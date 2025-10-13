Golden Crown Hai Phong Chính Thức Cất Nóc, Khẳng Định Vị Thế Biểu Tượng Phố Cảng

Cập nhật lần cuối vào 13/10/2025 09:00 • Đọc trong khoảng 6 phút
Ngày 10/10/2025, Golden Crown Hai Phong – toà tháp vương miện vàng, công trình biểu tượng mới của Hải Phòng đã chính thức được cất nóc. Cột mốc này khẳng định tiến độ vượt trội của dự án sau 380 ngày thi công liên tục, không ngừng nghỉ.
Tiến Độ Vượt Trội, Về Đích Trước Hạn
Sau quá trình triển khai thi công khẩn trương, Golden Crown Hai Phong đã hoàn tất phần kết cấu và sẵn sàng cất nóc. Đằng sau tiến độ ấy là nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng ngàn kỹ sư, công nhân, kiến trúc sư cùng đội ngũ quản lý dự án – những con người đã ngày đêm làm việc với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và niềm tự hào, để mỗi hạng mục đều đạt chuẩn mực cao nhất về an toàn và chất lượng.
Đại diện DOJILAND chia sẻ: “Sự kiện cất nóc không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong tiến độ xây dựng, mà còn thể hiện rõ cam kết của DOJILAND: mang đến giá trị thật, bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Golden Crown Hai Phong được định hướng không chỉ là một tòa tháp căn hộ cao cấp, mà còn là biểu tượng mới của thành phố – nơi hội tụ công năng hiện đại, giá trị thẩm mỹ tinh tế và giá trị cộng đồng bền vững.”
Đối với một công trình có yêu cầu cao về chất lượng và thẩm mỹ như Golden Crown Hai Phong, hàng loạt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng trong quá trình xây dựng như thi công theo phương án Semi Top down, hay ứng dụng áp dụng công nghệ BIM trong thiết kế và thi công giúp kiểm soát rủi ro, hạn chế sai sót và đảm bảo thi công chính xác đến từng chi tiết.
Song song với đó, bài toán về vật liệu cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các kiến trúc sư và kỹ sư phải lựa chọn từng loại chất liệu dựa trên độ bền, tính thẩm mỹ, khả năng thích ứng lâu dài. Đặc biệt, để tạo nên mặt ngoài công trình mang phong cách bất động sản kim hoàn, phần phào mặt ngoài các tầng được sử dụng vỏ bê tông cốt sợi thủy tinh (GRC) kỹ thuật tiên tiến nhất, được chế tác vô cùng chính xác, tỉ mỉ.
Để làm nên tốc độ thi công ấn tượng song hành cùng chất lượng vượt trội, một “lá chắn” vững chắc từ hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ cũng được xây dựng. Từng mét khối bê tông, từng thanh thép, từng công đoạn đều được kiểm nghiệm, giám sát và đánh giá nghiêm ngặt.
Công trường luôn hoạt động 3 ca mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ lễ. Với tiến độ thi công 5 ngày/sàn, Golden Crown Hai Phong đã chính thức cất nóc trước thời hạn cam kết 28 ngày.
Kiến Trúc Kim Hoàn Giữa Lòng Thành Phố Cảng
Tọa lạc tại vị trí siêu đắc địa, ngay nút giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng, Golden Crown Hai Phong gồm 40 tầng, nổi bật với chiều cao 160m. Công trình sở hữu kiến trúc đặc sắc nhờ ứng dụng tỷ lệ vàng trong thiết kế, mang đến vẻ đẹp ấn tượng, cuốn hút từ mọi góc độ.
Golden Crown Hai Phong mô phỏng chiếc vương miện vàng khổng lồ, đồng thời còn khéo léo khắc họa hình ảnh hoa phượng – loài hoa biểu tượng của Hải Phòng trong thiết kế. Nét kiến trúc độc đáo vừa góp phần tôn vinh bản sắc địa phương, vừa khẳng định tầm vóc quốc tế, đồng thời mở ra tầm nhìn đắt giá ôm trọn vẻ đẹp của thành phố. Sự cầu toàn của DOJILAND đã thành công biến kỹ thuật xây dựng trở thành nghệ thuật chế tác tỉ mỉ và tinh xảo.
Song hành cùng kiến trúc biểu tượng, DOJILAND còn dành nhiều tâm huyết đầu tư cho hệ tiện ích Wellness Tech chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại với tổ hợp Sky Onsen, đường chạy pitch trên cao, bộ đôi bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực, vườn nhiệt đới giữa tầng không… Tất cả được kết nối hài hòa, tạo nên “chuỗi trải nghiệm” xứng tầm không dành cho số đông.
Tại Golden Crown Hai Phong, mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là không gian truyền cảm hứng, khẳng định phong cách sống tinh tế và là niềm kiêu hãnh của mỗi chủ nhân. Những tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp được chủ đầu tư “may đo” riêng cho khách hàng. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến “phòng tắm bạc tỷ” với loạt thiết bị xa xỉ: bồn cầu thông minh, bồn tắm sục massage đặt hàng riêng Duravit, vòi sen Rainpowder của Hansgrohe, hay bồn rửa mặt từ Grohe,…
“Dự án không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng một công trình hạng sang. Đây là chương mới của bất động sản nghệ thuật kim hoàn – nơi mỗi chi tiết sống đều được chế tác như một kiệt tác độc bản, dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm”, đại diện DOJILAND nhấn mạnh.
Khi hoàn thành, dự án hứa hẹn trở thành chốn an cư chuẩn mực cho giới thượng lưu Hải Phòng, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị cảng biển trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với Golden Crown Hai Phong, DOJILAND tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp.
Tác giả: Nguồn tin: Thời gian xuất bản: Link nguồn:
———
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng trong tháng 10/2025 không ghi nhận sự biến động ở cả hai khối: khối ngân hàng Big 4 và khối ngân hàng thương mại. Điều này có nghĩa không có sự điều chỉnh về các ưu đãi vay với nhóm khách hàng trên 35 tuổi và nhóm khách dưới 35 tuổi.
Hàng loạt ông lớn bất động sản lớn triển khai siêu dự án ở miền Trung và miền Nam đã kéo theo đội ngũ môi giới phía Bắc ồ ạt “Nam tiến”. Thực tế này đang khiến thị trường bất động sản sôi động hơn, thúc đẩy thanh khoản của nhiều dự án.
Ngày 8/10/2025, tại Trung tâm hội nghị Thisky Hall - Phường An Khánh, TP.HCM, sự kiện Kick-off dự án Maison Grand – Bigbang 1000 Stars đã diễn ra trong không khí hứng khởi và tràn đầy cảm hứng, quy tụ hơn 1000 chuyên viên tư vấn cùng các chuyên gia, đối tác chiến lực chung khát vọng lan tỏa tinh thần tiên phong, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.