mercure Hoi An

Ngoài ra, Grand Mercure Hoi An còn là sự hội tụ của những “ông lớn” trong các lĩnh vực thiết kế, quy hoạch, giải pháp công nghệ; tư vấn và quản lý bán hàng. Cụ thể, NewstarHomes là đối tác tư vấn quản lý marketing và quản lý bán hàng; Huni Architectes – quy hoạch và thiết kế; NetNam – giải pháp công nghệ…

Giới đầu tư kỳ vọng gì từ Grand Mercure HoiAn?

Dự án nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An có quy mô 7ha với 118 căn villa và 785 phòng khách sạn view biển cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, điển hình như bể bơi Hồ Mây, bể bơi Nature Silk Pool dài hơn 300m… Được ví như một vì tinh tú, Grand Mercure Hoi An là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống đa sắc màu của vùng đất di sản Hội An và phong cách đương đại Ý đầy lịch lãm; là điểm dừng chân trong mơ trên hành trình khám phá miền di sản phố cổ.

Việc chủ đầu tư dự án bắt tay với các đơn vị lớn, có tên tuổi trong và ngoài nước để phát triển Grand Mercure Hoi An được xem là một bước đi đầy chiến lược của Xuân Phú Hải. Sự chuyên nghiệp, đẳng cấp thương hiệu và nguồn khách hàng VIP thành viên của các thương hiệu lớn khiến giới đầu tư BĐS kỳ vọng vào công suất cho thuê, lợi nhuận thu về và giá trị chuyển nhượng của dự án.

Yên tâm về công suất cho thuê và lợi nhuận thu về: Với hệ thống phân phối toàn cầu cho cơ sở lưu trú và hệ thống thành viên lên tới 51 triệu người, thương hiệu Grand Mercure của Accor từng gây tiếng vang lớn trong cộng đồng BĐS Việt Nam với dự án Grand Mercure Đà Nẵng nhờ tỷ lệ lấp phòng đạt 75-100% và thu hút hàng triệu lượt du khách nước ngoài ghé thăm. Vì vậy, dưới bàn tay tài ba của “gã khổng lồ” Accor, các nhà đầu tư có thể yên tâm về công suất cho thuê của Grand Mercure Hoi An và lợi nhuận thu về.

Giá trị chuyển nhượng luôn đảm bảo: Grand Mercure Hoi An là dự án đáp ứng những quy chuẩn khắt khe của đơn vị quản lý vận hành thế giới Accor. Hơn nữa thương hiệu Grand Mercure của Accor đã được định vị là thương 5 sao nên giá trị chuyển nhượng dự án sẽ luôn được đảm bảo.

Hà Nhung