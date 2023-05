Giới đầu tư Hà Nội đổ tiền vào thị trường đất nền mới

Bất động sản Hoài Đức – hành trình từ trái đắng đến quả ngọt

Mười năm trước, Hoài Đức là một trong những tâm điểm của sốt đất Hà Nội. Khi đó, thông tin Hà Tây sáp nhập về Hà Nội đã làm giá đất khu Tây Hà Nội với Hoài Đức, Hoà Lạc, Ba Vì, Sơn Tây, Xuân Mai liên tục nhảy múa. Với vị trí cửa ngõ thủ đô và được quy hoạch nằm trong phần lõi trung tâm phía Tây Hà Nội, Hoài Đức chứng kiến những biến động ngoạn mục của thị trường. Hàng loạt dự án khủng đổ về đây trong thời gian ngắn như : liền kề Geleximeco Lê Trọng Tấn, Splendora Bắc An Khánh, Nam An Khánh, HUD Vân Canh, Khu đô thị Vườn Cam, Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch, Khu đô thị Lideco… Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, giá đất tăng đột biến ở nhiều vị trí, từ 15-20 triệu đồng/m2, chạm ngưỡng 140 triệu đồng/m2.

Cơn sốt hiện tại ở Hoài Đức bắt nguồn từ hệ thống hạ tầng khung đã và đang được hoàn thiện nhằm đón quy hoạch lên quận năm 2020

Thế nhưng, cuộc khủng hoảng bất động sản 2010-2012 cho thấy Hoài Đức nói riêng và những thị trường khu Tây nói trên đã phát triển quá nóng, thiếu sự gắn kết với giá trị thực là sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, cũng như tốc độ gia tăng dân số tự nhiên và cơ học. Do đó, trong cuộc khủng hoảng, các thị trường “sốt nóng” lao dốc không phanh.

Tuy nhiên, Hoài Đức đã không ngủ vùi quá lâu trong sự đóng băng. Từ năm 2018, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm tới.

Chuẩn bị cho quá trình từ huyện lên quận, Hoài Đức đã có những biến chuyển cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Đến hết năm 2018, Hoài Đức đã triển khai hàng loạt dự án giao thông trên các trục chính như: đường Vành đai 3,5 giai đoạn 1 và giai đoạn 2, DA cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông. DA cầu Khum – cầu Đìa Sáo, DA ĐH 04 giai đoạn 2, đường ĐH 05 từ Cát Quế đến Yên Sở hay các tuyến đường trục chính trong huyện như: Tỉnh lộ 422 (từ Trạm Trôi đến đê tả Đáy Cát Quế), tuyến Song Phương – Vân Côn (từ đê tả Đáy đến cầu vượt Đại lộ Thăng Long). Toàn huyện đã xây mới, cải tạo, nâng cấp thêm gần 1.000 tuyến đường giao thông ngõ xóm với tổng mức đầu tư khoảng 106,4 tỷ đồng. Cùng với đó, Hoài Đức cũng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch trung tâm thương mại, công viên, trường học, bệnh viện…

Giá đất Hoài Đức thiết lập mặt bằng mới

Những biến chuyển tích cực trên khiến bất động sản Hoài Đức mang một diện mạo hoàn toàn mới. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, đất có vị trí đẹp tại các xã An Thượng, An Khánh, Vân Canh… tăng 15-20% so với cùng kì năm ngoái, từ mức phổ biến 18-23 triệu đồng/m2 chạm mốc 22-28 triệu đồng/m2. Đất trong ngõ sâu và nhỏ hẹp ở các khu vực này, giá cũng tăng nhẹ từ 13-15 triệu đồng/m2 lên mức 14,5-16 triệu đồng/m2.

Đất tại những khu vực gần đường quốc lộ 32 đều thiết lập mặt bằng giá cao từ trước và có mức tăng đáng kể, khoảng 15% trong vòng 1 năm qua. Những lô đất tại Đức Thượng, Di Trạch thuộc mặt đường ngõ rộng, 2 ô tô tránh nhau, cách quốc lộ 32 khoảng nửa cây, giá tăng từ 35-37 triệu đồng/m2 lên mức 38-42 triệu đồng/m2. Đất trong ngõ thuộc 2 khu vực này cũng nhích 7-10%, giá từ 22-24 triệu đồng/m2, lên mức 24-26 triệu đồng/m2.

Thời điểm năm ngoái, đất dịch vụ tại Lai Xá gần Quốc lộ 32, có giá bán từ 42-45 triệu đồng/m2, nay thiết lập mức giá 45-47,5 triệu đồng/m2. Đất mặt đường quốc lộ 32 thuộc thị trấn Trạm Trôi, mức giá cũng tăng từ 72-75 triệu đồng/m2 lên mức 78-80 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, giá biệt thự, shophouse tại các đô thị có đầy đủ hạ tầng, tiện ích, dịch vụ, vào thời điểm năm ngoái còn được chào bán dưới 100 triệu đồng/m2 thì nay cũng vọt lên tới trên 100 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, giao dịch diễn ra sôi động ở những lô đất có tổng giá trị dưới 3 tỷ, chủ yếu là đất thuộc các vị trị ngõ lớn, 2 ô tô tránh nhau, thuận lợi kinh doanh, buôn bán. Ở những lô đất có vị trí đắc địa, mức giá cao ngất ngưởng lên tới chục tỷ thì kén nhà đầu tư hơn.

Ông Phạm Tuấn, một nhà đầu tư chuyên săn đất nền, đất thổ cư cho biết, thị trường Hoài Đức đang sôi động hơn rất nhiều so với thời kì cuối năm ngoái. Nếu làn sóng đầu tư diễn ra mạnh mẽ hơn thì cần cảnh giác với các chiêu trò thổi giá, tạo giá ảo. Theo ông Tuấn, nếu có ý định đầu tư đất Hoài Đức cần chú trọng một điều là mức độ và khả năng tăng giá còn phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng như hạ tầng, tiện ích và phong thủy của lô đất. Nhà đầu tư cần phải đặt các yếu tố này lên trước tiên thay vì chạy theo trào lưu, theo đám đông.

Nguyên Nguyên