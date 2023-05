Cuộc tháo chạy khỏi chung cư Hà Nội

Thị trường căn hộ chung cư cao cấp cho thuê Hà Nội đã chứng kiến đà sụt giảm mạnh từ năm 2018 khi nguồn cung bão hòa. Đại dịch Covid-19 kéo dài trong 2 năm qua đã khiến phân khúc này tiếp tục lao dốc ở cả giá thuê và công suất thuê. Ngoài ra, thị trường căn hộ cao cấp Hà Nội còn chịu sự cạnh tranh gay gắt của căn hộ cao cấp tại các thị trường vệ tinh. Trước đây, khi các thị trường tỉnh chưa phát triển dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, giới chuyên gia chấp nhận di chuyển ô tô về Hà Nội để nghỉ ngơi. Nhưng những năm gần đây, các thị trường tỉnh phát triển mạnh dòng sản phẩm này khiến giới chuyên gia lựa chọn ở gần, thay vì di chuyển cả tiếng đồng hồ về thủ đô.

Tỉ lệ phòng trống tại các chung cư cao cấp Hà Nội đã lên cao nhất từ trước đến nay. Chung cư cao cấp tại các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, giá thuê thời điểm hiện tại giảm mạnh chỉ còn bằng 60-70% so với những năm 2016-2018. Từ mức giá thuê 30-40 triệu đồng/tháng giai đoạn 2016-2018 ở các quận trung tâm Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa… hiện chỉ còn dao động 24-30 triệu đồng/tháng với những căn diện tích lớn. Những căn diện tích nhỏ hơn, giá thuê hiện cũng chỉ còn 12-18 triệu đồng/tháng.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, dù giá thuê giảm mạnh nhưng nhiều chủ nhà cũng không dễ dàng tìm được khách thuê. Nhiều căn hộ đã rơi vào tình cảnh bỏ trống nhiều tháng liền. Nhiều căn hộ trước đó chỉ cho khách nước ngoài thuê, nhưng với thực trạng hiện tại đã phải giảm giá sâu để cho khách Việt thuê.

Thị trường căn hộ chung cư cao cấp cho thuê Hà Nội đang chứng kiến đà sụt giảm mạnh

Dịch bệnh kéo dài trong 2 năm qua khiến nguồn khách thuê là nhóm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia đến Việt Nam làm việc sụt giảm. Trên thực tế, các chuyên gia nước ngoài vẫn sang Việt Nam làm việc nhưng với số lượng hạn hữu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 114,5 nghìn lượt người, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là chuyên gia nước ngoài. Do đó, nguồn cầu của phân khúc căn hộ hạng sang, cao cấp cho thuê cũng giảm theo. Khách thuê ít, nguồn cung nhiều dẫn đến giá thuê tụt dốc trên thị trường. Bên cạnh đó, Hà Nội đang phải san sẻ lượng khách nước ngoài này cho các thị trường tỉnh. Đáng nói, các thị trường tỉnh đang hấp lực mạnh dòng vốn FDI đang thu hút dòng vốn đầu tư căn hộ cho thuê do suất đầu tư thấp nhưng tỉ suất lợi nhuận cao hơn. Thực tế này đã ghi nhận hiện tượng nhà đầu tư Hà Nội rời bỏ thị trường Hà Nội, đổ về các thị trường tỉnh để đầu tư.

Làn sóng đổ về thị trường tỉnh

Từ hai năm nay, nhà đầu tư Trần Tiến Vĩnh (Hoàng Cầu, Hà Nội) đã tập trung đầu tư cho thuê căn hộ thị trường tỉnh. Gần đây nhất, ông bán cắt lỗ căn hộ chung cư cao cấp tại Ba Đình (Hà Nội) có diện tích hơn 120m2, cả tiền làm nội thất, tổng giá trị căn hộ là gần 12 tỷ. Nhưng từ năm 2020 đến thời điểm bán là tháng 7/2021, ông chỉ cho thuê được 31 triệu đồng/tháng, số tiền thu về trong 1 năm sau khi trừ phí hoa hồng là 1 tháng cho môi giới chỉ còn hơn 300 triệu đồng. Trong khi đó, căn hộ cao cấp các thị trường vệ tinh Hà Nội như Bắc Giang, Bắc Ninh, những căn 2 ngủ có giá trị đầu tư khoảng 1,5-1,7 tỷ, ông đều cho thuê được khoảng 13-16 triệu đồng/tháng, tùy thời điểm thị trường.

Tương tự, chị Đỗ Bích Thùy (Hà Đông, Hà Nội) sau khi tích lũy được hơn tỷ, chị muốn đầu tư căn hộ cho thuê. Nhưng sau khi tìm hiểu, nhận thấy việc đầu tư thị trường căn hộ Hà Nội lợi nhuận thấp. Một dự án quy mô đại đô thị bên Gia Lâm, căn studio 1 tỷ chỉ cho thuê được 3,5-4 triệu đồng/tháng. Do đó, chị chuyển hướng đầu tư căn hộ cho thuê thị trường tỉnh. Một căn thị trường tỉnh ở Vĩnh Phúc chị mua 1,05 tỷ và cho thuê được 11 triệu đồng/tháng. Chị Thùy cho biết chị chuyển hướng đầu tư căn hộ thị trường tỉnh là sau khi được biết người bạn thân đầu tư căn hộ cho thuê ở Bắc Ninh cũng thu được lợi nhuận tốt hơn so với đầu tư căn hộ thị trường Hà Nội.

Trao đổi với Batdongsan.com.vn anh Đoàn Hải Vân, môi giới căn hộ cao cấp Bắc Giang cho biết, làn sóng nhà đầu tư Hà Nội bỏ đầu tư căn hộ cao cấp Hà Nội, chuyển hướng đầu tư căn hộ thị trường tỉnh đang trở nên đông đảo hơn trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, căn hộ cao cấp thị trường tỉnh dù bị ảnh hưởng nhưng do mặt bằng giá thuê thấp hơn, lại có lợi thế kề cận các khu công nghiệp nên không chứng kiến sự sụt giảm mạnh về giá thuê và công suất thuê như thị trường Hà Nội.

Hải Miên