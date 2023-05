Xuất Hiện Làn Sóng Gom Đất Nền Ven Biển Khi Giá Giảm Mạnh

Năm 2022 đang dần khép lại, thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam dù mở cửa sau 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành nhưng vẫn chưa ghi nhận những con số ấn tượng về tăng trưởng, đặc biệt là với thị trường khách quốc tế. Đây vốn là thị trường đóng vai trò lớn về doanh thu cho du lịch, thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam phát triển. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Du lịch, Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau COVID-19 khi chỉ có thể đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 5 triệu lượt khách đề ra. Ngoài ra, việc kiểm soát tín dụng đã khiến thị trường bất động sản trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng cũng nằm trong mạch trầm chung đó.



Thị trường đất nền ven biển đang ghi nhận đà giảm giá

Do đó, giao dịch và giá bán ở tất cả các phân khúc, loại hình của bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa có được những dấu hiệu tích cực mạnh mẽ. Riêng phân khúc đất nền ven biển đang chứng kiến thực trạng cắt lỗ. Tại Quy Nhơn (Bình Định), vào tháng 5/2021, nhà đầu tư Nguyễn Hồng Nhung (trú tại Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) từng mua một mảnh đất biển Nhơn Lý với giá 55 triệu đồng/m2 nhưng hiện tại bà đang nhờ các môi giới ở đây bán ra với giá 45 triệu đồng/m2. Cùng khu vực Nhơn Lý, bà còn 2 mảnh ở vị trí kém đẹp hơn, mua cùng thời điểm năm 2021 với giá 36 triệu đồng/m2 thì nay giá chào bán chỉ là 30 triệu đồng/m2. Anh Thắng, một trong những môi giới được bà Nhung gửi bán tiết lộ do thua lỗ chứng khoán và kinh doanh khó khăn nên càng về cuối năm, bà Nhung bị áp lực lớn về dòng tiền nên buộc phải bán cắt lỗ.

Tại thị trường đất ven biển Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), hiện tượng giá giảm cũng đang diễn ra. Đất đường 14/8 từ mức giá 30-35 triệu đồng/m2 thì nay có những chủ đất đang chào giá chưa đến 30 triệu đồng/m2. Đất biển Vĩnh Yên , Vạn Khánh, giá giảm 20% so với cùng kì năm ngoái. Đất Vạn Phú, gần đường lớn Lý Thái Tổ đang được chào bán 10-13,5 triệu đồng/m2, giảm khoảng 10% so với thời điểm đầu năm nay. Đất ở Xuân Đông (Vạn Hưng), Vạn Thắng, những lô đất vài nghìn m2 đang có giá chào bán 3 triệu đồng/m2, giảm 1-3 triệu đồng/m2 so với đầu năm. Tại Phú Yên, đất view biển Sông Cầu (Phú Yên) được chào bán ở mức 12-14 triệu đồng/m2, giảm khoảng 15-20% so với đầu năm nay. Đất biển thành phố Tuy Hòa cũng ghi nhận nhiều mảnh giá giảm 30% so với năm ngoái.