Giới đầu tư phía Bắc đang đổ tiền vào đâu?

“Nóng” bất động sản khu vực thành phố

Trên thực tế, từ năm 2016, bất động sản Bắc Ninh đã hút giới đầu tư. Vài năm trở lại đây, xứ Kinh Bắc được biết đến là “thủ phủ” FDI miền Bắc, là điểm đến của những “ông lớn” nước ngoài lớn như Canon (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Nokia (Phần Lan), Pepsico (Hoa Kỳ), ABB (Thụy Điển)… Làn sóng FDI kéo theo một lượng lớn lao động, trong đó có hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và hơn 1.000.000 công nhân kỹ thuật cao, chuyên gia, kỹ sư trong nước đến làm việc. Kinh tế Bắc Ninh biến chuyển mạnh mẽ, thuộc top tăng trưởng cao nhất Việt Nam. Năm 2018, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10,6% so với năm 2017.

Lực lượng lao động này khiến dân số Bắc Ninh biến đổi mạnh mẽ, kéo theo sự phát sinh về nhu cầu nhà ở, nhà cho thuê, các khu chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí… phục vụ các chuyên gia, cán bộ cao cấp, cán bộ công nhân viên làm việc tại đây.

Trước tiềm năng này, từ năm 2016, một loạt ông lớn bất động sản đã đổ vốn vào Bắc Ninh như Vingroup, Mường Thanh, Him Lam… Sức nóng của thị trường Bắc Ninh giai đoạn 2016-2018 tập trung chính tại khu vực thành phố. Thị trường giai đoạn này là sự nóng sốt của đất nền, đất thổ cư và chung cư. Đến cuối năm 2018, giá đất tại các tuyến đường lớn thuộc phường Võ Cường như Ngọc Hân Công Chúa , Phạm Ngũ Lão… đã thiết lập mức 60-90 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với năm 2016. Cùng biên độ thời gian, giá đất tại Khả Lễ, Bồ Sơn có mặt tiền đường Bình Than giá tăng từ 15-18 triệu/m2 lên 30-40 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền khu vực Ninh Xá cũng chạm mức 35-37 triệu đồng/m2, tăng gấp đối so với 2 năm trước đó.

Giai đoạn 2016-2018, Bắc Ninh không chỉ chứng kiến sự sốt nóng của đất nền, đất thổ cư khu vực thành phố, phân khúc chung cư cho thuê hướng đến đối tượng khách hàng là các cán bộ, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp cũng vô cùng sôi động.



Chung cư Bắc Ninh thiết lập mức giá thuê cao, ngang ngửa với chung cư

cao cấp Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , giá thuê chung cư tại Bắc Ninh ngang ngửa với giá thuê chung cư cao cấp Hà Nội. Đơn cử, giá thuê căn 2 ngủ chung cư Cát Tường New – tòa thương mại (đường Lý Thái Tổ) đạt 14-17 triệu đồng/tháng, căn 3 phòng ngủ là 18-24 triệu đồng/tháng. Dự án Mường Thanh (ngã ba đường Ngô Gia Tự và đường Vũ Kiệt), những căn 1 ngủ có giá thuê từ 10-12 triệu đồng/tháng, căn 2 ngủ là từ 14-17 triệu đồng/tháng, căn 3 ngủ là 18-23 triệu đồng/tháng.

Giá thuê căn 1 ngủ dự án Royal Park (đường Kinh Dương Vương) là từ 9-11 triệu đồng/tháng, căn 2 phòng ngủ từ 13-17 triệu đồng/tháng, căn 3 phòng ngủ là từ 17- 25 triệu đồng/tháng.

Mức giá cho thuê trên đang ngang ngửa với các dự án chung cư cao cấp tại Hà Nội. Chẳng hạn, kKhu Trung Hòa Nhân Chính (Cầu Giấy) – một khu vực đông người Hàn Quốc và Nhật Bản sinh sống, giá thuê căn 2 phòng ngủ có đầy đủ đồ dao động từ 12-14 triệu đồng/tháng, căn 3 phòng ngủ là từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Cơn sốt lan về các thị trường huyện

Từ cuối năm 2018 đến nay, sau thời gian sốt nóng, giá bán, giá thuê khu vực thành phố đã có dấu hiệu chững lại. Cũng trong khoảng 2 năm qua, Bắc Ninh chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ về nguồn cung, giao dịch của các thị trường huyện.



Đất nền Bắc Ninh đang hấp lực mạnh mẽ nhà đầu tư

Cụ thể, huyện Yên Phong được biết đến với Khu đô thị mới Yên Trung – Thụy Hòa, Long Châu Riverside, Newlife Yên Phụ, Tam Đa New Center… Huyện Thuận Thành gắn với các dự án Dabaco Thuận Thành, Đình Tổ Luxury Homes, khu đô thị Thuận Thành… Tiên Du có khu đô thị Tân Việt Tiến, khu đô thị Tiên Sơn… Huyện Từ Sơn có Aroma Đồng Kỵ, Centa City, Nam Hồng Garden Từ Sơn, Belhomes Từ Sơn, Hanaka Từ Sơn, khu đô thị Mạnh Đức, khu đô thị Tân Hồng – Đông Ngàn, khu đô thị Đền Đô… Tùy từng khu vực, vị trí, giá đất dự án đều thiết lập ở mức từ 8-20 triệu đồng/m2.

Đất trong dân ở nhiều huyện Bắc Ninh cũng đã thiết lập mức giá mới, tăng đáng kể so với cùng kì 2 năm trước. Đất tại nhiều vị trí đẹp ở phố Đông Côi, thị trấn Hồ (Thuận Thành) đã tăng từ mức 17-19 triệu đồng/m2 lên mức 21-24 triệu đồng/m2, nhiều lô đất mặt đường Âu Cơ (thị trấn Hồ), giá tăng từ 29-33 triệu đồng/m2 lên mức 34-38 triệu đồng/m2… Đất ở phường Trang Hạ (Từ Sơn) cũng tăng từ mức 13-15 triệu đồng/m2 lên mức 17-22 triệu đồng/m2.

Hai năm trước, đất thổ cư gần dự án Dabaco Đền Đô (Từ Sơn) được rao bán từ 25-27 triệu đồng/m2 thì nay giá chào bán đạt 29-33 triệu đồng/m2… Đất thị trấn Chờ, những lô vị trí đẹp đang được rao bán 40-50 triệu đồng/m2, đất mặt đường 295 giá cũng tăng từ 25-28 triệu đồng/m2 lên mức 29-34 triệu đồng/m2… Đất trong làng Trung Bạn, Tiên Trà (Yên Phong) cũng tăng từ 12-15 triệu đồng/m2 lên mức 14-18 triệu đồng/m2…

Nhiều nhà đầu tư Hà Nội và các vùng lân cận đang đổ về các huyện của Bắc Ninh gom đất do giá tại các huyện mềm hơn hẳn so với khu vực thành phố. Giới đầu tư tin rằng, vào năm 2022, khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, giá đất nơi đây sẽ thiết lập mặt bằng mới.

Nhà đầu tư Lê Văn Nam (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, phần lớn đất nền Bắc Ninh đang là cuộc chơi của giới đầu tư. Và cuộc chơi này cần phải xác định dài hạn. Thông tin Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản. Nhưng để thị trường hấp thụ được lượng sản phẩm hiện tại và phát triển lành mạnh thì cần thời gian, đi kèm với sự hoàn thiện hạ tầng giao thông, xã hội và phân bổ dân số.

Bạch Cúc

