Giới đầu tư đổ tiền vào BĐS ứng phó dịch bệnh, lạm phát

Nhà đầu tư chọn BĐS để bảo toàn dòng vốn

Nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ các kênh ngân hàng, chứng khoán, vàng để đổ vào BĐS trước nỗi lo lạm phát và dịch bệnh. Anh N.X. Phong, một Việt kiều đã tham gia đầu tư lâu năm tại nhiều thị trường BĐS quốc tế chia sẻ, khi thị trường xuất hiện tình trạng lạm phát, dịch chuyển dòng tiền vào kênh trú ẩn nhà đất là sự lựa chọn an toàn của dân đầu tư. Với bối cảnh hiện nay, tài sản không bị mất giá đã là một thành công, khoản lợi nhuận nếu chưa cần dùng ngay nên "gửi gắm" vào BĐS đợi kinh tế ổn định. Anh cũng cho biết, bản thân đang hướng đến đầu tư BĐS liền thổ ở xung quanh TP.HCM, trong đó ưu tiên các dự án khu dân cư có tính khép kín vì đây sẽ là xu hướng sẽ được ưa chuộng sau dịch bệnh.

Chứng khoán và BĐS là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn để đối phó nguy cơ lạm phát. Ảnh minh họa

Cùng quan điểm trên, anh Trần Minh Thanh, một nhà đầu tư trẻ tại TP.HCM cho biết, đang cân nhắc chuyển dòng tiền vào BĐS sau khi chốt lời từ cổ phiếu. Anh lo lắng tình hình dịch bệnh mà phức tạp thì chứng khoán sẽ có nhiều rủi ro, nên tính toán chỉ giữ lại một phần tài chính duy trì những cổ phiếu ở vùng an toàn, còn lại sẽ chuyển vào mua BĐS. “Từ tháng 11 tôi đã tính đến phương án tìm mua nhà phố để tích trữ dòng tiền. Vừa an toàn vừa dễ sinh lời lại không sợ mất giá dù kinh tế có biến động”, anh Thanh cho biết thêm.

Theo các chuyên gia, rủi ro lạm phát dễ khiến tài sản bốc hơi nếu mất giá. Yếu tố lợi nhuận cần đặt lùi về sau, và hướng đến việc bảo vệ tài sản trước tiên. Chính vì vậy mà BĐS đang trở thành kênh đầu tư được dòng tiền nhắm đến hàng đầu. Báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn tháng 10/2021 cho thấy, nhu cầu tìm mua BĐS tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM là Bình Dương, Đồng Nai, Long An đều tăng mạnh. Trong đó Bình Dương là thị trường được tìm kiến hàng đầu với sức mua tăng đến 69% và tập trung nhiều nhất vào loại hình nhà liền thổ.

Theo giới chuyên môn đánh giá, khi lạm phát tăng cao thì dòng tiền sẽ còn đổ mạnh hơn vào BĐS, áp lực tăng giá nhà đất cũng sẽ lớn hơn. Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó TGĐ Batdongsan.com.vn nhận định, dòng tiền đổ vào BĐS đang tăng nhanh, nhất là khi đại dịch xảy ra, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng có xu hướng rót vào BĐS. Trong đó các thị trường vùng vệ tinh đang là những nơi ghi nhận sự quan tâm cao từ nhà đầu tư nhờ ngưỡng giá còn mềm cùng lực đẩy hạ tầng lớn. Trên thực tế, trong thời điểm dịch bệnh, giá nhà vẫn leo thang ngoài dự đoán của giới đầu tư. Bên cạnh yếu tố lạm phát, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn e ngại Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp nên có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở khép kín, có tính an toàn trong các khu biệt lập giúp hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Dòng tiền tìm về các sản phẩm có tính an toàn cao

Thực tế giao dịch thị trường trong thời gian vừa qua cũng cho thấy, những dự án biệt thự, nhà phố vùng ven đáp ứng tiêu chí không gian sống xanh, an toàn, khép kín đang được không ít người mua nhà tại TP.HCM đổ về tìm hiểu và giao dịch. Ví như dự án Vạn Phúc City (TP. Thủ Đức ) của Đại Phúc Land, ngay trong thời điểm dịch bệnh nhưng các căn biệt thự, nhà phố chào bán tại đây vẫn ghi nhận thanh khoản cao và nhu cầu giao dịch mua bán khá nhiều.

Nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn các sản phẩm BĐS an toàn và khả năng sinh lời cũng như bảo đảm dòng tiền tốt. Ảnh minh họa

Hay dự án khu biệt lập The Standard ( Tân Phước Khánh 10, Bình Dương ) của CĐT An Gia được nhiều người mua ở thực và nhà đầu tư ưa chuộng. Dự án có quy mô 6,9 ha, phát triển theo mô hình khu biệt lập (compound) bao gồm chuỗi tiện ích, dịch vụ cao cấp khép kín như công viên trung tâm nội khu rộng 4.000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng… Yếu tố này giúp dự án được nhiều người mua ở thực và nhà đầu tư ưa chuộng. Mặt khác, là BĐS liền thổ nên dòng sản phẩm compound The Standard vẫn hưởng lợi về mặt giá trị, thậm chí cao hơn hẳn so với các phân khúc BĐS khác nhờ giá đất liên tục tăng trưởng.

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư An Gia, trong bối cảnh sức khỏe và tài sản là những vấn đề mà khách hàng đang đặc biệt quan tâm, một dự án đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhờ quy hoạch khép kín, riêng tư và an ninh vừa đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị cho dòng tiền theo thời gian sẽ càng được người mua ưa chuộng. Đây là nguyên nhân dù dịch bệnh hay lạm phát xảy ra, sản phẩm nhà phố biệt lập luôn được thị trường đón nhận tích cực.

Tương tự, tại thị trường Long An, CĐT Nam Long cũng chia sẻ, dù ảnh hưởng từ giãn cách xã hội kéo dài nhưng các sản phẩm nhà phố, biệt thự và căn hộ trong khu đô thị Waterpoint Bến Lức (quy mô 355ha) doanh nghiệp giới thiệu ra thị trường thời gian qua vẫn ghi nhận tín hiệu giao dịch tốt. Khu đô thị này cũng triển khai theo mô hình khép kín với hệ thống tiện ích đa dạng và đồng bộ. Chỉ trong hơn hai năm kể từ khi khởi công đã có hơn 1.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự giao dịch thành công. Giá bán BĐS tại đây cũng tăng mạnh 20 -30% so với thời điểm ban đầu.

Về xu hướng dịch chuyển dòng tiền vào thị trường nhà liền thổ tại các tỉnh vùng ven, ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam nhận định, BĐS liền thổ vẫn luôn là sản phẩm được nhà đầu tư đặc biệt ưa chuộng. Sau dịch bệnh, khách hàng càng đánh giá cao các yếu tố không gian, sự riêng tư, an toàn nhiều hơn. Vậy nên trong cuộc đua thu hút dòng tiền đầu tư, BĐS liền thổ, nhất là các sản phẩm nhà phố, biệt thự trong các khu compoud được phát triển tại vùng giáp ranh TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn so với các phân khúc khác nhờ yếu tố an toàn, khả năng tăng giá và thanh khoản.

Phương Uyên